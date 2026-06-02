മദ്യലഹരിയിൽ ഓടിച്ച കാർ സ്‌കൂട്ടറിൽ ഇടിച്ചു; പിന്നാലെ നടുറോഡിൽ യുവതിയുടെ പരാക്രമം, വീഡിയോ - DRUNKEN LADY ACCIDENT KOTTAYAM

മദ്യലഹരിയിൽ റോഡിൽ യുവതിയുടെ പരാക്രമം (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 2, 2026 at 8:12 PM IST

കോട്ടയം: ചങ്ങനാശേരി തുരുത്തിയിൽ മദ്യലഹരിയിൽ റോഡിൽ യുവതിയുടെ പരാക്രമം. ചങ്ങനാശേരി തുരുത്തിയ്ക്ക് സമീപം ഇന്നലെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. മദ്യപിച്ച് എത്തിയ യുവതി ഓടിച്ച കാർ സ്‌കൂട്ടറിൽ ഇടിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രശ്‌നങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. ഇത്തിത്താനം സ്വദേശിനിയായ ജോമി ജോസഫ് ആയിരുന്നു കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് നാട്ടുകാർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ചിങ്ങവനം പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചതിന് പൊലീസ് കേസെടുത്തു വിട്ടയച്ചു. 

സ്‌കൂട്ടറിൽ ഇടിച്ചതിന് ശേഷം കാറിൽ നിന്ന് പ്രകോപിതയായി പുറത്തിറങ്ങിയ യുവതി ഇടിച്ചിട്ട സ്‌കൂട്ടർ യാത്രികൻ്റെ നേരെ പാഞ്ഞടുത്തു. പിന്നാലെ പ്രശ്‌നത്തിൽ ഇടപെട്ട നാട്ടുകാർക്ക് നേരെ പാഞ്ഞടുക്കുകയും ആക്രമിക്കാനും തുടങ്ങി. പിന്നീട് യുവതിയും നാട്ടുകാരും തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കം സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചു. 

സംഘർഷം നടക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോയും പുറത്ത് വന്നു. യുവതി കുട ഉപയോഗിച്ച് നാട്ടുകാരെ ആക്രമിക്കുന്നതും ആക്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ നിലത്ത് വീഴുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം. വീണിട്ടും വീണ്ടുമെണീറ്റ് നാട്ടുകാരെ തല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവസ്ഥലത്ത് ആളുകളും തടിച്ച് കൂടുകയുണ്ടായി. ദീർഘനേരം സ്ഥലത്ത് സംഘർഷം നീണ്ടുനിന്നു. മറ്റ് പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ETV Bharat Kerala Team

The language, the culture and political narrative of Kerala have always been unique. ETV Bharat Kerala’s commitment is evident through its dedicated team comprising a group of journalists in the field and a desk team in Hyderabad, all focused on having proper portrayal of the state and projecting it onto the national stage. Its efforts encompass not only comprehensive coverage of current events, but also the presentation of exceptional and one-of-a-kind stories from not just the state but from around the world....view details

