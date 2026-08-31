ETV Bharat / Videos

ഗേറ്റില്‍ കുടുങ്ങി കേഴമാന്‍; രക്ഷകരായി വനപാലകര്‍, ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷം കാടുകയറ്റം

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Photo from deer rescue. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 31, 2026 at 7:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇടുക്കി: വണ്ടിപ്പെരിയാറില്‍ വീടിന് സമീപത്തെ ഗേറ്റില്‍ കുടുങ്ങി കേഴമാന്‍. ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് മാന്‍ ഗേറ്റില്‍ കുടുങ്ങി കിടന്നത്. വിവരം അറിഞ്ഞ് വനപാലകരെത്തിയാണ് മാനിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. വള്ളക്കടവ് റ്റിന്‍റുപ്പടി ഭാഗത്താണ് കേഴമാന്‍ ഗെയ്റ്റില്‍ കുടുങ്ങിയത്. കേഴമാന്‍ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നതും വനപാലകര്‍ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി. വള്ളക്കടവ് ദ്വാരക വീട്ടില്‍ തങ്കച്ചന്‍റെ വീടിന് സമീപത്തെ ഗേറ്റിലാണ് കേഴമാന്‍ കുടുങ്ങിയത്. റോഡില്‍ നിന്നും മുകള്‍ ഭാഗത്തേക്ക് കേഴമാന്‍ ഓടി പോകുന്നതിനിടയിലാണ് ഗേറ്റിന്‍റെ അഴിക്കുള്ളില്‍ കുടുങ്ങിയത്. ഉടന്‍ തന്നെ നാട്ടുകാര്‍ വള്ളക്കടവ് ചെക്ക്‌പോസ്റ്റില്‍ വിവരമറിയിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ഇവര്‍ പീരുമേട് ആര്‍ആര്‍ടിയെ വിവരമറിയിച്ചങ്കിലും അവര്‍ എത്തിയില്ല. ഇതോടെ നാട്ടുകാര്‍ വീണ്ടും ചെക്ക് പോസ്റ്റില്‍ വിവരമറിയിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷം വനപാലകര്‍ സ്ഥലത്തെത്തി. പത്ത് മിനിറ്റ് നീണ്ട പരിശ്രമത്തിന് ശേഷം കേഴമാനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. അഴിക്കുള്ളില്‍ കുടുങ്ങിയ കേഴമാനിന്‍റെ വയറില്‍ നിസാരമായ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഗേറ്റില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയ കേഴമാന്‍ പിന്നീട് പെരിയാര്‍ നദി നീന്തി കടന്ന് കാടുകയറി.

ഇടുക്കി: വണ്ടിപ്പെരിയാറില്‍ വീടിന് സമീപത്തെ ഗേറ്റില്‍ കുടുങ്ങി കേഴമാന്‍. ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് മാന്‍ ഗേറ്റില്‍ കുടുങ്ങി കിടന്നത്. വിവരം അറിഞ്ഞ് വനപാലകരെത്തിയാണ് മാനിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. വള്ളക്കടവ് റ്റിന്‍റുപ്പടി ഭാഗത്താണ് കേഴമാന്‍ ഗെയ്റ്റില്‍ കുടുങ്ങിയത്. കേഴമാന്‍ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നതും വനപാലകര്‍ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി. വള്ളക്കടവ് ദ്വാരക വീട്ടില്‍ തങ്കച്ചന്‍റെ വീടിന് സമീപത്തെ ഗേറ്റിലാണ് കേഴമാന്‍ കുടുങ്ങിയത്. റോഡില്‍ നിന്നും മുകള്‍ ഭാഗത്തേക്ക് കേഴമാന്‍ ഓടി പോകുന്നതിനിടയിലാണ് ഗേറ്റിന്‍റെ അഴിക്കുള്ളില്‍ കുടുങ്ങിയത്. ഉടന്‍ തന്നെ നാട്ടുകാര്‍ വള്ളക്കടവ് ചെക്ക്‌പോസ്റ്റില്‍ വിവരമറിയിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ഇവര്‍ പീരുമേട് ആര്‍ആര്‍ടിയെ വിവരമറിയിച്ചങ്കിലും അവര്‍ എത്തിയില്ല. ഇതോടെ നാട്ടുകാര്‍ വീണ്ടും ചെക്ക് പോസ്റ്റില്‍ വിവരമറിയിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷം വനപാലകര്‍ സ്ഥലത്തെത്തി. പത്ത് മിനിറ്റ് നീണ്ട പരിശ്രമത്തിന് ശേഷം കേഴമാനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. അഴിക്കുള്ളില്‍ കുടുങ്ങിയ കേഴമാനിന്‍റെ വയറില്‍ നിസാരമായ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഗേറ്റില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയ കേഴമാന്‍ പിന്നീട് പെരിയാര്‍ നദി നീന്തി കടന്ന് കാടുകയറി.

For All Latest Updates

TAGGED:

DEER CAUGHT IN GATE
VANDIPERIYAR DEER RESCUE
IDUKKI DEER TRAPPED
IDUKKI DEER VIRAL VIDEO
DEER CAUGHT IN GATE

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

GOLD JEWELLERY ROBBERY KOTTAYAM GOLD JEWELLERY THEFT GOLD THEFT KOTTAYAM JEWELLERY THEFT NEWS

പട്ടാപ്പകല്‍ കവര്‍ച്ച! വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് 23 പവൻ കവർന്നു

August 31, 2026 at 8:46 PM IST
Sulthan Bathery Gundlupet road Wayanad priest family wild animal attack Wayanad forest road elephant

കാറിന് നേരെ പാഞ്ഞടുത്ത് കാട്ടാന; പ്രകോപനമായത് ഹോണ്‍ മുഴക്കിയത്: VIDEO

August 31, 2026 at 8:32 PM IST
WILD ELEPHANT ATTACKS WILD ELEPHANT THRISSUR ELEPHANT ATTACKS AMBULANCE WILD ELEPHANT MENACE

അതിരപ്പിള്ളിയിൽ ആംബുലൻസിന് നേരെ പാഞ്ഞടുത്ത് കാട്ടാന; യാത്രക്കാർ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്

August 31, 2026 at 11:10 AM IST
chris gayle at kottayam sports cricket West Indies cricketer

ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം ക്രിസ് ഗെയ്ൽ കോട്ടയത്ത്; സൂപ്പർ താരത്തെ കാണാൻ തടിച്ചുകൂടി ആരാധകർ

August 30, 2026 at 8:31 PM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.