ശക്തമായ തിരമാലയില് വള്ളം തലകീഴായി മറിഞ്ഞു; കടലില് വീണ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ രക്ഷിച്ചു - FISHING BOAT ACCIDENT
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Published : June 29, 2026 at 12:39 PM IST
മലപ്പുറം: പരപ്പനങ്ങാടി ഹാർബറിന് സമീപം മത്സ്യബന്ധന വള്ളം മറിഞ്ഞ് അപകടം. വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ തൊഴിലാളികളെയും രക്ഷിച്ചു. ശക്തമായ തിരമാലകളിൽപ്പെട്ട് വള്ളം തിലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം. അപകടം നടന്നയുടൻ തന്നെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളും വള്ളങ്ങളും സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. കടലിൽ വീണ തൊഴിലാളികളെ ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിതമായി മറ്റൊരു ബോട്ടിൽ കയറ്റി കരയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവരെ ഉടനടി അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. നിലവിൽ എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യ നില തൃപ്തികരമാണ്. തദ്ദേശിയരായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഊർജിതമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായി മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരള തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ട്രോളിങ്ങുണ്ട്. പല ജില്ലകളിലും ഇന്ന് കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ്. ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കടലിൽ പോവരുതെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ, മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും തീരദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും പ്രത്യേകം ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ദുരന്ത സാധ്യത പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായും തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് താമസം മാറണമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
മലപ്പുറം: പരപ്പനങ്ങാടി ഹാർബറിന് സമീപം മത്സ്യബന്ധന വള്ളം മറിഞ്ഞ് അപകടം. വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ തൊഴിലാളികളെയും രക്ഷിച്ചു. ശക്തമായ തിരമാലകളിൽപ്പെട്ട് വള്ളം തിലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം. അപകടം നടന്നയുടൻ തന്നെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളും വള്ളങ്ങളും സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. കടലിൽ വീണ തൊഴിലാളികളെ ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിതമായി മറ്റൊരു ബോട്ടിൽ കയറ്റി കരയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവരെ ഉടനടി അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. നിലവിൽ എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യ നില തൃപ്തികരമാണ്. തദ്ദേശിയരായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഊർജിതമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായി മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരള തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ട്രോളിങ്ങുണ്ട്. പല ജില്ലകളിലും ഇന്ന് കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ്. ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കടലിൽ പോവരുതെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ, മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും തീരദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും പ്രത്യേകം ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ദുരന്ത സാധ്യത പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായും തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് താമസം മാറണമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.