മദ്യലഹരിയിൽ സ്വന്തം വീടിന് തീയിട്ട് യുവാവ്; കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പൊലീസ്
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Published : September 25, 2026 at 3:57 PM IST
കോഴിക്കോട്: കാക്കൂരിന് സമീപം പാവണ്ടൂരിൽ മദ്യലഹരിയിൽ യുവാവ് സ്വന്തം വീടിന് തീയിട്ടു. പാവണ്ടൂർ സ്വദേശിയായ അനുവിന്ദാണ് മദ്യലഹരിയിൽ സ്വന്തം വീടിന് തീ ഇട്ടത്. ഇന്ന് പുലർച്ചയാണ് സംഭവം നടന്നത്.
സ്ഥിരമായി മദ്യപിച്ച് വീട്ടിലെത്തി പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആളാണ് അനുവിന്ദ്. ഇന്നലെ രാത്രിയും പതിവുപോലെ മദ്യപിച്ച് എത്തി വീട്ടുകാരുമായി പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുകയും പുലർച്ചെ വീടിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് തീയിടുകയും ആയിരുന്നു.
തീ ആളിപ്പടർന്നതോടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവർ ഓടി പുറത്തേക്ക് മാറി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആർക്കും പരിക്കില്ല. തുടർന്ന് ഓടിയെത്തിയ പരിസരവാസികളുടെ സഹായത്തോടെ തീ അണക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. ഇതിനും പുറമെ നരിക്കുനി ഫയർ യൂണിറ്റിലും വിവരമറിയിച്ചു. നരിക്കുനിയിൽ നിന്നും ഒരു യൂണിറ്റ് സ്ഥലത്തെത്തി ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനു ശേഷം വീടിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് പടർന്നു പിടിച്ച തീപൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി.
വീട്ടിനകത്തെ സാധനസാമഗ്രികളും ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളും പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീടിന് തീയിട്ട അനുവിന്ദിനെ കാക്കൂർ പൊലീസ് സ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ തീ ഇടാൻ ഉണ്ടായ കാരണം വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ. ഏതായാലും വീട് കത്തി നശിച്ചതോടെ വീട്ടിലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് താമസിക്കാൻ ഇടമില്ലാത്ത അവസ്ഥയായിട്ടുണ്ട്.
കോഴിക്കോട്: കാക്കൂരിന് സമീപം പാവണ്ടൂരിൽ മദ്യലഹരിയിൽ യുവാവ് സ്വന്തം വീടിന് തീയിട്ടു. പാവണ്ടൂർ സ്വദേശിയായ അനുവിന്ദാണ് മദ്യലഹരിയിൽ സ്വന്തം വീടിന് തീ ഇട്ടത്. ഇന്ന് പുലർച്ചയാണ് സംഭവം നടന്നത്.
സ്ഥിരമായി മദ്യപിച്ച് വീട്ടിലെത്തി പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആളാണ് അനുവിന്ദ്. ഇന്നലെ രാത്രിയും പതിവുപോലെ മദ്യപിച്ച് എത്തി വീട്ടുകാരുമായി പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുകയും പുലർച്ചെ വീടിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് തീയിടുകയും ആയിരുന്നു.
തീ ആളിപ്പടർന്നതോടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവർ ഓടി പുറത്തേക്ക് മാറി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആർക്കും പരിക്കില്ല. തുടർന്ന് ഓടിയെത്തിയ പരിസരവാസികളുടെ സഹായത്തോടെ തീ അണക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. ഇതിനും പുറമെ നരിക്കുനി ഫയർ യൂണിറ്റിലും വിവരമറിയിച്ചു. നരിക്കുനിയിൽ നിന്നും ഒരു യൂണിറ്റ് സ്ഥലത്തെത്തി ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനു ശേഷം വീടിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് പടർന്നു പിടിച്ച തീപൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി.
വീട്ടിനകത്തെ സാധനസാമഗ്രികളും ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളും പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീടിന് തീയിട്ട അനുവിന്ദിനെ കാക്കൂർ പൊലീസ് സ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ തീ ഇടാൻ ഉണ്ടായ കാരണം വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ. ഏതായാലും വീട് കത്തി നശിച്ചതോടെ വീട്ടിലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് താമസിക്കാൻ ഇടമില്ലാത്ത അവസ്ഥയായിട്ടുണ്ട്.