ETV Bharat / Videos

ശക്തമായ തിരമാലയില്‍ വള്ളം തലകീഴായി മറിഞ്ഞു; കടലില്‍ വീണ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ രക്ഷിച്ചു - FISHING BOAT ACCIDENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
മത്സ്യബന്ധന വള്ളം മറിഞ്ഞ് അപകടം (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 29, 2026 at 12:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

മലപ്പുറം: പരപ്പനങ്ങാടി ഹാർബറിന് സമീപം മത്സ്യബന്ധന വള്ളം മറിഞ്ഞ് അപകടം. വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ തൊഴിലാളികളെയും രക്ഷിച്ചു. ശക്തമായ തിരമാലകളിൽപ്പെട്ട് വള്ളം തിലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം. അപകടം നടന്നയുടൻ തന്നെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളും വള്ളങ്ങളും സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. കടലിൽ വീണ തൊഴിലാളികളെ ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിതമായി മറ്റൊരു ബോട്ടിൽ കയറ്റി കരയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവരെ ഉടനടി അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. നിലവിൽ എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യ നില തൃപ്‌തികരമാണ്. തദ്ദേശിയരായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഊർജിതമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായി മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരള തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ട്രോളിങ്ങുണ്ട്. പല ജില്ലകളിലും ഇന്ന് കനത്ത മഴയ്‌ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ്. ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കടലിൽ പോവരുതെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ, മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും തീരദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും പ്രത്യേകം ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ദുരന്ത സാധ്യത പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായും തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് താമസം മാറണമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

മലപ്പുറം: പരപ്പനങ്ങാടി ഹാർബറിന് സമീപം മത്സ്യബന്ധന വള്ളം മറിഞ്ഞ് അപകടം. വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ തൊഴിലാളികളെയും രക്ഷിച്ചു. ശക്തമായ തിരമാലകളിൽപ്പെട്ട് വള്ളം തിലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം. അപകടം നടന്നയുടൻ തന്നെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളും വള്ളങ്ങളും സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. കടലിൽ വീണ തൊഴിലാളികളെ ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിതമായി മറ്റൊരു ബോട്ടിൽ കയറ്റി കരയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവരെ ഉടനടി അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. നിലവിൽ എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യ നില തൃപ്‌തികരമാണ്. തദ്ദേശിയരായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഊർജിതമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായി മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരള തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ട്രോളിങ്ങുണ്ട്. പല ജില്ലകളിലും ഇന്ന് കനത്ത മഴയ്‌ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ്. ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കടലിൽ പോവരുതെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ, മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും തീരദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും പ്രത്യേകം ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ദുരന്ത സാധ്യത പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായും തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് താമസം മാറണമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

For All Latest Updates

TAGGED:

BOAT CAPSIZED IN MALAPURAM
BOAT ACCIDENT MALAPURAM
RAIN ALERT FOR FISHERMEN
FISHING BOAT CAPSIZES IN SEA
FISHING BOAT ACCIDENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Kerala Team

The language, the culture and political narrative of Kerala have always been unique. ETV Bharat Kerala’s commitment is evident through its dedicated team comprising a group of journalists in the field and a desk team in Hyderabad, all focused on having proper portrayal of the state and projecting it onto the national stage. Its efforts encompass not only comprehensive coverage of current events, but also the presentation of exceptional and one-of-a-kind stories from not just the state but from around the world....view details

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

BANGALORE MYSORE EXPRESSWAY MIRACLE ON BANGALORE MYSORE ROAD KSRTC DRIVER SAVE KARNATAKA DRIVER BANGALORE MYSORE ROAD INCIDENT

കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവറുടെ അവസരോചിതമായ ഇടപെടലിൽ ജീവൻ പൊലിയാതെ കർണാടക ഡ്രൈവർ

June 28, 2026 at 8:44 PM IST
IDUKKI PAINAVU JEEP ACCIDENT പൈനാവ് ജീപ്പ് അപകടം JEEP ACCIDENT IDUKKI ACCIENT NEWS FROM IDUKKI

ഇടുക്കി പൈനാവിൽ ജീപ്പ് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

June 28, 2026 at 7:04 PM IST
FOOTBALL FOOTBALL ACCIDENT PALAKKAD CPM LEADER DEATH CPM LEADER DIED PLAYING FOOTBALL

പാലക്കാട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതിനിടെ സിപിഎം നേതാവ് കുഴഞ്ഞ് വീണു മരിച്ചു

June 28, 2026 at 6:10 PM IST
SNAKE FOUND IN HOSPITAL TRISSUR MEDIACAL COLLAGE MEDICAL COLLAGE INSIDE SNAKE VIPER FOUND IN HOSPITAL

പരിഭ്രാന്തി പടര്‍ത്തി ആശുപത്രിക്കുള്ളിൽ പാമ്പ്, ആശുപത്രിയില്‍ കയറിയത് ഉഗ്രവിഷമുള്ള അണലി

June 27, 2026 at 6:36 PM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.