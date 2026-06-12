വാച്ചും പോയി, ഫയലും പോയി... ഇപ്പോള് പാലായിൽ ഭരണ സ്തംഭനം; കൗൺസിൽ ഒന്നടങ്കം രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ബിജെപി - CRISIS DEEPENS IN PALA MUNICIPALITY
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Published : June 12, 2026 at 8:19 PM IST
കോട്ടയം: പാലാ മുൻസിപ്പാലിറ്റി ഭരണ സ്തംഭനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബിജെപി മാർച്ച്. പാലാ ഭരണ സ്തംഭനത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് കൗൺസിൽ ഒന്നടങ്കം രാജിവയ്ക്കണമെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ആവശ്യം. ബിജെപി പാലാ മുൻസിപ്പൽ കമ്മറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുൻസിപ്പൽ ഓഫീസിലേയ്ക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.
മാർച്ച് കോട്ടയം വെസ്റ്റ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ലിജിൻ ലാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും മുത്തോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ എൻ കെ ശശികുമാർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം രഞ്ജിത്ത് ജി മീനാഭൻ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ബിനീഷ് ചൂണ്ടച്ചേരി പാലാ മണ്ഡലം പ്രസിഡണ്ട് അഡ്വ. ജി അനീഷ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുരളീധരൻ പി ആർ മറ്റ് നേതാക്കളായ മനോജ് മാഞ്ചേരി കെ കെ രാജൻ ജയരാജു, മാഗി ഡൊമിനിക് സെബി പറമുണ്ട അരുൺ ആർ നായർ മുൻസിപ്പൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി മാത്യു, സെക്രട്ടറി സുനിൽ പഴവീട് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.
കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർ ബിജു മാത്യൂസ് തൻ്റെ വിലപിടിപ്പുള്ള വാച്ചും ചില ഔദ്യോഗിക ഫയലുകളും മോഷ്ടിച്ചെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ദിയ ബിനു പുളിക്കകണ്ടം രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് തർക്കങ്ങള് മുറുകിയത്. തൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് സ്വതന്ത്ര കൗൺസിലർമാരുടെ പിന്തുണയോടെ മാത്രം മുന്നോട്ടുപോകുന്ന യുഡിഎഫ് ഭരണത്തിന് ഈ പുതിയ വിവാദം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കോട്ടയം: പാലാ മുൻസിപ്പാലിറ്റി ഭരണ സ്തംഭനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബിജെപി മാർച്ച്. പാലാ ഭരണ സ്തംഭനത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് കൗൺസിൽ ഒന്നടങ്കം രാജിവയ്ക്കണമെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ആവശ്യം. ബിജെപി പാലാ മുൻസിപ്പൽ കമ്മറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുൻസിപ്പൽ ഓഫീസിലേയ്ക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.
മാർച്ച് കോട്ടയം വെസ്റ്റ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ലിജിൻ ലാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും മുത്തോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ എൻ കെ ശശികുമാർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം രഞ്ജിത്ത് ജി മീനാഭൻ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ബിനീഷ് ചൂണ്ടച്ചേരി പാലാ മണ്ഡലം പ്രസിഡണ്ട് അഡ്വ. ജി അനീഷ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുരളീധരൻ പി ആർ മറ്റ് നേതാക്കളായ മനോജ് മാഞ്ചേരി കെ കെ രാജൻ ജയരാജു, മാഗി ഡൊമിനിക് സെബി പറമുണ്ട അരുൺ ആർ നായർ മുൻസിപ്പൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി മാത്യു, സെക്രട്ടറി സുനിൽ പഴവീട് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.
കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർ ബിജു മാത്യൂസ് തൻ്റെ വിലപിടിപ്പുള്ള വാച്ചും ചില ഔദ്യോഗിക ഫയലുകളും മോഷ്ടിച്ചെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ദിയ ബിനു പുളിക്കകണ്ടം രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് തർക്കങ്ങള് മുറുകിയത്. തൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് സ്വതന്ത്ര കൗൺസിലർമാരുടെ പിന്തുണയോടെ മാത്രം മുന്നോട്ടുപോകുന്ന യുഡിഎഫ് ഭരണത്തിന് ഈ പുതിയ വിവാദം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.