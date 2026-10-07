പരസ്പരം തമ്മിൽ തല്ലി ദമ്പതികള്; ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കുത്തി, വടികൊണ്ട് ആക്രമിച്ച് ഭാര്യ
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Published : October 7, 2026 at 1:08 PM IST
പാലക്കാട്: മണ്ണാർക്കാട് കണ്ടമംഗലത്ത് കുടുംബവഴക്കിനിടെ ഭർത്താവിനും ഭാര്യക്കും പരിക്കേറ്റു. കണ്ടമംഗലം സ്വദേശി രാമചന്ദ്രൻ ഭാര്യ ശാന്ത എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 8.30ഓടെയാണ് സംഭവം. കുടുംബവഴക്കിനിടെയാണ് ഇരുവർക്കും പരിക്കേറ്റത്. വാക്കുതർക്കം രൂക്ഷമായതോടെ രാമചന്ദ്രൻ ഭാര്യ ശാന്തയെ കത്തികൊണ്ട് കുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. തുടർന്ന് ശാന്ത വടി ഉപയോഗിച്ച് രാമചന്ദ്രനെ ആക്രമിക്കുകയും പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഇരുവരും രക്തസ്രാവമുൾപ്പെടെയുള്ള പരിക്കുകളോടെ ചികിത്സ തേടി. നാട്ടുകാരും പൊലീസും ചേർന്നാണ് ഇരുവരെയും ആദ്യം വട്ടമ്പലത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. ഇവിടെ പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷം പരിക്കുകളുടെ ഗുരുതരാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. തുടർന്നുള്ള പരിശോധനയിൽ പരിക്കുകൾ ഗുരുതരമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഇരുവരെയും തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ ഇരുവരും ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭർത്താവ് രാമചന്ദ്രനെ മണ്ണാർക്കാട് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുടുംബവഴക്കിൻ്റെ കാരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സംഭവത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിലൂടെ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന സൂചന.
പാലക്കാട്: മണ്ണാർക്കാട് കണ്ടമംഗലത്ത് കുടുംബവഴക്കിനിടെ ഭർത്താവിനും ഭാര്യക്കും പരിക്കേറ്റു. കണ്ടമംഗലം സ്വദേശി രാമചന്ദ്രൻ ഭാര്യ ശാന്ത എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 8.30ഓടെയാണ് സംഭവം. കുടുംബവഴക്കിനിടെയാണ് ഇരുവർക്കും പരിക്കേറ്റത്. വാക്കുതർക്കം രൂക്ഷമായതോടെ രാമചന്ദ്രൻ ഭാര്യ ശാന്തയെ കത്തികൊണ്ട് കുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. തുടർന്ന് ശാന്ത വടി ഉപയോഗിച്ച് രാമചന്ദ്രനെ ആക്രമിക്കുകയും പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഇരുവരും രക്തസ്രാവമുൾപ്പെടെയുള്ള പരിക്കുകളോടെ ചികിത്സ തേടി. നാട്ടുകാരും പൊലീസും ചേർന്നാണ് ഇരുവരെയും ആദ്യം വട്ടമ്പലത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. ഇവിടെ പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷം പരിക്കുകളുടെ ഗുരുതരാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. തുടർന്നുള്ള പരിശോധനയിൽ പരിക്കുകൾ ഗുരുതരമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഇരുവരെയും തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ ഇരുവരും ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭർത്താവ് രാമചന്ദ്രനെ മണ്ണാർക്കാട് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുടുംബവഴക്കിൻ്റെ കാരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സംഭവത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിലൂടെ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന സൂചന.