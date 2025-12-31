കുപ്പികളിലാക്കി കുഴിച്ചിട്ടു; ന്യൂഇയര് ലക്ഷ്യമിട്ട് അനധികൃത വിദേശമദ്യ വില്പന, കൈയ്യോടെ പൊക്കി എക്സൈസ് - NILAMBUR LIQUOR SEIZURE
Published : December 31, 2025 at 7:48 PM IST
മലപ്പുറം: നിലമ്പൂരില് വീടിന് സമീപം കുഴിച്ചിട്ട നിലയില് വിദേശ മദ്യം കണ്ടെത്തി. ചുങ്കത്തറ സ്വദേശിനിയായ ബേബി അറസ്റ്റില്. 34.200 ലിറ്റർ വിദേശ മദ്യമാണ് എക്സൈസ് പിടികൂടിയത്. ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം. വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് 36 കുപ്പികളിലായി കുഴിച്ചിട്ട നിലയിലാണ് മദ്യം കണ്ടെത്തിയത്. ന്യൂഇയര് പ്രമാണിച്ച് എക്സൈസ് നടത്തിയ പ്രത്യേക പരിശോധനയിലാണ് മദ്യം കുപ്പികള് കണ്ടെത്തിയത്. ബേബി തൻ്റെ വീടിന് പുറകിലെ ഷെഡിൽ മദ്യ വിൽപന നടത്തി വരുന്നുവെന്ന് രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എക്സൈസ് പരിശോധന നടത്തിയത്. എക്സൈസ് പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തുമ്പോൾ ബേബി മദ്യവിൽപന നടത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ആണ് പറമ്പിൻ്റെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ട നിലയില് മദ്യ കുപ്പികള് കണ്ടെടുത്തത്. ന്യൂഇയർ മദ്യവിൽപന ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ബേബി ഇത്രയധികം മദ്യം സൂക്ഷിച്ചത്. അപ്കാരി നിയമം 55 (a), 55(i) & 13 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തത്. പ്രതിയെ തുടർ നടപടികൾക്കായി നിലമ്പൂർ റേഞ്ച് ഓഫിസിൽ ഹാജരാക്കി. നിലമ്പൂർ ഏക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫിസിലെ എക്സൈസ് ബിജു പി എബ്രഹാമും സംഘവുമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫിസർ റംഷുദീൻ സികെ, സിഇഒമാരായ ആബിദ്, വിഷ്ണുജിത്ത്, ഡബ്ലുസിഇഒ ഷീന എന്നിവരും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.
