ഡല്ഹിക്കൊപ്പം കേരളത്തിലും പ്രതിഷേധാഗ്നി; ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ ശവമഞ്ചവുമായി പ്രതിഷേധം;ചിതാഭസ്മം ശുചിമുറിയില് നിമഞ്ചനം ചെയ്തു
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Published : October 16, 2026 at 8:50 PM IST
പാലക്കാട്: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ പ്രതീകാത്മക ശവമഞ്ചവുമായി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രതിഷേധം. ശവമഞ്ചവുമായി നഗരത്തിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി സ്റ്റേഡിയം ബസ് സ്റ്റാൻ്റിന് സമീപം ശവമഞ്ചം സംസ്കരിച്ചു. ചിതാഭസ്മം സ്റ്റേഡിയം ബസ് സ്റ്റാൻ്റിലെ മൂത്രപുരയിൽ നിമഞ്ചനം ചെയ്തു. പുണ്യനദികളിൽ നിമഞ്ചനം ചെയ്താൽ നദി പോലും മലീനസമാകും എന്നതിനാലാണ് മൂത്രപ്പുരയിൽ നിമഞ്ചനം ചെയ്തതെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ അറിയിച്ചു. പ്രതിഷേധ യോഗം ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ഭവദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് സിവി സതീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ യുഡിഎഫ് നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ സുധാകരൻ പ്ലാക്കാട്ട്, എ സുരേഷ്, ഹരിദാസ് മച്ചിങ്ങൽ, മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റുമാരായ രമേശ് പുത്തുർ, എസ് സേവ്യർ, എസ്എം താഹ, നേതാക്കളായ സി നിഖിൽ, വി ആറുമുഖൻ, എസ് കുപ്പേലൻ, വി മോഹനൻ, അബു പാലക്കാടൻ, എംകെ സിദ്ധാർഥൻ, കെ പ്രഭുൽ കുമാർ, ഉമ്മർ ഫാറൂഖ്, കാജാ എച്ച് ജൈലാവുദ്ധിൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
പാലക്കാട്: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ പ്രതീകാത്മക ശവമഞ്ചവുമായി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രതിഷേധം. ശവമഞ്ചവുമായി നഗരത്തിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി സ്റ്റേഡിയം ബസ് സ്റ്റാൻ്റിന് സമീപം ശവമഞ്ചം സംസ്കരിച്ചു. ചിതാഭസ്മം സ്റ്റേഡിയം ബസ് സ്റ്റാൻ്റിലെ മൂത്രപുരയിൽ നിമഞ്ചനം ചെയ്തു. പുണ്യനദികളിൽ നിമഞ്ചനം ചെയ്താൽ നദി പോലും മലീനസമാകും എന്നതിനാലാണ് മൂത്രപ്പുരയിൽ നിമഞ്ചനം ചെയ്തതെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ അറിയിച്ചു. പ്രതിഷേധ യോഗം ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ഭവദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് സിവി സതീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ യുഡിഎഫ് നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ സുധാകരൻ പ്ലാക്കാട്ട്, എ സുരേഷ്, ഹരിദാസ് മച്ചിങ്ങൽ, മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റുമാരായ രമേശ് പുത്തുർ, എസ് സേവ്യർ, എസ്എം താഹ, നേതാക്കളായ സി നിഖിൽ, വി ആറുമുഖൻ, എസ് കുപ്പേലൻ, വി മോഹനൻ, അബു പാലക്കാടൻ, എംകെ സിദ്ധാർഥൻ, കെ പ്രഭുൽ കുമാർ, ഉമ്മർ ഫാറൂഖ്, കാജാ എച്ച് ജൈലാവുദ്ധിൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.