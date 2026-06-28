പാലക്കാട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതിനിടെ സിപിഎം നേതാവ് കുഴഞ്ഞ് വീണു മരിച്ചു - MAN DIED WHILE PLAYING FOOTBALL
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Published : June 28, 2026 at 6:10 PM IST
പാലക്കാട്: ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതിനിടെ സിപിഎം നേതാവ് കുഴഞ്ഞ് വീണു മരിച്ചു. ചുനങ്ങാട് മുട്ടിപ്പാലം ഉള്ളാട്ടിൽ യു ബാലചന്ദ്രൻ ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആയിരുന്നു സംഭവം. വൈകുന്നേരം 5.30 ഓടെ ചുനങ്ങാടുള്ള സ്വകാര്യ ടർഫിൽ കളിക്കുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞ് വീഴുകയായിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ വാരാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച പട്ടാമ്പി, ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്കുകളിൽ സഹകരണ വകുപ്പ് നടത്തുന്ന ജീവനക്കാരുടെയും സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെയും ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളുടെയും ഫുട്ബോൾ ടൂർണ്ണമെൻ്റ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പരിശീലനത്തിടെ യു ബാലചന്ദ്രൻ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു. ഉടനെ കണ്ണിയംപുറം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. മൃതദേഹം കണ്ണിയംപ്പുറം സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിചിരിക്കുകയാണ്. സിപിഎം ചുനങ്ങാട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം, ബാലസംഘം ജില്ലാ കൺവീനർ, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം, പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം മേഖല പ്രസിഡൻ്റ് തുടങ്ങി നിരവധി പദവികൾ ബാലചന്ദ്രൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റപ്പാലം കാർഷിക വികസന ബാങ്ക് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്രാഞ്ച് മാനേജറുമാണ് യു ബാലചന്ദ്രൻ.
പാലക്കാട്: ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതിനിടെ സിപിഎം നേതാവ് കുഴഞ്ഞ് വീണു മരിച്ചു. ചുനങ്ങാട് മുട്ടിപ്പാലം ഉള്ളാട്ടിൽ യു ബാലചന്ദ്രൻ ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആയിരുന്നു സംഭവം. വൈകുന്നേരം 5.30 ഓടെ ചുനങ്ങാടുള്ള സ്വകാര്യ ടർഫിൽ കളിക്കുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞ് വീഴുകയായിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ വാരാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച പട്ടാമ്പി, ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്കുകളിൽ സഹകരണ വകുപ്പ് നടത്തുന്ന ജീവനക്കാരുടെയും സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെയും ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളുടെയും ഫുട്ബോൾ ടൂർണ്ണമെൻ്റ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പരിശീലനത്തിടെ യു ബാലചന്ദ്രൻ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു. ഉടനെ കണ്ണിയംപുറം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. മൃതദേഹം കണ്ണിയംപ്പുറം സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിചിരിക്കുകയാണ്. സിപിഎം ചുനങ്ങാട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം, ബാലസംഘം ജില്ലാ കൺവീനർ, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം, പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം മേഖല പ്രസിഡൻ്റ് തുടങ്ങി നിരവധി പദവികൾ ബാലചന്ദ്രൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റപ്പാലം കാർഷിക വികസന ബാങ്ക് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്രാഞ്ച് മാനേജറുമാണ് യു ബാലചന്ദ്രൻ.