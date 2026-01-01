ETV Bharat / Videos

കോഴിക്കോട് വന്‍ തീപിടിത്തം; ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്‌ടം, ആളപായമില്ല - FIRE ACCIDENT IN KOZHIKODE

തീപിടിത്തത്തിന്‍റെ ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 1, 2026 at 1:54 PM IST

1 Min Read
കോഴിക്കോട്: താമരശേരിയില്‍ വന്‍ തീപിടിത്തം. എലോകരയിലെ മാലിന്യ സംസ്‌കരണ കേന്ദ്രത്തിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. മൂന്ന് നില കെട്ടിടം പൂര്‍ണമായും കത്തി നശിച്ചു. കൂടാതെ സംസ്‌കരണ കേന്ദ്രത്തിനരികെ നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന പിക്കപ്പ് വാനും കത്തി നശിച്ചു. ഇന്ന് (ജനുവരി 01) പുലര്‍ച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് സംഭവം. പരിസരവാസികളാണ് കെട്ടിടത്തിനുള്ളില്‍ നിന്നും തീയും പുകയും ഉയരുന്നത് കണ്ടത്. ഇതോടെ നാട്ടുകാര്‍ താമരശേരി പൊലീസിലും മുക്കം ഫയര്‍ സ്റ്റേഷനിലും വിവരം അറിയിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞ ഇരു സംഘവും സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും തീ കൂടുതല്‍ സ്ഥലത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചിരുന്നു. സ്ഥലത്തെത്തിയ അഗ്നിശമന സേന ഉടന്‍ തന്നെ തീയണക്കാന്‍ ശ്രമം തുടങ്ങിയെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. ഇതോടെ നരിക്കുനി, കോഴിക്കോട് വെള്ളിമാടുകുന്ന് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ഫയർ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് 9 മണിയോടെ തീ പൂര്‍ണമായും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി. തീപിടിത്തത്തില്‍ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നാശനഷ്‌ടങ്ങളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്. ന്യൂഇയര്‍ ആഘോഷത്തിനിടെ പടക്കത്തില്‍ നിന്നും അബദ്ധത്തില്‍ തീ പടര്‍ന്നതാകാം അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പൊലീസിന്‍റെയും ഫയര്‍ യൂണിറ്റിന്‍റെയും പരിശോധനകള്‍ക്ക് ശേഷമെ ഇക്കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തത വരികയുള്ളൂ. തീപിടിച്ച സമയത്ത് സ്ഥലത്ത് ആളില്ലാത്തത് വന്‍ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവാക്കിയത്. ജില്ലയിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളാണ് ഇവിടെയെത്തിക്കുന്നത്.

KOZHIKKODE FIRE
WASTE MANAGEMENT CENTER
FIRE BREAKOUT IN THAMARASSERI
FIRE CAUGHT IN KOZHIKODE
FIRE ACCIDENT IN KOZHIKODE

ETV Bharat Kerala Team

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

