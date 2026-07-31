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കോഴി ഫാമിൽ തെരുവ് നായകളുടെ വിളയാട്ടം; ഇരുനൂറോളം കോഴികളെ കടിച്ചുകൊന്നു, അരലക്ഷത്തിന്‍റെ നഷ്‌ടം - STRAY DOGS ATTACKED CHICKEN

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ഫാമില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 31, 2026 at 10:32 AM IST

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ഒറ്റപ്പാലം: അനങ്ങനടി പത്തംകുളത്തെ കോഴിഫാമിൽ തെരുവ് നായക്കൂട്ടത്തിന്‍റെ വിളയാട്ടം. ഫാമിൽ നുഴഞ്ഞുകയറിയ നായകള്‍ ഇരുനൂറോളം കോഴികളെ കടിച്ചുകൊന്നു. ഒട്ടേറെ കോഴികളെ കടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. പത്തംകുളം സ്രാമ്പിക്കൽ പ്രദീപിൻ്റെ വീടിനോട് ചേർന്ന ഫാമിൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് സംഭവം. ഷീറ്റും ഇരുമ്പുവലയും ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച ഫാം തകർത്താണ് നായകൾ അകത്ത് കയറിയത്. 10 ദിവസത്തിന് ശേഷം മൊത്തവിലയ്ക്ക് കൈമാറാവുന്ന കോഴികളാണ് ചത്തത്. അര ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപയുടെ നഷ്‌ടം കണക്കാക്കുന്നതായി ഉടമ പറഞ്ഞു. ആകെ 1300 കോഴികളുള്ള ഷെഡാണിത്. നായകള്‍ ഫാമില്‍ കയറിയതോടെ പരിഭ്രാന്തിയിലായ കോഴികളുടെ ശബ്‌ദം കേട്ടാണ് പ്രദീപും കുടുംബവും ഓടിയെത്തിയത്. ഇതേഭാഗത്ത് ഇവർക്ക് വേറെ 3 ഷെഡുകൾ കൂടിയുണ്ട്. ആകെ ആറായിരത്തോളം കോഴികളെയാണ് പ്രദീപ് ഫാമിൽ വളർത്തുന്നത്. സുരക്ഷയ്ക്കായി ഷെഡുകൾക്ക് ചുറ്റും സൗരോർജവേലി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതും മറികടന്നായിരുന്നു നായകളുടെ ആക്രമണം. സ്ഥലത്ത് ഇത്തരത്തിൽ തെരുവുനായകളുടെ അക്രമണം ശക്തമാണ്. തെരുവുനായകൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വർധിക്കുമെന്ന ഭയം നാട്ടുക്കാർക്കുണ്ട്. അതിനാൽ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 

ഒറ്റപ്പാലം: അനങ്ങനടി പത്തംകുളത്തെ കോഴിഫാമിൽ തെരുവ് നായക്കൂട്ടത്തിന്‍റെ വിളയാട്ടം. ഫാമിൽ നുഴഞ്ഞുകയറിയ നായകള്‍ ഇരുനൂറോളം കോഴികളെ കടിച്ചുകൊന്നു. ഒട്ടേറെ കോഴികളെ കടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. പത്തംകുളം സ്രാമ്പിക്കൽ പ്രദീപിൻ്റെ വീടിനോട് ചേർന്ന ഫാമിൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് സംഭവം. ഷീറ്റും ഇരുമ്പുവലയും ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച ഫാം തകർത്താണ് നായകൾ അകത്ത് കയറിയത്. 10 ദിവസത്തിന് ശേഷം മൊത്തവിലയ്ക്ക് കൈമാറാവുന്ന കോഴികളാണ് ചത്തത്. അര ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപയുടെ നഷ്‌ടം കണക്കാക്കുന്നതായി ഉടമ പറഞ്ഞു. ആകെ 1300 കോഴികളുള്ള ഷെഡാണിത്. നായകള്‍ ഫാമില്‍ കയറിയതോടെ പരിഭ്രാന്തിയിലായ കോഴികളുടെ ശബ്‌ദം കേട്ടാണ് പ്രദീപും കുടുംബവും ഓടിയെത്തിയത്. ഇതേഭാഗത്ത് ഇവർക്ക് വേറെ 3 ഷെഡുകൾ കൂടിയുണ്ട്. ആകെ ആറായിരത്തോളം കോഴികളെയാണ് പ്രദീപ് ഫാമിൽ വളർത്തുന്നത്. സുരക്ഷയ്ക്കായി ഷെഡുകൾക്ക് ചുറ്റും സൗരോർജവേലി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതും മറികടന്നായിരുന്നു നായകളുടെ ആക്രമണം. സ്ഥലത്ത് ഇത്തരത്തിൽ തെരുവുനായകളുടെ അക്രമണം ശക്തമാണ്. തെരുവുനായകൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വർധിക്കുമെന്ന ഭയം നാട്ടുക്കാർക്കുണ്ട്. അതിനാൽ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 

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TAGGED:

STREET DOG
POULTRY FARM ATTACK
CHICKEN ATTACK
STRAY DOGS ATTACKED CHICKEN
STRAY DOG POULTRY FARM ATTACK

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