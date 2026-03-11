ETV Bharat / Videos

ഹാവൂ രക്ഷപ്പെട്ടു... കുട്ടികളടക്കം ഏഴ് നായ്‌ക്കൾ ടാറിൽ കുടുങ്ങി; രക്ഷകരായി നാട്ടുക്കാരും ടിഡിആർഎഫും - DOG STUCK IN TAR

ടാറിൽ കുടുങ്ങിയ നായ്‌ക്കളെ രക്ഷിച്ചു (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 11, 2026 at 4:21 PM IST

കോഴിക്കോട്: റോഡ് പണിക്ക് ശേഷം ബാക്കി വന്ന ടാർ വീപ്പ മറിഞ്ഞ് ഒഴുകിയ ടാറിൽ കുടുങ്ങിയ നായ്‌ക്കളെ നാട്ടുകാരും മൃഗസ്നേഹികളും ചേർന്ന് രക്ഷിച്ചു. പന്തീരാങ്കാവ് പൂളേങ്കര മണക്കടവ് കട്ട കമ്പനിയോട് ചേർന്നാണ് സംഭവം. ഏഴ് തെരുവ് നായ്‌ക്കളാണ് ടാറിൽ കുടുങ്ങിയത്. 

പ്രദേശത്തെ റോഡ് പണിക്ക് ശേഷം ബാക്കി വന്ന ടാർവീപ്പ റോഡിലേക്ക് വീണു കിടക്കുകയായിരുന്നു. കനത്ത ചൂടിൽ ഉരുകിയൊലിച്ച ടാർ റോഡിൽ ആകെ പരന്നൊഴുകി. ഇതുവഴി പോയ നായ്ക്കൾ ഈ ടാറിൽ എങ്ങിനെയോ അകപ്പെട്ടതാകാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ നായ്ക്കൾ ആവുന്നത്ര ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. ജീവൻ വരെ നഷ്‌ടപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ നായ്ക്കൾ ഉരുകിയ ഒലിച്ച ടാറിൽ പെട്ടുപോയി. സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പ്രദേശവാസികൾ ആദ്യം രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. 

തുടർന്ന് രക്ഷാ ദൗത്യ സംഘടനയായ ടിഡിആർഎഫിൻ്റെ വളണ്ടിയർമാരെ വിവരമറിയിച്ചു. ഉടൻതന്നെ ടിഡിആർഎഫ് വളണ്ടിയർമാർ സ്ഥലത്തെത്തി. ആദ്യം ടാറിൽ കുടുണ്ടി പോയ നായ്ക്കളെ ഓരോന്നിനെയായി ഡീസലും പെട്രോളും ഉപയോഗിച്ച് മെല്ലെ ടാറിൽ നിന്നും പുറത്തെത്തിച്ചു. അതിനുശേഷം ഡീസലിൽ മുക്കിയ തുണി ഉപയോഗിച്ച് നായ്ക്കളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച ടാർ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഓരോന്നിനെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി. 

അതേസമയം സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ കടന്നുപോകുന്ന റോഡിൻ്റെ അരികിൽ ഇത്തരത്തിൽ ടാർവീപ്പകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഇതിന് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള അപകടസാധ്യത ഉണ്ടാവുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ടിഡിആർഎഫ് പ്രവർത്തകർ നൽകുന്നത്. 

ETV Bharat Kerala Team

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

