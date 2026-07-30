പാലക്കാട് നിയന്ത്രണം വിട്ട ഓട്ടോറിക്ഷ മറിഞ്ഞ് ഡ്രൈവർ മരിച്ചു - AUTORICKSHAW OVERTURNS IN PALAKKAD
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Published : July 30, 2026 at 4:41 PM IST
പാലക്കാട്: നിയന്ത്രണം വിട്ട ഓട്ടോറിക്ഷ മറിഞ്ഞ് ഡ്രൈവർ മരിച്ചു. കരിമ്പ എടക്കുറിശ്ശി പനയമ്പാടം ചീരക്കാട്ടിൽ ഹനീഷാണ് മരിച്ചത്. ദേശീയപാതയിൽ കരിമ്പ മുട്ടിക്കൽ കണ്ടത്തിനു സമീപം പാടത്തേക്കാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ നിയന്ത്രണം വിട്ടു മറിഞ്ഞ്. ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്.
രാവിലെ നടക്കാൻ പോകുന്നവരാണ് വാഹനം മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഹരീഷിനെ സമീപത്ത് മരിച്ച നിലയിലും കാണുന്നത്. വാഹനം മറിഞ്ഞതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള വാഴ തോട്ടത്തിലാണ് ഹനീഷിനെ കണ്ടെത്തിയത്. വാഴ തോട്ടത്തോട് ചേർന്ന് ചെരിഞ്ഞ നിലയിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയും കണ്ടെത്തി. ഇതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ 'ചീരക്കാട്ടിൽ'എന്ന നെയിം ബോർഡുള്ള ഹനീഷിൻ്റെ ഓട്ടോയും വാഴ തോട്ടത്തിൽ മരിച്ച് കിടക്കുന്ന ഹനീഷിനെയും വീഡിയോയിൽ പകർത്തി. വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ഉടന് തന്നെ ബന്ധപ്പെടാനും വീഡിയോയിൽ പറയുന്നു.
ഇടക്കുറിശി യുപി സ്കൂളിന് സമീപത്ത് താമസക്കാരനായ ഹനീഷ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ മാത്രമല്ല കേബിൾ ടിവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ആളും കൂടിയാണ്. മൃതദേഹം മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
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പാലക്കാട്: നിയന്ത്രണം വിട്ട ഓട്ടോറിക്ഷ മറിഞ്ഞ് ഡ്രൈവർ മരിച്ചു. കരിമ്പ എടക്കുറിശ്ശി പനയമ്പാടം ചീരക്കാട്ടിൽ ഹനീഷാണ് മരിച്ചത്. ദേശീയപാതയിൽ കരിമ്പ മുട്ടിക്കൽ കണ്ടത്തിനു സമീപം പാടത്തേക്കാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ നിയന്ത്രണം വിട്ടു മറിഞ്ഞ്. ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്.
രാവിലെ നടക്കാൻ പോകുന്നവരാണ് വാഹനം മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഹരീഷിനെ സമീപത്ത് മരിച്ച നിലയിലും കാണുന്നത്. വാഹനം മറിഞ്ഞതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള വാഴ തോട്ടത്തിലാണ് ഹനീഷിനെ കണ്ടെത്തിയത്. വാഴ തോട്ടത്തോട് ചേർന്ന് ചെരിഞ്ഞ നിലയിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയും കണ്ടെത്തി. ഇതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ 'ചീരക്കാട്ടിൽ'എന്ന നെയിം ബോർഡുള്ള ഹനീഷിൻ്റെ ഓട്ടോയും വാഴ തോട്ടത്തിൽ മരിച്ച് കിടക്കുന്ന ഹനീഷിനെയും വീഡിയോയിൽ പകർത്തി. വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ഉടന് തന്നെ ബന്ധപ്പെടാനും വീഡിയോയിൽ പറയുന്നു.
ഇടക്കുറിശി യുപി സ്കൂളിന് സമീപത്ത് താമസക്കാരനായ ഹനീഷ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ മാത്രമല്ല കേബിൾ ടിവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ആളും കൂടിയാണ്. മൃതദേഹം മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
Also read:കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ കനത്ത മഴ; മുത്തപ്പൻപുഴയിലെ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ താത്കാലിക ചപ്പാത്ത് ഒലിച്ചുപോയി