യുഡിഎഫിലെ തമ്മിലടിയും ഭിന്നതയും തെരുവിൽ; അനൈക്യത്തിൻ്റെ മുന്നണിയായി മാറിയെന്ന് സിപിഎം
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Published : October 2, 2026 at 5:14 PM IST
കോട്ടയം: യുഡിഎഫിലെ തമ്മിലടിയും ഭിന്നതയും തെരുവിലേക്ക് പടർന്നതായി സിപിഎം നേതാക്കൾ. വിഡി സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിൻ്റെയും മുന്നണിയുടെയും കെട്ടുറപ്പ് പൂർണമായും തകർന്നുവെന്നും ഘടകകക്ഷികൾക്കും മുന്നണി നേതാക്കൾക്കും ഇതിൽ കടുത്ത അമർഷമുണ്ടെന്നും വിഎൻ വാസവൻ, പി രാജീവ് എന്നിവർ ആരോപിച്ചു. യുഡിഎഫ് പൂർണമായും അനൈക്യത്തിൻ്റെ മുന്നണിയായി മാറിയെന്ന് മുൻമന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഘടകകക്ഷികൾക്ക് പോലും ഭരണത്തിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ട്. യുഡിഎഫ് കൺവീനർ പരസ്യമാക്കിയത് ഈ അമർഷമാണ്. മുന്നണിയുടെ ഐക്യവും കെട്ടുറപ്പും തകർന്നു. കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ തന്നെ വിഡി സതീശനെതിരെ പടയൊരുക്കം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അമിത് ഷായ്ക്കെതിരായ ഒ ജെ ജനീഷിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് പിൻവലിപ്പിച്ചതിന് പിന്നിൽ വിഡി സതീശൻ ബിജെപിയുടെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയായി മാറിയതാണെന്നും വിഎൻ വാസവൻ ആരോപിച്ചു. ബിജെപിക്ക് മുന്നിൽ നല്ല കുട്ടിയാകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളാണ് വിഡി സതീശനെന്ന് പി രാജീവും വിമർശിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള യോജിച്ച സമരങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്താനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ താത്പ്പര്യപ്രകാരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജ് ഹോസ്റ്റലിൽ അതിക്രമം നടത്തിയത്. ഭരണത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ തർക്കങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു. മുന്നണിയും പാർട്ടിയും പല തട്ടിലാണ്. കേരളത്തിലെ സമസ്ത മേഖലയും സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാണെന്നും തങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞുവെന്നും പി രാജീവ് പറഞ്ഞു.
കോട്ടയം: യുഡിഎഫിലെ തമ്മിലടിയും ഭിന്നതയും തെരുവിലേക്ക് പടർന്നതായി സിപിഎം നേതാക്കൾ. വിഡി സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിൻ്റെയും മുന്നണിയുടെയും കെട്ടുറപ്പ് പൂർണമായും തകർന്നുവെന്നും ഘടകകക്ഷികൾക്കും മുന്നണി നേതാക്കൾക്കും ഇതിൽ കടുത്ത അമർഷമുണ്ടെന്നും വിഎൻ വാസവൻ, പി രാജീവ് എന്നിവർ ആരോപിച്ചു. യുഡിഎഫ് പൂർണമായും അനൈക്യത്തിൻ്റെ മുന്നണിയായി മാറിയെന്ന് മുൻമന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഘടകകക്ഷികൾക്ക് പോലും ഭരണത്തിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ട്. യുഡിഎഫ് കൺവീനർ പരസ്യമാക്കിയത് ഈ അമർഷമാണ്. മുന്നണിയുടെ ഐക്യവും കെട്ടുറപ്പും തകർന്നു. കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ തന്നെ വിഡി സതീശനെതിരെ പടയൊരുക്കം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അമിത് ഷായ്ക്കെതിരായ ഒ ജെ ജനീഷിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് പിൻവലിപ്പിച്ചതിന് പിന്നിൽ വിഡി സതീശൻ ബിജെപിയുടെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയായി മാറിയതാണെന്നും വിഎൻ വാസവൻ ആരോപിച്ചു. ബിജെപിക്ക് മുന്നിൽ നല്ല കുട്ടിയാകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളാണ് വിഡി സതീശനെന്ന് പി രാജീവും വിമർശിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള യോജിച്ച സമരങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്താനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ താത്പ്പര്യപ്രകാരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജ് ഹോസ്റ്റലിൽ അതിക്രമം നടത്തിയത്. ഭരണത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ തർക്കങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു. മുന്നണിയും പാർട്ടിയും പല തട്ടിലാണ്. കേരളത്തിലെ സമസ്ത മേഖലയും സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാണെന്നും തങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞുവെന്നും പി രാജീവ് പറഞ്ഞു.