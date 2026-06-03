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ക്ഷേമ പെൻഷൻ ദുരുപയോഗം ചെയ്‌തെന്ന് ആരോപണം; പുൽപ്പറ്റ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലേക്ക് സിപിഎം മാർച്ച് - CPM MARCHES TO COOPERATIVE BANK

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ക്ഷേമ പെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിപിഎം പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 3, 2026 at 7:43 PM IST

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മലപ്പുറം: യുഡിഎഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ വെച്ച് ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് സിപിഎം പ്രവർത്തകർ പുൽപ്പറ്റ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്നാണ് സിപിഎം ആരോപണം. സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പ്രവർത്തകർ ബാങ്കിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് മാർച്ച് ബാങ്ക് പരിസരത്തേക്ക് എത്തുന്നതിനിടെ പോലീസ് തടഞ്ഞു. 

തുടർന്ന് പ്രവർത്തകരും പൊലീസും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി. പ്രതിഷേധക്കാർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പോലീസ് തടയുകയായിരുന്നു സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് നേരിയ സംഘർഷാവസ്ഥ രൂപപ്പെട്ടെങ്കിലും പൊലീസ് സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി. ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം സംബന്ധിച്ച സംഭവത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സിപിഎം നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുമാർച്ചിൽ നിരവധി പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും പങ്കെടുത്തു. 

പൊലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടയെങ്കിലും പ്രശ്‌നം രൂക്ഷമാകതെ കൈകാര്യം ചെയ്‌ത് ശാന്തമാക്കി. പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ബാങ്ക് പരിസരത്ത് പൊലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു

മലപ്പുറം: യുഡിഎഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ വെച്ച് ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് സിപിഎം പ്രവർത്തകർ പുൽപ്പറ്റ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്നാണ് സിപിഎം ആരോപണം. സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പ്രവർത്തകർ ബാങ്കിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് മാർച്ച് ബാങ്ക് പരിസരത്തേക്ക് എത്തുന്നതിനിടെ പോലീസ് തടഞ്ഞു. 

തുടർന്ന് പ്രവർത്തകരും പൊലീസും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി. പ്രതിഷേധക്കാർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പോലീസ് തടയുകയായിരുന്നു സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് നേരിയ സംഘർഷാവസ്ഥ രൂപപ്പെട്ടെങ്കിലും പൊലീസ് സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി. ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം സംബന്ധിച്ച സംഭവത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സിപിഎം നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുമാർച്ചിൽ നിരവധി പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും പങ്കെടുത്തു. 

പൊലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടയെങ്കിലും പ്രശ്‌നം രൂക്ഷമാകതെ കൈകാര്യം ചെയ്‌ത് ശാന്തമാക്കി. പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ബാങ്ക് പരിസരത്ത് പൊലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു

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TAGGED:

CPM PROTEST
KERALA GOVERNMENT
MALAPPURAM
PULPETTA SERVICE COOPERATIVE BANK
CPM MARCHES TO COOPERATIVE BANK

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Kerala Team

The language, the culture and political narrative of Kerala have always been unique. ETV Bharat Kerala’s commitment is evident through its dedicated team comprising a group of journalists in the field and a desk team in Hyderabad, all focused on having proper portrayal of the state and projecting it onto the national stage. Its efforts encompass not only comprehensive coverage of current events, but also the presentation of exceptional and one-of-a-kind stories from not just the state but from around the world....view details

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