ETV Bharat / Videos

മൂന്നാറിൽ വീണ്ടും ഭീതി പരത്തി പടയപ്പയുടെ പരാക്രമം; കാറിന് നേരെ ആക്രമണം, യാത്രക്കാര്‍ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക് - ELEPHANT ATTACK

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
മൂന്നാറിൽ വീണ്ടും ഭീതി പരത്തി പടയപ്പയുടെ പരാക്രമം (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 23, 2026 at 10:05 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇടുക്കി:  മൂന്നാറിൽ വീണ്ടും ഭീതി പരത്തി പടയപ്പയുടെ പരാക്രമം. കാറിന് നേരെയുണ്ടായ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് വാഹനയാത്രികർ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴക്കാണ്. 

കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലായിരുന്നു വാഹനയാത്രികർക്ക് നേരെ കാട്ടാന ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.

മൂന്നാർ ഉദുമൽപേട്ട അന്തർസംസ്ഥാന പാതയിൽ തലയാറിന് സമീപം വച്ചാണ് വാഹനയാത്രികർക്ക് നേരെ കാട്ടുകൊമ്പൻ പടയപ്പയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. കർണ്ണാടക സ്വദേശികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറിന് നേരെയാണ് ആനയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

യാത്രയ്‌ക്കിടെ വാഹനയാത്രികർ ആനയുടെ മുമ്പിൽ പെടുകയായിരുന്നു. വാഹനത്തിന് നേരെ ആന നടന്നടുക്കുകയും ആക്രമിക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ സമയം മറ്റ് യാത്രക്കാരും റോഡിലുണ്ടായിരുന്നു. ആന കാർ ആക്രമിച്ചതോടെ മറ്റ് വാഹനയാത്രികർ ബഹളമുണ്ടാക്കി.ഇതിനിടെ കാർ മുമ്പോട്ട് എടുത്ത് യാത്രക്കാർ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ വാഹനത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു.കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാട്ടുകൊമ്പൻ പടയപ്പ മദപ്പാടിലായിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണിപ്പോൾ പടയപ്പ റോഡിലിറങ്ങി വാഹനത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയത്.

ഇടുക്കി:  മൂന്നാറിൽ വീണ്ടും ഭീതി പരത്തി പടയപ്പയുടെ പരാക്രമം. കാറിന് നേരെയുണ്ടായ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് വാഹനയാത്രികർ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴക്കാണ്. 

കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലായിരുന്നു വാഹനയാത്രികർക്ക് നേരെ കാട്ടാന ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.

Also Read: ബെംഗളുരു-മൈസൂരു അതിവേഗപാതയില്‍ വാഹനാപകടം; രണ്ട് മലയാളികള്‍ അടക്കം നാലുമരണം

മൂന്നാർ ഉദുമൽപേട്ട അന്തർസംസ്ഥാന പാതയിൽ തലയാറിന് സമീപം വച്ചാണ് വാഹനയാത്രികർക്ക് നേരെ കാട്ടുകൊമ്പൻ പടയപ്പയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. കർണ്ണാടക സ്വദേശികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറിന് നേരെയാണ് ആനയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

യാത്രയ്‌ക്കിടെ വാഹനയാത്രികർ ആനയുടെ മുമ്പിൽ പെടുകയായിരുന്നു. വാഹനത്തിന് നേരെ ആന നടന്നടുക്കുകയും ആക്രമിക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ സമയം മറ്റ് യാത്രക്കാരും റോഡിലുണ്ടായിരുന്നു. ആന കാർ ആക്രമിച്ചതോടെ മറ്റ് വാഹനയാത്രികർ ബഹളമുണ്ടാക്കി.ഇതിനിടെ കാർ മുമ്പോട്ട് എടുത്ത് യാത്രക്കാർ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ വാഹനത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു.കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാട്ടുകൊമ്പൻ പടയപ്പ മദപ്പാടിലായിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണിപ്പോൾ പടയപ്പ റോഡിലിറങ്ങി വാഹനത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയത്.

For All Latest Updates

TAGGED:

PADAYAPPA
MUNNAR VISITORS
MUNNAR UDMAL PETTA ROAD
KARNATAKA PEOPLE
ELEPHANT ATTACK

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Kerala Team

...view details

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.