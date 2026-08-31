ഗേറ്റില് കുടുങ്ങി കേഴമാന്; രക്ഷകരായി വനപാലകര്, ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷം കാടുകയറ്റം
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Published : August 31, 2026 at 7:42 PM IST
ഇടുക്കി: വണ്ടിപ്പെരിയാറില് വീടിന് സമീപത്തെ ഗേറ്റില് കുടുങ്ങി കേഴമാന്. ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് മാന് ഗേറ്റില് കുടുങ്ങി കിടന്നത്. വിവരം അറിഞ്ഞ് വനപാലകരെത്തിയാണ് മാനിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. വള്ളക്കടവ് റ്റിന്റുപ്പടി ഭാഗത്താണ് കേഴമാന് ഗെയ്റ്റില് കുടുങ്ങിയത്. കേഴമാന് കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നതും വനപാലകര് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങള് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില് വൈറലായി. വള്ളക്കടവ് ദ്വാരക വീട്ടില് തങ്കച്ചന്റെ വീടിന് സമീപത്തെ ഗേറ്റിലാണ് കേഴമാന് കുടുങ്ങിയത്. റോഡില് നിന്നും മുകള് ഭാഗത്തേക്ക് കേഴമാന് ഓടി പോകുന്നതിനിടയിലാണ് ഗേറ്റിന്റെ അഴിക്കുള്ളില് കുടുങ്ങിയത്. ഉടന് തന്നെ നാട്ടുകാര് വള്ളക്കടവ് ചെക്ക്പോസ്റ്റില് വിവരമറിയിച്ചു. തുടര്ന്ന് ഇവര് പീരുമേട് ആര്ആര്ടിയെ വിവരമറിയിച്ചങ്കിലും അവര് എത്തിയില്ല. ഇതോടെ നാട്ടുകാര് വീണ്ടും ചെക്ക് പോസ്റ്റില് വിവരമറിയിച്ചു. തുടര്ന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷം വനപാലകര് സ്ഥലത്തെത്തി. പത്ത് മിനിറ്റ് നീണ്ട പരിശ്രമത്തിന് ശേഷം കേഴമാനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. അഴിക്കുള്ളില് കുടുങ്ങിയ കേഴമാനിന്റെ വയറില് നിസാരമായ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഗേറ്റില് നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയ കേഴമാന് പിന്നീട് പെരിയാര് നദി നീന്തി കടന്ന് കാടുകയറി.
ഇടുക്കി: വണ്ടിപ്പെരിയാറില് വീടിന് സമീപത്തെ ഗേറ്റില് കുടുങ്ങി കേഴമാന്. ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് മാന് ഗേറ്റില് കുടുങ്ങി കിടന്നത്. വിവരം അറിഞ്ഞ് വനപാലകരെത്തിയാണ് മാനിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. വള്ളക്കടവ് റ്റിന്റുപ്പടി ഭാഗത്താണ് കേഴമാന് ഗെയ്റ്റില് കുടുങ്ങിയത്. കേഴമാന് കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നതും വനപാലകര് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങള് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില് വൈറലായി. വള്ളക്കടവ് ദ്വാരക വീട്ടില് തങ്കച്ചന്റെ വീടിന് സമീപത്തെ ഗേറ്റിലാണ് കേഴമാന് കുടുങ്ങിയത്. റോഡില് നിന്നും മുകള് ഭാഗത്തേക്ക് കേഴമാന് ഓടി പോകുന്നതിനിടയിലാണ് ഗേറ്റിന്റെ അഴിക്കുള്ളില് കുടുങ്ങിയത്. ഉടന് തന്നെ നാട്ടുകാര് വള്ളക്കടവ് ചെക്ക്പോസ്റ്റില് വിവരമറിയിച്ചു. തുടര്ന്ന് ഇവര് പീരുമേട് ആര്ആര്ടിയെ വിവരമറിയിച്ചങ്കിലും അവര് എത്തിയില്ല. ഇതോടെ നാട്ടുകാര് വീണ്ടും ചെക്ക് പോസ്റ്റില് വിവരമറിയിച്ചു. തുടര്ന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷം വനപാലകര് സ്ഥലത്തെത്തി. പത്ത് മിനിറ്റ് നീണ്ട പരിശ്രമത്തിന് ശേഷം കേഴമാനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. അഴിക്കുള്ളില് കുടുങ്ങിയ കേഴമാനിന്റെ വയറില് നിസാരമായ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഗേറ്റില് നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയ കേഴമാന് പിന്നീട് പെരിയാര് നദി നീന്തി കടന്ന് കാടുകയറി.