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പാറക്കുളത്തിൽ വീണ് 74-കാരി; രക്ഷകരായി ഫയർഫോഴ്‌സ് സംഘം

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പാറക്കുളത്തിൽ വീണ വയോധികയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 24, 2026 at 7:17 PM IST

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കോട്ടയം: പാറക്കുളത്തിൽ വീണ 74-കാരിയെ അതിസാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി ഫയർഫോഴ്‌സ്. ചങ്ങനാശ്ശേരി മണലോടി ചെറുകരക്കുന്ന് സ്വദേശിനി വിലാസിനിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.45-ഓടെയാണ് സംഭവം. പാറക്കുളത്തിനടുത്തേക്ക് വന്ന വിലാസിനി അമ്മ പെട്ടന്ന് കാൽ വഴുതിയാണ് കുളത്തിലേക്ക് വീഴുന്നത്. താഴേക്ക് വീഴുന്നതിനിടിയിൽ പെട്ടന്ന് അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മരച്ചില്ലയിൽ പിടിത്തമിടുകയായിരുന്നു. വിലാസിനി അമ്മയുടെ ബഹളം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് നാട്ടുകാർ പാറകുളത്തിന് അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാർ സംഭവം ഫയർഫോഴ്‌സിനെ വിളിച്ച് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വിവരം അറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ ഫയർഫോഴ്‌സ് സംഘം അതിസാഹസികമായാണ് വിലാസിനി അമ്മയെ പുറത്തെത്തിച്ചത്. 50 മീറ്ററോളം താഴേക്ക് റോപ്പും ലൈഫ് ബോയും ഉപയോഗിച്ച് ഇറങ്ങിയാണ് പരിക്കുകളില്ലാതെ വയോധികയെ സുരക്ഷിതമായി കരയ്‌ക്കെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഫയർഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ വിപിൻ, പ്രവീൺ എന്നിവരടുങ്ങുന്ന സംഘമാണ് വിലാസിനി അമ്മയെ രക്ഷിക്കാനെത്തിയത്. അപകടത്തിൽ മറ്റ് പരിക്കുകളൊന്നും കൂടാതെയാണ് ഇവരെ പുറത്തെടുക്കാനായത്. അഗ്നിരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങളുടെ മിന്നൽ വേഗത്തിലുള്ള ഇടപെടലാണ് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയത്. ഇത്രയും മാനസിക സംഘർഷത്തിനിടിയിലും വിലാസിനി അമ്മയുടെ ധൈര്യത്തെയാണ് മറ്റ് ചിലർ പുകഴ്‌ത്തുന്നത്.

കോട്ടയം: പാറക്കുളത്തിൽ വീണ 74-കാരിയെ അതിസാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി ഫയർഫോഴ്‌സ്. ചങ്ങനാശ്ശേരി മണലോടി ചെറുകരക്കുന്ന് സ്വദേശിനി വിലാസിനിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.45-ഓടെയാണ് സംഭവം. പാറക്കുളത്തിനടുത്തേക്ക് വന്ന വിലാസിനി അമ്മ പെട്ടന്ന് കാൽ വഴുതിയാണ് കുളത്തിലേക്ക് വീഴുന്നത്. താഴേക്ക് വീഴുന്നതിനിടിയിൽ പെട്ടന്ന് അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മരച്ചില്ലയിൽ പിടിത്തമിടുകയായിരുന്നു. വിലാസിനി അമ്മയുടെ ബഹളം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് നാട്ടുകാർ പാറകുളത്തിന് അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാർ സംഭവം ഫയർഫോഴ്‌സിനെ വിളിച്ച് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വിവരം അറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ ഫയർഫോഴ്‌സ് സംഘം അതിസാഹസികമായാണ് വിലാസിനി അമ്മയെ പുറത്തെത്തിച്ചത്. 50 മീറ്ററോളം താഴേക്ക് റോപ്പും ലൈഫ് ബോയും ഉപയോഗിച്ച് ഇറങ്ങിയാണ് പരിക്കുകളില്ലാതെ വയോധികയെ സുരക്ഷിതമായി കരയ്‌ക്കെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഫയർഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ വിപിൻ, പ്രവീൺ എന്നിവരടുങ്ങുന്ന സംഘമാണ് വിലാസിനി അമ്മയെ രക്ഷിക്കാനെത്തിയത്. അപകടത്തിൽ മറ്റ് പരിക്കുകളൊന്നും കൂടാതെയാണ് ഇവരെ പുറത്തെടുക്കാനായത്. അഗ്നിരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങളുടെ മിന്നൽ വേഗത്തിലുള്ള ഇടപെടലാണ് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയത്. ഇത്രയും മാനസിക സംഘർഷത്തിനിടിയിലും വിലാസിനി അമ്മയുടെ ധൈര്യത്തെയാണ് മറ്റ് ചിലർ പുകഴ്‌ത്തുന്നത്.

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TAGGED:

KERALA FIRE FORCE RESCUE
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