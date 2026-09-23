'നോക്കണ്ടടാ ഉണ്ണീ ഇത് ഞാനല്ല'..., റോഡരികിൽ മാലിന്യം തള്ളിയ ചേട്ടന് കിട്ടയത് എട്ടിൻ്റെ പണി
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Published : September 23, 2026 at 8:05 PM IST
പാലക്കാട്: 50 രൂപ മുടക്കേണ്ടിടത്ത് 3,000 രൂപ പിഴ കൊടുത്താൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഹരിത കർമ്മ സേനക്ക് വെറും 50 രൂപ കൊടുത്താൽ മാലിന്യമെല്ലാം അവർ എടുത്തോളും. എന്നാൽ ഈ 50 ലാഭിക്കാൻ പൊതുസ്ഥലത്ത് മാലിന്യം തള്ളിയ ചേട്ടന് കിട്ടിയത് എട്ടിൻ്റെ പണിയാണ്. കേൾക്കുമ്പോൾ അയ്യേ മാലിന്യം തള്ളിയതിന് എന്ത് പണി കിട്ടാനാ എന്ന് തോന്നിയോ? എന്നാൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയാണ് ഇപ്പോൾ അധികൃതർ സ്വീകരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പാലക്കാട് അമ്പലപ്പാറ വേങ്ങശ്ശേരിയിൽ പച്ചക്കറി അവശിഷ്ടങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും റോഡരികിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തടള്ളിയത്. റോഡരികിൽ മാലിന്യം ഉപേക്ഷിച്ച ചേട്ടൻ ഒരിക്കൽപ്പോലും അറിഞ്ഞില്ല എല്ലാം അറിയുന്നൊരാൾ മുകളിൽ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന്. സിസിടിവി ക്യാമറിയിൽ എല്ലാം വ്യക്തമായി തന്നെ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വേങ്ങശ്ശേരി അകവണ്ട ആലിൻചുവട് ഭാഗത്ത് മിനി ലോറിയിലെത്തിയ രണ്ട് പേർ ചേർന്നാണ് മാലിന്യം റോഡരികിൽ തള്ളിയത്. സംഗതി പൊക്കിയതോടെ 3,000 രൂപയാണ് ഇവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയത്. തള്ളിയ മാലിന്യം സ്വന്തം ചെലവിൽ തന്നെ തിരികെ എടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
പാലക്കാട്: 50 രൂപ മുടക്കേണ്ടിടത്ത് 3,000 രൂപ പിഴ കൊടുത്താൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഹരിത കർമ്മ സേനക്ക് വെറും 50 രൂപ കൊടുത്താൽ മാലിന്യമെല്ലാം അവർ എടുത്തോളും. എന്നാൽ ഈ 50 ലാഭിക്കാൻ പൊതുസ്ഥലത്ത് മാലിന്യം തള്ളിയ ചേട്ടന് കിട്ടിയത് എട്ടിൻ്റെ പണിയാണ്. കേൾക്കുമ്പോൾ അയ്യേ മാലിന്യം തള്ളിയതിന് എന്ത് പണി കിട്ടാനാ എന്ന് തോന്നിയോ? എന്നാൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയാണ് ഇപ്പോൾ അധികൃതർ സ്വീകരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പാലക്കാട് അമ്പലപ്പാറ വേങ്ങശ്ശേരിയിൽ പച്ചക്കറി അവശിഷ്ടങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും റോഡരികിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തടള്ളിയത്. റോഡരികിൽ മാലിന്യം ഉപേക്ഷിച്ച ചേട്ടൻ ഒരിക്കൽപ്പോലും അറിഞ്ഞില്ല എല്ലാം അറിയുന്നൊരാൾ മുകളിൽ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന്. സിസിടിവി ക്യാമറിയിൽ എല്ലാം വ്യക്തമായി തന്നെ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വേങ്ങശ്ശേരി അകവണ്ട ആലിൻചുവട് ഭാഗത്ത് മിനി ലോറിയിലെത്തിയ രണ്ട് പേർ ചേർന്നാണ് മാലിന്യം റോഡരികിൽ തള്ളിയത്. സംഗതി പൊക്കിയതോടെ 3,000 രൂപയാണ് ഇവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയത്. തള്ളിയ മാലിന്യം സ്വന്തം ചെലവിൽ തന്നെ തിരികെ എടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.