മുക്കുപണ്ടം പണയം വെച്ച് പണം തട്ടാൻ ശ്രമം; ഉടമ പിടികൂടിയപ്പോൾ ഓടി രക്ഷപെട്ട് സംഘം, വീഡിയോ - CHERTHALA GOLD SCAM
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Published : June 22, 2026 at 6:24 PM IST
ആലപ്പുഴ:അരൂക്കുറ്റി തൃച്ചാറ്റ്കുളത്ത് ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ മുക്കുപണ്ടം പണയം വെച്ച് പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ച സ്ത്രീയും പുരുഷനും അടങ്ങുന്ന സംഘം ഓടി രക്ഷപെട്ടു. ജൂൺ 19 വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെയാണ് സംഭവം. 50 വയസ് പ്രായം തോന്നിയ്ക്കുന്ന പുരുഷനും സ്ത്രീയും തൃച്ചാറ്റ് കുളത്തെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലാണ് മുക്ക് പണ്ടം പണയം വെയ്ക്കാനെത്തിയത്. സ്ഥാപന ഉടമയും , സ്റ്റാഫും മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. തട്ടിപ്പ് സംഘത്തെക്കുറിച്ച് സൂചനയുണ്ടായിരുന്ന ഉടമ സംശയം തോന്നി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇയാളുടെ കൈയ്യിൽ പിടിച്ചെങ്കിലും സംഘം പുറത്തേയ്ക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. റോഡിലൂടെ ഓടുന്നതിനിടെ പിന്നാലെ വന്ന സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ കാറിൽ കയറി ഇരുവരും രക്ഷപ്പെട്ടു. മുക്ക് പണ്ടം പണയപ്പെടുത്തി തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന സംഘത്തിലെ കണ്ണികളാണ് ഇവരെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. ചമ്മനാട് സ്വദേശികളാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ട കാർ വൈക്കം സ്വദേശിയുടേതാണെന്ന് സൂചന. കടയുടമ നൽകിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂച്ചാക്കൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നിലവിൽ പൊലീസ് പരിശോധന നടക്കുന്നത്.
ആലപ്പുഴ:അരൂക്കുറ്റി തൃച്ചാറ്റ്കുളത്ത് ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ മുക്കുപണ്ടം പണയം വെച്ച് പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ച സ്ത്രീയും പുരുഷനും അടങ്ങുന്ന സംഘം ഓടി രക്ഷപെട്ടു. ജൂൺ 19 വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെയാണ് സംഭവം. 50 വയസ് പ്രായം തോന്നിയ്ക്കുന്ന പുരുഷനും സ്ത്രീയും തൃച്ചാറ്റ് കുളത്തെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലാണ് മുക്ക് പണ്ടം പണയം വെയ്ക്കാനെത്തിയത്. സ്ഥാപന ഉടമയും , സ്റ്റാഫും മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. തട്ടിപ്പ് സംഘത്തെക്കുറിച്ച് സൂചനയുണ്ടായിരുന്ന ഉടമ സംശയം തോന്നി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇയാളുടെ കൈയ്യിൽ പിടിച്ചെങ്കിലും സംഘം പുറത്തേയ്ക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. റോഡിലൂടെ ഓടുന്നതിനിടെ പിന്നാലെ വന്ന സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ കാറിൽ കയറി ഇരുവരും രക്ഷപ്പെട്ടു. മുക്ക് പണ്ടം പണയപ്പെടുത്തി തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന സംഘത്തിലെ കണ്ണികളാണ് ഇവരെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. ചമ്മനാട് സ്വദേശികളാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ട കാർ വൈക്കം സ്വദേശിയുടേതാണെന്ന് സൂചന. കടയുടമ നൽകിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂച്ചാക്കൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നിലവിൽ പൊലീസ് പരിശോധന നടക്കുന്നത്.