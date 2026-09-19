നടുറോഡിൽ പൊലീസ് - ലൈൻമാൻ സംഘർഷം; ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്

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വാഹന പരിശോധനക്കിടെ പൊലീസുകാർക്ക് നേരെ ആക്രമണം (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 19, 2026 at 5:55 PM IST

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കോട്ടയം: ഇല്ലിക്കലിൽ വാഹന പരിശോധനക്കിടെ പൊലീസുകാർക്ക് കെഎസ്‌ഇബി ജീവനക്കാരൻ്റെ നേരെ ആക്രമണം. നാട്ടകം കെഎസ്‌ഇബി സെക്ഷനിലെ ലൈനമാൻ മനോജാണ് പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ചത്. സംഭവ സമയം മോനജ് മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു. ഇയാളെ പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തു. കോട്ടയം വെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ റൂം എസ്‌ ഐ സലിംകുമാർ, ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ കോട്ടയം ഇല്ലിക്കൽ പാലത്തിന് സമീപമായിരുന്നു സംഭവം. പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂം സംഘം വാഹന പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു. 

ഈ സമയത്താണ് മനോജ് മദ്യപിച്ച് കൊണ്ട് ബൈക്കിൽ വരുന്നത്. പൊലീസ് ബൈക്കിന് കൈകാണിച്ചെങ്കിലും ഇയാൾ നിർത്തിയില്ല. തുടർന്ന് പൊലീസ് ഇയാളെ പിടികൂടി തടഞ്ഞ് നിർത്തുകയായിരുന്നു. ഇതെ തുടർന്ന് മനോജ് പൊലീസുമായി വാക്ക് തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എസ്‌ ഐയെയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് വെസ്‌റ്റ് പൊലീസിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പൊലീസ് സംഘം എത്തിയാണ് മനോജിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. നിലവിൽ മനോജിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌തുവരികയാണ്. ഇതിന് ശേഷം തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

കോട്ടയം: ഇല്ലിക്കലിൽ വാഹന പരിശോധനക്കിടെ പൊലീസുകാർക്ക് കെഎസ്‌ഇബി ജീവനക്കാരൻ്റെ നേരെ ആക്രമണം. നാട്ടകം കെഎസ്‌ഇബി സെക്ഷനിലെ ലൈനമാൻ മനോജാണ് പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ചത്. സംഭവ സമയം മോനജ് മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു. ഇയാളെ പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തു. കോട്ടയം വെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ റൂം എസ്‌ ഐ സലിംകുമാർ, ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ കോട്ടയം ഇല്ലിക്കൽ പാലത്തിന് സമീപമായിരുന്നു സംഭവം. പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂം സംഘം വാഹന പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു. 

ഈ സമയത്താണ് മനോജ് മദ്യപിച്ച് കൊണ്ട് ബൈക്കിൽ വരുന്നത്. പൊലീസ് ബൈക്കിന് കൈകാണിച്ചെങ്കിലും ഇയാൾ നിർത്തിയില്ല. തുടർന്ന് പൊലീസ് ഇയാളെ പിടികൂടി തടഞ്ഞ് നിർത്തുകയായിരുന്നു. ഇതെ തുടർന്ന് മനോജ് പൊലീസുമായി വാക്ക് തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എസ്‌ ഐയെയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് വെസ്‌റ്റ് പൊലീസിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പൊലീസ് സംഘം എത്തിയാണ് മനോജിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. നിലവിൽ മനോജിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌തുവരികയാണ്. ഇതിന് ശേഷം തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

POLICE VEHICLE CHECKING
KERALA POLICE
DRUNKEN MEN ATTACK POLICE KOTTAYAM
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