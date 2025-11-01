ETV Bharat / Videos

'കുഞ്ഞുഞ്ഞോര്‍മ്മകളില്‍ പുതുപ്പള്ളി'; മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ 82ാമത് ജന്മദിനാചരണം നടന്നു - OOMMEN CHANDYS 82ND BIRTHDAY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 1, 2025 at 5:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

കോട്ടയം: കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ 82-ാം മത് ജന്മദിനാചരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മനാടായ പുതുപ്പള്ളിയില്‍ നടന്നു. ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ആശ്രയ പദ്ധതിയിലൂടെ 20 നിര്‍ധന കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കിയ വീടുകളുടെ താക്കോല്‍ ദാനവും, 1000 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് വിതരണവും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പുതുപ്പള്ളി സെൻ്റ് ജോര്‍ജ്ജ് ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് വലിയ പള്ളി പാരീഷ് ഹാളിലാണ് ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ 82-ാം ജന്മദിനാഘോഷ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. മുന്‍ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്‌ജി ജസ്റ്റിസ് കെടി തോമസ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. കേരളം ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ അവശേഷിക്കുമ്പോള്‍ ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ അസാന്നിധ്യം വീണ്ടും ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണെന്ന് മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്ന ബെന്നി ബഹന്നാന്‍ എംപി പറഞ്ഞു. ചാണ്ടി ഉമ്മന്‍ എംഎല്‍എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങില്‍ തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്‌ണന്‍ എംഎല്‍എ, മുന്‍ എംഎല്‍എ ശിവദാസന്‍ നായര്‍, ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ ഭാര്യ മറിയാമ്മ ഉമ്മന്‍, മകള്‍ മറിയം ഉമ്മന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുത്തു. 

കോട്ടയം: കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ 82-ാം മത് ജന്മദിനാചരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മനാടായ പുതുപ്പള്ളിയില്‍ നടന്നു. ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ആശ്രയ പദ്ധതിയിലൂടെ 20 നിര്‍ധന കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കിയ വീടുകളുടെ താക്കോല്‍ ദാനവും, 1000 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് വിതരണവും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പുതുപ്പള്ളി സെൻ്റ് ജോര്‍ജ്ജ് ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് വലിയ പള്ളി പാരീഷ് ഹാളിലാണ് ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ 82-ാം ജന്മദിനാഘോഷ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. മുന്‍ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്‌ജി ജസ്റ്റിസ് കെടി തോമസ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. കേരളം ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ അവശേഷിക്കുമ്പോള്‍ ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ അസാന്നിധ്യം വീണ്ടും ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണെന്ന് മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്ന ബെന്നി ബഹന്നാന്‍ എംപി പറഞ്ഞു. ചാണ്ടി ഉമ്മന്‍ എംഎല്‍എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങില്‍ തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്‌ണന്‍ എംഎല്‍എ, മുന്‍ എംഎല്‍എ ശിവദാസന്‍ നായര്‍, ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ ഭാര്യ മറിയാമ്മ ഉമ്മന്‍, മകള്‍ മറിയം ഉമ്മന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുത്തു. 

For All Latest Updates

TAGGED:

OOMMEN CHANDY BIRTHDAY
OOMMEN CHANDY
CHANDI OOMMEN
82ND BIRTHDAY OOMMEN CHANDY
OOMMEN CHANDYS 82ND BIRTHDAY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Kerala Team

...view details

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

COLLAGE GALLERY COLLAPSE KERALA LATEST NEWS ACCIDENT IN COLLAGE PALA Pala St Thomas College

കോളജ് ഗ്രൗണ്ടിലെ താത്‌കാലിക ഗ്യാലറി തകർന്നു; 15 വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിക്ക്

October 31, 2025 at 6:01 PM IST
KOTTAYAM ACCIDENT NEWS YOUNG DOCTOR DIED IN AN ACCIDENT ACCIDENT KERALA Car fell In To ditch

കാര്‍ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; ഡോക്‌ടര്‍ മരിച്ചു

October 31, 2025 at 5:30 PM IST
ELEPHANT ATE BANANAS HARIDWAR ELEPHANT ENTERS RESIDENTIAL AREA HARIDWAR ELEPHANT STORY UNINVITED GUEST IN MARRIAGE

ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാനിങ്ങ് വന്നു; വിവാഹ പന്തലിലെത്തി വാഴപ്പഴം അകത്താക്കി കാട്ടാന: വീഡിയോ വൈറല്‍

October 29, 2025 at 8:42 PM IST
MADWA PLANT ATAL BIHARI VAJPAYEE Leopard In Chhattisgarh Leopard Attack

യാതൊരു കൂസലുമില്ല...പട്ടാപ്പകല്‍ ജനവാസ മേഖലയില്‍ വിഹരിച്ച് പുള്ളിപ്പുലി: VIDEO

October 29, 2025 at 8:30 PM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പൂട്ട്‌ വീണ് മൂപ്പീന്‍സ് കുന്ന്; വികസനം കാത്ത് നടപ്പാത, സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് മാഹി സമ്മാനിക്കുന്നത് നിറം മങ്ങിയ കാഴ്‌ചകള്‍

പന്തം പോലെ ജ്വലിക്കും; വഴിനീളെ 'തീപ്പൂമരം', തേയിലച്ചെരുവുകള്‍ക്കിത് പൂക്കാലം

തോണിയിലേറി തെയ്യങ്ങൾ അരയി ദേശത്തേക്ക്; അപൂർവ കാഴ്‌ചയായി കാർത്തിക കാവിലെ കളിയാട്ടം

അനന്തഭദ്രത്തിന് 20 വർഷം: ശിവക്കാവും ദിഗംബരനും കുഞ്ഞൂട്ടനും ഇന്നും മലയാളികൾക്ക് ആവേശം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.