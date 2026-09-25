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റോഡിലൂടെ മലിനജലം ഒഴുക്കി യാത്ര; തൃത്താലയിൽ മീൻ വണ്ടി തടഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ

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റോഡിലേക്ക് മലിനജലം ഒഴുക്കിയ മീൻ വണ്ടി പിടികൂടി (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2026 at 7:28 AM IST

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പാലക്കാട്: തൃത്താല കുമരനെല്ലൂരിൽ റോഡിലേക്ക് മലിനജലം ഒഴുക്കിയ മീൻ വണ്ടി നാട്ടുകാർ പിടികൂടി. വാഹനത്തിൽ നിന്നും അസഹ്യമായ ദുർഗന്ധം വമിക്കുകയും റോഡിലേക്ക് മലിനജലം തുടർച്ചയായി ഒഴുകുകയും ചെയ്‌തതോടെയാണ് കുമരനെല്ലൂർ എൻജിനിയർ റോഡിന് സമീപം വച്ച് നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് വാഹനം തടഞ്ഞിട്ടത്.

എടപ്പാൾ ഭാഗത്തുനിന്നും കുമരനെല്ലൂരിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന മറ്റ് യാത്രക്കാരാണ് റോഡിൽ ഉടനീളം ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന മലിനജലം ഒഴുകുന്നത് ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്. തുടർന്ന് വാഹനം പിന്തുടർന്ന് കുമരനെല്ലൂരിൽ വച്ച് തടയുകയായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവറും യാത്രക്കാരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി.​ നാട്ടുകാർ ​വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തൃത്താല പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി വാഹനം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

ഡ്രൈവർക്ക് താക്കീത് നൽകിയ പൊലീസ് സംഭവത്തിൽ പിഴ ഈടാക്കിയ ശേഷമാണ് വാഹനം വിട്ടയച്ചത്. പലപ്പോഴായി സമാനമായ രീതിയിൽ മീൻ വാഹനങ്ങൾ സ്ഥിരമായി റോഡിലേക്ക് മലിനജലം ഒഴുക്കിവിടുന്നത് പതിവാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. പലതവണ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും ശാശ്വതമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന പരാതിയും ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. ജൂലായിൽ കാക്കനാട്ടിലും സമാനമായ സംഭവമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. റോഡിലേക്ക് മീൻവെള്ളം ഒഴുക്കിയ എട്ട് വാഹനങ്ങൾ പിടികൂടി ഡ്രൈവർമാർക്ക് എംവിഡി പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു.

Also read:പാറക്കുളത്തിൽ വീണ് 74-കാരി; രക്ഷകരായി ഫയർഫോഴ്‌സ് സംഘം

പാലക്കാട്: തൃത്താല കുമരനെല്ലൂരിൽ റോഡിലേക്ക് മലിനജലം ഒഴുക്കിയ മീൻ വണ്ടി നാട്ടുകാർ പിടികൂടി. വാഹനത്തിൽ നിന്നും അസഹ്യമായ ദുർഗന്ധം വമിക്കുകയും റോഡിലേക്ക് മലിനജലം തുടർച്ചയായി ഒഴുകുകയും ചെയ്‌തതോടെയാണ് കുമരനെല്ലൂർ എൻജിനിയർ റോഡിന് സമീപം വച്ച് നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് വാഹനം തടഞ്ഞിട്ടത്.

എടപ്പാൾ ഭാഗത്തുനിന്നും കുമരനെല്ലൂരിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന മറ്റ് യാത്രക്കാരാണ് റോഡിൽ ഉടനീളം ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന മലിനജലം ഒഴുകുന്നത് ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്. തുടർന്ന് വാഹനം പിന്തുടർന്ന് കുമരനെല്ലൂരിൽ വച്ച് തടയുകയായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവറും യാത്രക്കാരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി.​ നാട്ടുകാർ ​വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തൃത്താല പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി വാഹനം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

ഡ്രൈവർക്ക് താക്കീത് നൽകിയ പൊലീസ് സംഭവത്തിൽ പിഴ ഈടാക്കിയ ശേഷമാണ് വാഹനം വിട്ടയച്ചത്. പലപ്പോഴായി സമാനമായ രീതിയിൽ മീൻ വാഹനങ്ങൾ സ്ഥിരമായി റോഡിലേക്ക് മലിനജലം ഒഴുക്കിവിടുന്നത് പതിവാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. പലതവണ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും ശാശ്വതമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന പരാതിയും ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. ജൂലായിൽ കാക്കനാട്ടിലും സമാനമായ സംഭവമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. റോഡിലേക്ക് മീൻവെള്ളം ഒഴുക്കിയ എട്ട് വാഹനങ്ങൾ പിടികൂടി ഡ്രൈവർമാർക്ക് എംവിഡി പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു.

Also read:പാറക്കുളത്തിൽ വീണ് 74-കാരി; രക്ഷകരായി ഫയർഫോഴ്‌സ് സംഘം

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TAGGED:

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FISH TRUCK WASTE WATER

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