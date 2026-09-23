കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ സർക്കാരിന് ലാഘവസമീപനം; തുരങ്കപാത അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമമെന്ന് സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ. റഫീഖ്
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Published : September 23, 2026 at 5:39 PM IST
വയനാട്: കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ കരട് പരിസ്ഥിതി ലോല വിജ്ഞാപനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും ജില്ലയിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളുടെയും നിലപാട് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് സിപിഎം വയനാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ റഫീഖ് ആരോപിച്ചു. വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രിയും എംപിയും ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഇത്രയും ഗൗരവമുള്ള വിഷയത്തെ ലാഘവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. ഇരുവരും ഉടൻ തന്നെ വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമായ നിലപാട് അറിയിക്കണമെന്നും ജില്ലാ ഓഫീസിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കരട് വിജ്ഞാപനത്തിന്മേൽ റിപ്പോർട്ടും മറുപടികളും സമർപ്പിക്കാൻ നാല് ദിവസത്തെ സമയം മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. എന്നിട്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
"വയനാടിൻ്റെ ആകെ വിസ്ത്യതിയുടെ 45 ശതമാനത്തോളം ഭാഗത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി ലോല കരട് വിജ്ഞാപനത്തിന്മേൽ നിലപാടറിയിക്കാൻ നാല് ദിവസത്തെ സമയം മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. എന്നിട്ടും ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്നവരോ സംസ്ഥാന സർക്കാരോ ഒരു പ്രതികരണവും നടത്താത്തത് തികച്ചും ആശങ്കാജനകമാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച് സമഗ്ര വികസനം തടയാനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ഈ മാസം 26-ന് ശക്തമായ പ്രതിഷേധ ദിനം ആചരിക്കും," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വയനാട് തുരങ്കപാത പദ്ധതി അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ഗൂഢശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പഠനത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് രണ്ടുമാസം പിന്നിട്ടിട്ടും ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
ഈ അനാവശ്യ കാലതാമസം തുരങ്കപാതയുടെ നിർമാണം നീണ്ടുപോകാനും പദ്ധതി തന്നെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാകാനും വഴിവെക്കും. തുരങ്കപാത നിർമാണം അടിയന്തരമായി പുനരാരംഭിക്കാൻ സർക്കാർ ഉടൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം പ്രദേശവാസികളെയും ബഹുജനങ്ങളെയും അണിനിരത്തി ശക്തമായ സമരങ്ങൾക്ക് പാർട്ടി നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും കെ. റഫീഖ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
വയനാട്: കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ കരട് പരിസ്ഥിതി ലോല വിജ്ഞാപനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും ജില്ലയിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളുടെയും നിലപാട് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് സിപിഎം വയനാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ റഫീഖ് ആരോപിച്ചു. വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രിയും എംപിയും ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഇത്രയും ഗൗരവമുള്ള വിഷയത്തെ ലാഘവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. ഇരുവരും ഉടൻ തന്നെ വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമായ നിലപാട് അറിയിക്കണമെന്നും ജില്ലാ ഓഫീസിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കരട് വിജ്ഞാപനത്തിന്മേൽ റിപ്പോർട്ടും മറുപടികളും സമർപ്പിക്കാൻ നാല് ദിവസത്തെ സമയം മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. എന്നിട്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
"വയനാടിൻ്റെ ആകെ വിസ്ത്യതിയുടെ 45 ശതമാനത്തോളം ഭാഗത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി ലോല കരട് വിജ്ഞാപനത്തിന്മേൽ നിലപാടറിയിക്കാൻ നാല് ദിവസത്തെ സമയം മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. എന്നിട്ടും ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്നവരോ സംസ്ഥാന സർക്കാരോ ഒരു പ്രതികരണവും നടത്താത്തത് തികച്ചും ആശങ്കാജനകമാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച് സമഗ്ര വികസനം തടയാനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ഈ മാസം 26-ന് ശക്തമായ പ്രതിഷേധ ദിനം ആചരിക്കും," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വയനാട് തുരങ്കപാത പദ്ധതി അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ഗൂഢശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പഠനത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് രണ്ടുമാസം പിന്നിട്ടിട്ടും ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
ഈ അനാവശ്യ കാലതാമസം തുരങ്കപാതയുടെ നിർമാണം നീണ്ടുപോകാനും പദ്ധതി തന്നെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാകാനും വഴിവെക്കും. തുരങ്കപാത നിർമാണം അടിയന്തരമായി പുനരാരംഭിക്കാൻ സർക്കാർ ഉടൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം പ്രദേശവാസികളെയും ബഹുജനങ്ങളെയും അണിനിരത്തി ശക്തമായ സമരങ്ങൾക്ക് പാർട്ടി നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും കെ. റഫീഖ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.