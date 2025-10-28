ETV Bharat / Videos

ഈ നാറ്റം സഹിക്കവയ്യേ...! പാടശേഖരങ്ങളിൽ ശുചിമുറി മാലിന്യം, കർഷകരും നാട്ടുകാരും പ്രതിസന്ധിയിൽ - TOILET WASTE DUMPING IN PADDY FIELD

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 28, 2025 at 6:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

കോട്ടയം: റോഡിലും പാടശേഖരങ്ങളിലും ശുചിമുറി മാലിന്യം തള്ളുന്നത് രൂക്ഷമാകുന്നതായി ആരോപണം. നാട്ടകം പാറേച്ചാൽ ബൈപ്പാസ് റോഡിലും സമീപമുള്ള പാടശേഖരങ്ങളിലുമാണ് ശുചിമുറി മാലിന്യം തള്ളുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. ജില്ലയിൽ നെൽകൃഷി സജീവമായി നടക്കുന്ന ഗ്രാവ്, പെരുനിലം, തൈങ്ങനാടി പാടശേഖരങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെയുള്ള പാറേച്ചാൽ ബൈപ്പാസിലാണ് മാലിന്യ നിക്ഷേപം അതിരൂക്ഷമായി നടക്കുന്നത്. രാത്രിയിൽ ടാങ്കറുകളിൽ എത്തിയാണ് മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നതെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തു നിന്നും മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നതായി നാട്ടുകാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതോടെ പ്രദേശവാസികളായ കർഷകരും, യാത്രക്കാരും ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. നാട്ടകം ട്രാവൻകൂർ സിമൻ്റ്സ് ഫാക്‌ടറിയുടെ സമീപം സമൂഹ്യ വിരുദ്ധരാണ് ടാങ്കറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. സമീപത്തെ ജലസ്രോതസുകളും ശുചിമുറി മാലിന്യം തള്ളുന്നതുകാരണം മലിനമായി. പുഞ്ച കൃഷിക്ക് നിലമൊരുക്കേണ്ട സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ വലിയ ദുരിതമാണ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതെന്ന് പ്രദേശവാസിയും കർഷകനുമായ അനിയപ്പൻ പറഞ്ഞു. "ജോലി ചെയ്യാനോ പുറത്തിറങ്ങാനോ ആകാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ. മൂന്ന് പാഠശേഖരങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി മാലിന്യം തള്ളുന്നു. റോഡുകളിലും സ്ഥിരമായി ശുചിമുറി മാലിന്യം തള്ളുന്നുണ്ട്. അധികാരികൾ ഉടൻ നടപടിയെടുക്കണം. പാഠശേഖരങ്ങളിൽ കൃഷിയിറക്കാനാവാത്ത സാഹചര്യമാണ്." അനിയപ്പൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി പാറേച്ചാൽ നാട്ടകം ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ ശുചിമുറി മാലിന്യം തള്ളൽ പതിവാണെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. നിരീക്ഷണ ക്യാമറ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നതിന് കാരണം. ഇതിനാൽ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളും, പൊലീസിൻ്റെ രാത്രികാല പട്രോളിങും ശക്തമാക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് നാട്ടുകാർ ഉന്നയിക്കുന്നത്.
 

കോട്ടയം: റോഡിലും പാടശേഖരങ്ങളിലും ശുചിമുറി മാലിന്യം തള്ളുന്നത് രൂക്ഷമാകുന്നതായി ആരോപണം. നാട്ടകം പാറേച്ചാൽ ബൈപ്പാസ് റോഡിലും സമീപമുള്ള പാടശേഖരങ്ങളിലുമാണ് ശുചിമുറി മാലിന്യം തള്ളുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. ജില്ലയിൽ നെൽകൃഷി സജീവമായി നടക്കുന്ന ഗ്രാവ്, പെരുനിലം, തൈങ്ങനാടി പാടശേഖരങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെയുള്ള പാറേച്ചാൽ ബൈപ്പാസിലാണ് മാലിന്യ നിക്ഷേപം അതിരൂക്ഷമായി നടക്കുന്നത്. രാത്രിയിൽ ടാങ്കറുകളിൽ എത്തിയാണ് മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നതെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തു നിന്നും മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നതായി നാട്ടുകാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതോടെ പ്രദേശവാസികളായ കർഷകരും, യാത്രക്കാരും ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. നാട്ടകം ട്രാവൻകൂർ സിമൻ്റ്സ് ഫാക്‌ടറിയുടെ സമീപം സമൂഹ്യ വിരുദ്ധരാണ് ടാങ്കറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. സമീപത്തെ ജലസ്രോതസുകളും ശുചിമുറി മാലിന്യം തള്ളുന്നതുകാരണം മലിനമായി. പുഞ്ച കൃഷിക്ക് നിലമൊരുക്കേണ്ട സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ വലിയ ദുരിതമാണ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതെന്ന് പ്രദേശവാസിയും കർഷകനുമായ അനിയപ്പൻ പറഞ്ഞു. "ജോലി ചെയ്യാനോ പുറത്തിറങ്ങാനോ ആകാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ. മൂന്ന് പാഠശേഖരങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി മാലിന്യം തള്ളുന്നു. റോഡുകളിലും സ്ഥിരമായി ശുചിമുറി മാലിന്യം തള്ളുന്നുണ്ട്. അധികാരികൾ ഉടൻ നടപടിയെടുക്കണം. പാഠശേഖരങ്ങളിൽ കൃഷിയിറക്കാനാവാത്ത സാഹചര്യമാണ്." അനിയപ്പൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി പാറേച്ചാൽ നാട്ടകം ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ ശുചിമുറി മാലിന്യം തള്ളൽ പതിവാണെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. നിരീക്ഷണ ക്യാമറ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നതിന് കാരണം. ഇതിനാൽ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളും, പൊലീസിൻ്റെ രാത്രികാല പട്രോളിങും ശക്തമാക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് നാട്ടുകാർ ഉന്നയിക്കുന്നത്.
 

For All Latest Updates

TAGGED:

TOILET WASTE DUMPING
WASTE DUMPING IN PADDY FIELD
KOTTAYAM
LATEST NEWS IN MALAYALAM
TOILET WASTE DUMPING IN PADDY FIELD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Kerala Team

...view details

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

SNAKE FOUND IN UTTARAKHAND NAINITAL PYTHON SNAKE FOUND GIANT PYTHON SPOTTED FOREST DEPARTMENT UTTARAKHAND

18 അടി നീളവും 175 കിലോഗ്രാം ഭാരവും; കൂറ്റൻ പെരുപാമ്പിനെ പിടികൂടി, വീഡിയോ കാണാം

October 28, 2025 at 4:48 PM IST
LABOUR PAIN UP BULLOCK CART WOMAN TAKEN TO HOSPITAL IN OXCART BULLOCK CART TRAVEL UP

ആംബുലന്‍സ് വന്നില്ല! പ്രസവവേദനയില്‍ പുളഞ്ഞ് യുവതി; കാളവണ്ടിയില്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു

October 27, 2025 at 6:48 PM IST
THRISSUR THEFT CASE ROBBERY IN TRISSUR കവര്‍ച്ച MANNUTHI ROBBERY CASE

പണമടങ്ങിയ ബാഗ് പുറത്തുവച്ച് ശുചിമുറിയിൽ പോയി; തിരിച്ച് വന്നപ്പോഴേക്കും 75 ലക്ഷം കവർന്ന് അജ്ഞാത സംഘം, ദൃശ്യങ്ങള്‍

October 25, 2025 at 2:13 PM IST
DROUPADI MURMU KOTTAYAM KUMARAKOM FIRST PRESIDENT VISIT

തൊട്ടുമുന്നില്‍ ചോക്ലേറ്റുമായി രാഷ്ട്രപതി; അമ്പരപ്പ് മാറാതെ കോട്ടയം കുമരകത്തെ ചന്തക്കവലക്കാര്‍

October 24, 2025 at 4:19 PM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

സ്വര്‍ണവില യൂടേണടിക്കും, ഡോളര്‍ കുതിക്കും, യുദ്ധവും നിര്‍ണായകം; യുഎസ്-ചൈന വ്യാപാര കരാര്‍ വന്നാലുള്ള ഗുണം എന്തൊക്കെ?

ഇലക്‌ടറൽ ബോണ്ട്, ആർട്ടിക്കിൾ 370, പെഗാസസ്; സുപ്രധാന വിധികളിലെ പ്രാതിനിധ്യം, ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്?

ഇനി കേരളത്തിലും ഇവന്‍റ് മാനേജ്മെന്‍റ് കോഴ്‌സ് പഠിക്കാം

കണക്ഷണൻ മാറ്റുന്നതിനിടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറില്‍ തീപടർന്നു, എന്തു ചെയ്യണം? കോഴിക്കോട് ദുരന്തം ഒഴിഞ്ഞത് തലനാരിഴയ്‌ക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.