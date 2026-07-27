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തേയിലക്കാടുകൾക്കിടയിലൂടെ കുട്ടിയുറുമ്പുകളെപ്പോലെ; ആകാശക്കാഴ്‌ചയിൽ കൗതുകമായി കാട്ടാനക്കൂട്ടം, കുറുമ്പ് കാട്ടി കുട്ടിക്കൊമ്പനും - EILD ELEPHANTS MUNNAR

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മൂന്നാറില്‍ നിന്നും കാഴ്‌ച. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 27, 2026 at 10:35 AM IST

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ഇടുക്കി: മഞ്ഞ് പുതച്ച മലനിരകളും പച്ച പരവതാനി വിരിച്ച തേയിലക്കാടുകളും... അതിനിടയിലൂടെ നിരതെറ്റാതെ നടന്ന് നീങ്ങുന്ന കരിവീരന്മാർ! പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ അപൂർവ്വവും സുന്ദരവുമായ ഒരു ദൃശ്യവിരുന്നിനാണ് മൂന്നാർ വീണ്ടും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ദേവികുളം ലോക്ക്ഹാർട്ട് എസ്റ്റേറ്റിലെ പച്ചക്കടലിന് നടുവിലൂടെ കുട്ടിയാനയെ നടുവിൽ നിർത്തി സുരക്ഷിതമായി നയിക്കുന്ന കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിന്‍റെ ആകാശക്കാഴ്‌ച ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാകുന്നു. ഡ്രോൺ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ തേയിലച്ചെടികൾക്കിടയിലെ ഇടുങ്ങിയ പാതകളിലൂടെ വളരെ ശാന്തരായി അണിനിരന്ന് നീങ്ങുന്ന നാലംഗ കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തെ വ്യക്തമായി കാണാം. വലിയ ആനകൾക്കിടയിൽ സുരക്ഷിതമായി നടന്നുനീങ്ങുന്ന കുഞ്ഞിയാനയുടെ കുസൃതിയാത്ര കണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഏതൊരാളുടെയും മനസ് നിറയ്ക്കുന്നതാണ്. ആകാശത്ത് നിന്നുള്ള ഈ ദൃശ്യം പച്ച പരവതാനിയിൽ കറുത്ത മുത്തുകൾ ചാർത്തിയതുപോലെയുള്ള മനോഹരമായ അനുഭവമാണ് കാഴ്‌ചക്കാർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. സഞ്ചാരികളുടെയും പ്രകൃതിസ്നേഹികളുടെയും ഹൃദയം കവർന്ന ഈ വീഡിയോ ഇതിനോടകം തന്നെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞത്. കാട്ടാനകൾ ജനവാസ മേഖലയില്‍ ഇറങ്ങുന്നത് പലപ്പോഴും ഭീതി പടർത്താറുണ്ടെങ്കിലും പ്രകൃതിയുടെ സ്വാഭാവിക ഭംഗിയോടിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ വലിയ കൗതുകത്തോടെയും ആഹ്ലാദത്തോടെയുമാണ് സൈബർ ലോകം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാറിന്‍റെ വന്യമായ സൗന്ദര്യത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്ന ഈ കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിന്‍റെ യാത്രയുടെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി കഴിഞ്ഞു. 

ഇടുക്കി: മഞ്ഞ് പുതച്ച മലനിരകളും പച്ച പരവതാനി വിരിച്ച തേയിലക്കാടുകളും... അതിനിടയിലൂടെ നിരതെറ്റാതെ നടന്ന് നീങ്ങുന്ന കരിവീരന്മാർ! പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ അപൂർവ്വവും സുന്ദരവുമായ ഒരു ദൃശ്യവിരുന്നിനാണ് മൂന്നാർ വീണ്ടും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ദേവികുളം ലോക്ക്ഹാർട്ട് എസ്റ്റേറ്റിലെ പച്ചക്കടലിന് നടുവിലൂടെ കുട്ടിയാനയെ നടുവിൽ നിർത്തി സുരക്ഷിതമായി നയിക്കുന്ന കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിന്‍റെ ആകാശക്കാഴ്‌ച ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാകുന്നു. ഡ്രോൺ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ തേയിലച്ചെടികൾക്കിടയിലെ ഇടുങ്ങിയ പാതകളിലൂടെ വളരെ ശാന്തരായി അണിനിരന്ന് നീങ്ങുന്ന നാലംഗ കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തെ വ്യക്തമായി കാണാം. വലിയ ആനകൾക്കിടയിൽ സുരക്ഷിതമായി നടന്നുനീങ്ങുന്ന കുഞ്ഞിയാനയുടെ കുസൃതിയാത്ര കണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഏതൊരാളുടെയും മനസ് നിറയ്ക്കുന്നതാണ്. ആകാശത്ത് നിന്നുള്ള ഈ ദൃശ്യം പച്ച പരവതാനിയിൽ കറുത്ത മുത്തുകൾ ചാർത്തിയതുപോലെയുള്ള മനോഹരമായ അനുഭവമാണ് കാഴ്‌ചക്കാർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. സഞ്ചാരികളുടെയും പ്രകൃതിസ്നേഹികളുടെയും ഹൃദയം കവർന്ന ഈ വീഡിയോ ഇതിനോടകം തന്നെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞത്. കാട്ടാനകൾ ജനവാസ മേഖലയില്‍ ഇറങ്ങുന്നത് പലപ്പോഴും ഭീതി പടർത്താറുണ്ടെങ്കിലും പ്രകൃതിയുടെ സ്വാഭാവിക ഭംഗിയോടിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ വലിയ കൗതുകത്തോടെയും ആഹ്ലാദത്തോടെയുമാണ് സൈബർ ലോകം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാറിന്‍റെ വന്യമായ സൗന്ദര്യത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്ന ഈ കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിന്‍റെ യാത്രയുടെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി കഴിഞ്ഞു. 

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EILD ELEPHANTS MUNNAR

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Kerala Team

The language, the culture and political narrative of Kerala have always been unique. ETV Bharat Kerala’s commitment is evident through its dedicated team comprising a group of journalists in the field and a desk team in Hyderabad, all focused on having proper portrayal of the state and projecting it onto the national stage. Its efforts encompass not only comprehensive coverage of current events, but also the presentation of exceptional and one-of-a-kind stories from not just the state but from around the world....view details

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