കുടുംബശ്രീയ്ക്ക് കാൽപ്പന്തും വഴങ്ങും... മെഗാ ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കം ഷീ കിക്ക് വണ്ടൂരിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ - FIFA WORLD CUP SHE KICK 2026
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Published : June 3, 2026 at 1:50 PM IST|
Updated : June 3, 2026 at 2:05 PM IST
മലപ്പുറം: ഫിഫ ലോകകപ്പ് കേരളത്തിലും ജനകീയമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ. കുട്ടികള് മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ ലോകകപ്പ് ആവേശം നെഞ്ചിലേറ്റുന്നവരാണ്. ഫിഫ ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിലാണ് ഇപ്പോള് വണ്ടൂരിലെ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ. മെഗാ ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കം 'ഷീ കിക്ക്-2026' എന്ന പരിപാടിയുമായാണ് കുടുംബശ്രീ രംഗത്തെത്തിരിക്കുന്നത്.
തൊഴിലുറപ്പും ദൈനംദിന തൊഴിലുകളുമായി മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോയ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകള്ക്ക് കാൽപ്പന്തും വഴങ്ങും എന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുകയാണിവിടെ. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ ഫിഫയെ വരവേൽക്കുമ്പോള് കുടുംബശ്രീയുടെ കാൽപ്പന്ത് വിളയാട്ടം ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. കുറ്റിയിൽ ടർഫിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അർജൻറീന ബ്രസീൽ മത്സരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ആലിപ്പറ്റ ജമീല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു .സിഡിഎസ് അംഗങ്ങൾ അർജൻൻ്റീന ബ്രസീൽ എന്നീ ടീമുകളെ പ്രതിനിധികരിച്ചാണ് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയത്. അരമണിക്കൂർ ആയിരുന്നു മത്സര സമയം. വാർഷിക മത്സരത്തിൽ അർജൻൻ്റീന ജേതാക്കളായി.
വിജയികൾക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കെ ടി ഷംസുദ്ദീൻ ട്രോഫികൾ വിതരണം ചെയ്തു. മത്സരങ്ങൾക്ക് സിഡിഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് എം അൻഷിദ നേതൃത്വം നൽകി. നിരവധി ആളുകളായിരുന്നു പിന്തുണയുമായി മത്സരം കാണനെത്തിയത്.
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മലപ്പുറം: ഫിഫ ലോകകപ്പ് കേരളത്തിലും ജനകീയമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ. കുട്ടികള് മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ ലോകകപ്പ് ആവേശം നെഞ്ചിലേറ്റുന്നവരാണ്. ഫിഫ ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിലാണ് ഇപ്പോള് വണ്ടൂരിലെ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ. മെഗാ ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കം 'ഷീ കിക്ക്-2026' എന്ന പരിപാടിയുമായാണ് കുടുംബശ്രീ രംഗത്തെത്തിരിക്കുന്നത്.
തൊഴിലുറപ്പും ദൈനംദിന തൊഴിലുകളുമായി മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോയ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകള്ക്ക് കാൽപ്പന്തും വഴങ്ങും എന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുകയാണിവിടെ. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ ഫിഫയെ വരവേൽക്കുമ്പോള് കുടുംബശ്രീയുടെ കാൽപ്പന്ത് വിളയാട്ടം ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. കുറ്റിയിൽ ടർഫിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അർജൻറീന ബ്രസീൽ മത്സരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ആലിപ്പറ്റ ജമീല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു .സിഡിഎസ് അംഗങ്ങൾ അർജൻൻ്റീന ബ്രസീൽ എന്നീ ടീമുകളെ പ്രതിനിധികരിച്ചാണ് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയത്. അരമണിക്കൂർ ആയിരുന്നു മത്സര സമയം. വാർഷിക മത്സരത്തിൽ അർജൻൻ്റീന ജേതാക്കളായി.
വിജയികൾക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കെ ടി ഷംസുദ്ദീൻ ട്രോഫികൾ വിതരണം ചെയ്തു. മത്സരങ്ങൾക്ക് സിഡിഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് എം അൻഷിദ നേതൃത്വം നൽകി. നിരവധി ആളുകളായിരുന്നു പിന്തുണയുമായി മത്സരം കാണനെത്തിയത്.
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