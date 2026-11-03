തൃത്താലയിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നേരെ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ക്രൂരമായ ആക്രമണം; മൂന്നുപേർക്ക് പരിക്ക്
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Published : November 3, 2026 at 7:09 PM IST
പാലക്കാട്: തൃത്താല കപ്പൂരിൽ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ആക്രമണം രൂക്ഷമാകുന്നു. ജനങ്ങളെ ഭീതിയുടെയും പരിഭ്രാന്തിയുടെയും മുൾമുനയിലാഴ്ത്തി തെരുവുനായ്ക്കളുടെ കൂട്ടത്തോടെയുള്ള ആക്രമണം. സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന പത്ത് വയസുകാരനടക്കം നാല് പേർക്കാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റത്. കപ്പൂർ പാറക്കൽ പള്ളിക്ക് സമീപമായിരുന്നു സംഭവം. രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ കുട്ടിയെ തെരുവുനായ്ക്കൾ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് മൂന്ന് പേർക്കും നായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റു. അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻതന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു.പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഇവരെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നാണ് വിവരം. കപ്പൂർ മേഖലയിൽ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ആക്രമണം തുടർക്കഥയാകുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ മാത്രം എട്ടുപേർക്കാണ് പ്രദേശത്ത് തെരുവുനായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റത്. ഏറ്റവും ഒടുവിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ നാല് പേർക്ക് ഒരേസമയം പരിക്കേറ്റതോടെ നാട്ടുകാരുടെ ആശങ്ക ഇരട്ടിയായിരിക്കുകയാണ്. തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും കടിയേൽക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷനേടാൻ ചില മുൻകരുതലുകൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഒരു തെരുവുനായ അക്രമണകാരിയായി മുന്നിൽ വന്നാൽ ഭയന്നോടുകയോ ബഹളം വെക്കുകയോ ചെയ്യരുത്; കാരണം ഇത് നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണ സ്വഭാവം ഇരട്ടിയാക്കും. നായയുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് നോക്കാതെ, ശാന്തനായി കൈകൾ ശരീരത്തോട് ചേർത്തുപിടിച്ച് ഒരേ നിൽപ്പ് നിൽക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്.
പാലക്കാട്: തൃത്താല കപ്പൂരിൽ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ആക്രമണം രൂക്ഷമാകുന്നു. ജനങ്ങളെ ഭീതിയുടെയും പരിഭ്രാന്തിയുടെയും മുൾമുനയിലാഴ്ത്തി തെരുവുനായ്ക്കളുടെ കൂട്ടത്തോടെയുള്ള ആക്രമണം. സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന പത്ത് വയസുകാരനടക്കം നാല് പേർക്കാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റത്. കപ്പൂർ പാറക്കൽ പള്ളിക്ക് സമീപമായിരുന്നു സംഭവം. രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ കുട്ടിയെ തെരുവുനായ്ക്കൾ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് മൂന്ന് പേർക്കും നായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റു. അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻതന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു.പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഇവരെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നാണ് വിവരം. കപ്പൂർ മേഖലയിൽ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ആക്രമണം തുടർക്കഥയാകുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ മാത്രം എട്ടുപേർക്കാണ് പ്രദേശത്ത് തെരുവുനായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റത്. ഏറ്റവും ഒടുവിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ നാല് പേർക്ക് ഒരേസമയം പരിക്കേറ്റതോടെ നാട്ടുകാരുടെ ആശങ്ക ഇരട്ടിയായിരിക്കുകയാണ്. തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും കടിയേൽക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷനേടാൻ ചില മുൻകരുതലുകൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഒരു തെരുവുനായ അക്രമണകാരിയായി മുന്നിൽ വന്നാൽ ഭയന്നോടുകയോ ബഹളം വെക്കുകയോ ചെയ്യരുത്; കാരണം ഇത് നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണ സ്വഭാവം ഇരട്ടിയാക്കും. നായയുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് നോക്കാതെ, ശാന്തനായി കൈകൾ ശരീരത്തോട് ചേർത്തുപിടിച്ച് ഒരേ നിൽപ്പ് നിൽക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്.