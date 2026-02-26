ETV Bharat / Videos

ഏഴരപ്പൊന്നാന ദർശനം; ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ ഏറ്റുമാനൂർ ക്ഷേത്രം, എത്തിയത് ആയിരങ്ങൾ - EZHARA PONNANA CEREMONY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ഏഴരപ്പൊന്നാന ദർശനത്തിനെത്തിയ ഭക്തർ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 26, 2026 at 1:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

കോട്ടയം: ഭക്ത‌ി സാന്ദ്രമായി ഏറ്റുമാനൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏഴരപ്പൊന്നാന ദർശനം. ഒരു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഏഴരപ്പൊന്നാനകളുടെ അകമ്പടിയോടെ എത്തുന്ന ഏറ്റുമാനൂരപ്പനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് ആയിരങ്ങളാണ്. ഇന്നലെ (ഫെബ്രുവരി 25) രാത്രി 11.30ഓടെ ശ്രീകോവിലിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ എഴുന്നള്ളിച്ച് പുഷ്‌പാലംകൃതമായ ആസ്‌ഥാന മണ്ഡപത്തിൽ പ്രതിഷ്‌ഠിച്ചു. തുടർന്ന് തന്ത്രി പ്രതിനിധി കണ്‌ഠരർ ബ്രഹ്‌മദത്തൻ, മേൽശാന്തി രാമൻ സത്യൻ സത്യനാരായണൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക പൂജകൾ നടത്തി. രാത്രി 12ന് ഓംകാര നാദത്തോടെയാണ് ആസ്ഥാന മണ്ഡപത്തിന്‍റെ വാതിലുകൾ തുറന്നത്. ഇന്നലെ ശ്രീബലിക്ക് നടൻ ജയറാമും സംഘവും ഒരുക്കിയ സ്പെഷൽ പഞ്ചാരിമേളം, ഏലൂർ ബിജുവിൻ്റെ സോപാന സംഗീതം, ചോറ്റാനിക്കര സത്യൻ നാരായണമാരാരുടെയും സംഘത്തിൻ്റെയും പഞ്ചവാദ്യം, സിനിമാതാരം നവ്യനായരുടെ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് എന്നിവ അരങ്ങേറി. നാളെ നടക്കുന്ന ആറാട്ടോടെ പത്ത് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഉത്സവത്തിന് കൊടിയിറങ്ങും. ആറാട്ട് ദിനം വരെ ആസ്ഥാന മണ്ഡപത്തിൽ ഏഴരപ്പൊന്നാനകളെ ദർശിക്കാം. പത്ത് ദിവസത്തെ ഉത്സവത്തിന്‍റെ എട്ടാം ദിവസം അർധരാത്രിയിൽ നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രോത്സവത്തിലാണ് ഏഴര പൊന്നാന ദർശനം. 

കോട്ടയം: ഭക്ത‌ി സാന്ദ്രമായി ഏറ്റുമാനൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏഴരപ്പൊന്നാന ദർശനം. ഒരു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഏഴരപ്പൊന്നാനകളുടെ അകമ്പടിയോടെ എത്തുന്ന ഏറ്റുമാനൂരപ്പനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് ആയിരങ്ങളാണ്. ഇന്നലെ (ഫെബ്രുവരി 25) രാത്രി 11.30ഓടെ ശ്രീകോവിലിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ എഴുന്നള്ളിച്ച് പുഷ്‌പാലംകൃതമായ ആസ്‌ഥാന മണ്ഡപത്തിൽ പ്രതിഷ്‌ഠിച്ചു. തുടർന്ന് തന്ത്രി പ്രതിനിധി കണ്‌ഠരർ ബ്രഹ്‌മദത്തൻ, മേൽശാന്തി രാമൻ സത്യൻ സത്യനാരായണൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക പൂജകൾ നടത്തി. രാത്രി 12ന് ഓംകാര നാദത്തോടെയാണ് ആസ്ഥാന മണ്ഡപത്തിന്‍റെ വാതിലുകൾ തുറന്നത്. ഇന്നലെ ശ്രീബലിക്ക് നടൻ ജയറാമും സംഘവും ഒരുക്കിയ സ്പെഷൽ പഞ്ചാരിമേളം, ഏലൂർ ബിജുവിൻ്റെ സോപാന സംഗീതം, ചോറ്റാനിക്കര സത്യൻ നാരായണമാരാരുടെയും സംഘത്തിൻ്റെയും പഞ്ചവാദ്യം, സിനിമാതാരം നവ്യനായരുടെ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് എന്നിവ അരങ്ങേറി. നാളെ നടക്കുന്ന ആറാട്ടോടെ പത്ത് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഉത്സവത്തിന് കൊടിയിറങ്ങും. ആറാട്ട് ദിനം വരെ ആസ്ഥാന മണ്ഡപത്തിൽ ഏഴരപ്പൊന്നാനകളെ ദർശിക്കാം. പത്ത് ദിവസത്തെ ഉത്സവത്തിന്‍റെ എട്ടാം ദിവസം അർധരാത്രിയിൽ നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രോത്സവത്തിലാണ് ഏഴര പൊന്നാന ദർശനം. 

For All Latest Updates

TAGGED:

ETTUMANUOOR MAHADEVAN
EZHARAPPONNANA
KOTTAYAM
ETTUMANOOR TEMPLE
EZHARA PONNANA CEREMONY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Kerala Team

...view details

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

PYTHON RESCUED HOUSE CHHATTISGARH SNAKE ATTACK SNAKE SNAKE FOUND ROOF OF A HOUSE

വീടിന്‍റെ മേല്‍ക്കൂരയില്‍ എട്ടടി നീളമുള്ള കൂറ്റന്‍ പെരുമ്പാമ്പ്; പ്രദേശത്ത് പാമ്പുകളെത്തുന്നത് സ്ഥിരം

February 25, 2026 at 2:54 PM IST
VINTAGE MODEL CARS AUTOMOBILE EXHIBITION VINTAGE CLASSIC CARS CHANDIGARH CAR EXHIBITION VIDEO

വിൻ്റേജ് ക്ലാസിക് കാറുകൾ ദാ ഇവിടെ... ത്രിദിന എക്‌സിബിഷനിൽ വാഹനപ്രേമികളുടെ തിക്കും തിരക്കും

February 24, 2026 at 4:07 PM IST
PYTHONS FOUND KARNATAKA 6 PYTHONS FOUND RESCUED BY FOREST GUARDS PYTHONS RESCUE VIDEO

വീട്ടുവളപ്പില്‍ 6 പെരുമ്പാമ്പുകള്‍; കൈയ്യോടെ പിടികൂടി വനം വകുപ്പ്: VIDEO

February 23, 2026 at 11:46 AM IST
ALIYANS HOTEL KOZHIKKODE KOZHIKODE GUNDA ATTACK REFUSED TO PAY AFTER DINING GUNDA ATTACK VIDEO

ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം പണം നൽകിയില്ല; ചോദ്യം ചെയ്‌തതിന് ഹോട്ടൽ അടിച്ച് തകർത്ത് മൂന്നംഗ സംഘം

February 22, 2026 at 1:24 PM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.