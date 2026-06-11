ലോകകപ്പ് ആവേശം കൊടുമുടിയിൽ; വണ്ടൂർ വിഎംസി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വമ്പൻ ആഘോഷം - FIFA WORLD CUP 2026
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Published : June 11, 2026 at 8:38 PM IST
മലപ്പുറം: വണ്ടൂർ വിഎംസി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഫിഫ 2026 ലോകകപ്പ് ആവേശം. കാൽപ്പന്ത് കളിയുടെ ലോക മാമാങ്കമായ ഫിഫയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകുന്നതോടെ വമ്പൻ വരവേൽപ്പാണ് വണ്ടൂർ വിഎംസി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂള് നൽകിയത്. ക്യാമ്പസിനെ ഇളക്കി മറിച്ചുകൊണ്ട് ബാൻഡിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെ ഫുട്ബോൾ ഫാൻസിൻ്റെ വിപുലമായ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട ടീമുകളുടെ ജേഴ്സിയണിഞ്ഞ് വിദ്യാർഥികൾ റാലിയിൽ അണിനിരന്നു.
പരിപാടി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ മായ നിഷാന്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തുടർന്ന് നടന്ന ഷൂട്ടൗട്ട് മത്സരത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം പിടിഎ പ്രസിഡൻ്റ് ഇപി ഫിറോസ് നിർവഹിച്ചു. സീനിയർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഹൈദരലി പുന്നപ്പാല സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി അജ്മൽ കോയ എൻഎസ്എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ പി രതിശ്രീ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. അധ്യാപകരായ വി ഷാനവാസ് എം വിനോദ് കെ പ്രശാന്ത് പി റിയാസ് ഡോ ഇകെ റഷീദ് പി സക്കരിയ എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
വിദ്യാർഥികളായ മിർഷൽ നവനീത് അക്ഷയ് യു ഷഹബാസ് ഹാഷിം അഫ്ലഹ് എന്നിവർ സംഘാടന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ലോകകപ്പ് ആവേശം വിദ്യാർഥികളിലും അധ്യാപകരിലും ഒരുപോലെ നിറച്ച പരിപാടി ശ്രദ്ധേയമായി മാറി.
മലപ്പുറം: വണ്ടൂർ വിഎംസി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഫിഫ 2026 ലോകകപ്പ് ആവേശം. കാൽപ്പന്ത് കളിയുടെ ലോക മാമാങ്കമായ ഫിഫയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകുന്നതോടെ വമ്പൻ വരവേൽപ്പാണ് വണ്ടൂർ വിഎംസി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂള് നൽകിയത്. ക്യാമ്പസിനെ ഇളക്കി മറിച്ചുകൊണ്ട് ബാൻഡിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെ ഫുട്ബോൾ ഫാൻസിൻ്റെ വിപുലമായ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട ടീമുകളുടെ ജേഴ്സിയണിഞ്ഞ് വിദ്യാർഥികൾ റാലിയിൽ അണിനിരന്നു.
പരിപാടി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ മായ നിഷാന്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തുടർന്ന് നടന്ന ഷൂട്ടൗട്ട് മത്സരത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം പിടിഎ പ്രസിഡൻ്റ് ഇപി ഫിറോസ് നിർവഹിച്ചു. സീനിയർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഹൈദരലി പുന്നപ്പാല സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി അജ്മൽ കോയ എൻഎസ്എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ പി രതിശ്രീ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. അധ്യാപകരായ വി ഷാനവാസ് എം വിനോദ് കെ പ്രശാന്ത് പി റിയാസ് ഡോ ഇകെ റഷീദ് പി സക്കരിയ എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
വിദ്യാർഥികളായ മിർഷൽ നവനീത് അക്ഷയ് യു ഷഹബാസ് ഹാഷിം അഫ്ലഹ് എന്നിവർ സംഘാടന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ലോകകപ്പ് ആവേശം വിദ്യാർഥികളിലും അധ്യാപകരിലും ഒരുപോലെ നിറച്ച പരിപാടി ശ്രദ്ധേയമായി മാറി.