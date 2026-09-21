തൊണ്ടി മുതല് മോഷണം; അറസ്റ്റിലായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് റിമാന്ഡില്
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Published : September 21, 2026 at 1:39 PM IST
വയനാട്: തൊണ്ടി മുതല് മോഷണ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ റിമാന്ഡ് ചെയ്തു. സുല്ത്താന് ബത്തേരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സ്റ്റോറൂമില് നിന്നും 7 ചാക്ക് ഹാന്സ് മോഷ്ടിച്ച സംഭവത്തില് പിടിയിലായ സീനിയര് സിവില് പൊലീസ് ഓഫിസര് സബിത്തിനെയാണ് 14 ദിവസത്തേക്ക് മജിസ്ട്രേറ്റ് റിമാന്ഡ് ചെയ്തത്. ഇയാളെ അടുത്ത ദിവസം കസ്റ്റഡിയില് വാങ്ങി കൂടുതല് തെളിവുകള് ശേഖരിക്കാനും ചോദ്യം ചെയ്യാനുമാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം. എറണാകുളം മഞ്ഞുമ്മലിലെ വീട്ടില് ഒളിവില് കഴിയുകയായിരുന്ന സബിത്തിനെ ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം പിടികൂടിയത്. തുടര്ന്ന് രാത്രിയോടെ സുല്ത്താന് ബത്തേരിയില് എത്തിച്ച് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നില് ഹാജരാക്കുകയായിരുന്നു. സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങള് ഉപയോഗിച്ച് പലയിടങ്ങളിലായി ഒളിവില് താമസിച്ച സബിത്തിനെ അന്വേഷണ സംഘം പിന്തുടര്ന്നെത്തിയാണ് വലയിലാക്കിയത്. ഒളിവില് കഴിയുന്നതിനിടെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങള്ക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തില് ലഹരിവസ്തുക്കള് നിറച്ച ചാക്കുകള് പൊലീസ് ക്വാര്ട്ടേഴ്സിലെ ഒരു റൂമില് വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സബിത്ത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതിനാല് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയില് എടുത്താല് ആദ്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലും തെളിവെടുപ്പുമായിരിക്കും നടക്കുക. കൂടാതെ സബിത്തുമായി ബന്ധം പുലര്ത്തിയവരെയും ഏതൊക്കെ വിധത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവും നടക്കും എന്നാണ് അറിയുന്നത്. കണ്ണൂര് ഡിഐജി കെ കാര്ത്തിക്കിന്റെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം വയനാട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി എസ് ദേവമനോഹറിന്റെ മേല്നോട്ടത്തില് സുല്ത്താന് ബത്തേരി ഡിവൈഎസ്പി എംഎം അബ്ദുല് കരീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 20 അംഗ സംഘമാണ് സബിത്തിനെ പിടികൂടിയത്.
വയനാട്: തൊണ്ടി മുതല് മോഷണ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ റിമാന്ഡ് ചെയ്തു. സുല്ത്താന് ബത്തേരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സ്റ്റോറൂമില് നിന്നും 7 ചാക്ക് ഹാന്സ് മോഷ്ടിച്ച സംഭവത്തില് പിടിയിലായ സീനിയര് സിവില് പൊലീസ് ഓഫിസര് സബിത്തിനെയാണ് 14 ദിവസത്തേക്ക് മജിസ്ട്രേറ്റ് റിമാന്ഡ് ചെയ്തത്. ഇയാളെ അടുത്ത ദിവസം കസ്റ്റഡിയില് വാങ്ങി കൂടുതല് തെളിവുകള് ശേഖരിക്കാനും ചോദ്യം ചെയ്യാനുമാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം. എറണാകുളം മഞ്ഞുമ്മലിലെ വീട്ടില് ഒളിവില് കഴിയുകയായിരുന്ന സബിത്തിനെ ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം പിടികൂടിയത്. തുടര്ന്ന് രാത്രിയോടെ സുല്ത്താന് ബത്തേരിയില് എത്തിച്ച് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നില് ഹാജരാക്കുകയായിരുന്നു. സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങള് ഉപയോഗിച്ച് പലയിടങ്ങളിലായി ഒളിവില് താമസിച്ച സബിത്തിനെ അന്വേഷണ സംഘം പിന്തുടര്ന്നെത്തിയാണ് വലയിലാക്കിയത്. ഒളിവില് കഴിയുന്നതിനിടെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങള്ക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തില് ലഹരിവസ്തുക്കള് നിറച്ച ചാക്കുകള് പൊലീസ് ക്വാര്ട്ടേഴ്സിലെ ഒരു റൂമില് വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സബിത്ത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതിനാല് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയില് എടുത്താല് ആദ്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലും തെളിവെടുപ്പുമായിരിക്കും നടക്കുക. കൂടാതെ സബിത്തുമായി ബന്ധം പുലര്ത്തിയവരെയും ഏതൊക്കെ വിധത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവും നടക്കും എന്നാണ് അറിയുന്നത്. കണ്ണൂര് ഡിഐജി കെ കാര്ത്തിക്കിന്റെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം വയനാട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി എസ് ദേവമനോഹറിന്റെ മേല്നോട്ടത്തില് സുല്ത്താന് ബത്തേരി ഡിവൈഎസ്പി എംഎം അബ്ദുല് കരീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 20 അംഗ സംഘമാണ് സബിത്തിനെ പിടികൂടിയത്.