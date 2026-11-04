ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളി ക്ഷാമം രൂക്ഷം; കർഷകർക്ക് പ്രതീക്ഷയേകി 'ഇലക്ട്രോണിക് ടാപ്പിങ് യന്ത്രം'
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Published : November 4, 2026 at 7:59 PM IST
കോട്ടയം: ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളി ക്ഷാമം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ കർഷകർക്ക് പ്രതീക്ഷയേകി ഇലക്ട്രോണിക് ടാപ്പിങ് യന്ത്രം. റബർ കർഷക കൂട്ടായ്മ പാമ്പാടിയിലെ കുറ്റിക്കൽ ഭാഗത്തെ തോട്ടത്തിൽ ഇന്നലെ യന്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന പരിശീലനവും പ്രദർശനവും നടത്തി. നാല് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഒരു മരത്തിലെ ടാപ്പിങ് പൂർത്തിയാക്കാമെന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. മൂന്ന് തൊഴിലാളികൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഒരാൾക്ക് ഈ യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനാകും. 350 ഗ്രാം മാത്രം ഭാരമുള്ള യന്ത്രം ഒറ്റ ചാർജിൽ കുറഞ്ഞത് ആയിരം മരങ്ങൾ ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ്. രണ്ട് ബ്ലേഡുകളാണ് യന്ത്രത്തിലുള്ളത്. ഒരു ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് അറുപതിനായിരം തവണ ടാപ്പിങ് നടത്താം. ബ്ലേഡിന് 1,900 രൂപയാണ് വില. ഒന്നര ദിവസം, രണ്ടുദിവസം, നാലു ദിവസം എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഇടവേളകളിൽ ടാപ്പിങ് നടത്തുന്ന കർഷകർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് മുറിക്കേണ്ട തൊലിയുടെ കനം മില്ലിമീറ്ററിൽ ക്രമീകരിക്കാനും സംവിധാനമുണ്ട്. തായ്ലൻഡിൽ നിന്നും പരിശീലനം നേടിയ റബർ ബോർഡിലെ മുൻ പരിശീലകൻ ശശിധരനാണ് പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ഇടുക്കി കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എഫ്എംആർസിയാണ് യന്ത്രം കേരളത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ബ്രസീൽ, തായ്ലൻഡ്, മലേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ യന്ത്രം പ്രചാരത്തിലുണ്ട്.
കോട്ടയം: ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളി ക്ഷാമം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ കർഷകർക്ക് പ്രതീക്ഷയേകി ഇലക്ട്രോണിക് ടാപ്പിങ് യന്ത്രം. റബർ കർഷക കൂട്ടായ്മ പാമ്പാടിയിലെ കുറ്റിക്കൽ ഭാഗത്തെ തോട്ടത്തിൽ ഇന്നലെ യന്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന പരിശീലനവും പ്രദർശനവും നടത്തി. നാല് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഒരു മരത്തിലെ ടാപ്പിങ് പൂർത്തിയാക്കാമെന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. മൂന്ന് തൊഴിലാളികൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഒരാൾക്ക് ഈ യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനാകും. 350 ഗ്രാം മാത്രം ഭാരമുള്ള യന്ത്രം ഒറ്റ ചാർജിൽ കുറഞ്ഞത് ആയിരം മരങ്ങൾ ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ്. രണ്ട് ബ്ലേഡുകളാണ് യന്ത്രത്തിലുള്ളത്. ഒരു ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് അറുപതിനായിരം തവണ ടാപ്പിങ് നടത്താം. ബ്ലേഡിന് 1,900 രൂപയാണ് വില. ഒന്നര ദിവസം, രണ്ടുദിവസം, നാലു ദിവസം എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഇടവേളകളിൽ ടാപ്പിങ് നടത്തുന്ന കർഷകർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് മുറിക്കേണ്ട തൊലിയുടെ കനം മില്ലിമീറ്ററിൽ ക്രമീകരിക്കാനും സംവിധാനമുണ്ട്. തായ്ലൻഡിൽ നിന്നും പരിശീലനം നേടിയ റബർ ബോർഡിലെ മുൻ പരിശീലകൻ ശശിധരനാണ് പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ഇടുക്കി കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എഫ്എംആർസിയാണ് യന്ത്രം കേരളത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ബ്രസീൽ, തായ്ലൻഡ്, മലേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ യന്ത്രം പ്രചാരത്തിലുണ്ട്.