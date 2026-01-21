ETV Bharat / Videos

മലപ്പുറത്ത് പുള്ളിപ്പാടം വില്ലേജിൽ വ്യാജ പട്ടയം 200 ഏക്കർ ഭൂമി കൈയ്യേറ്റമെന്ന ആരോപണം; അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പരാതിക്കാർ - 200 ACRES OF FAKE LAND TITLES

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
മിത്ര ജ്യോതി ട്രൈബൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ അജു കോലോത്ത് സംസാരിക്കുന്നു. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 21, 2026 at 5:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

മലപ്പുറം: പുള്ളിപ്പാടം വില്ലേജിൽ വ്യാജ പട്ടയം 200 ഏക്കർ ഭൂമി കൈയ്യേറ്റമെന്ന് പരാതി. നിലമ്പൂർ താലൂക്കിലെ പുള്ളിപ്പാടം വില്ലേജിൽ കെ സി അനിയത്തി തമ്പുരാട്ടി എന്ന പേരിൽ ഏകദേശം 200 ഏക്കർ വ്യാജ ഭൂമി പട്ടയം സൃഷ്ച്ച‌ടിച്ചതായും തുടർന്ന് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് വിൽപ്പന നടത്തിയതായും ആരോപിച്ചു. ഗുരുതര ആരോപണം വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കാര്യക്ഷമമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും, ജില്ലാ കലക്‌ടർ രൂപീകരിച്ച ഇൻവെസ്‌റ്റിഗേഷൻ ടീം കൃത്യമായ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുവെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജില്ലാ കലക്‌ടർ ഡിഎഫ്ഒ എന്നിവർക്കും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പരാതിക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആരോപണ വിധേയനായ പുള്ളിപ്പാടം വില്ലേജ് ഓഫിസറും ഒരു സർവേറും കൂടാതെ നിലമ്പൂരിലെ രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരും ചേർന്ന് ഏകദേശം 60 ഏക്കർ ഭൂമി കൈവശം വച്ചുവരുന്നതായും പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.

പരാതി നൽകിയതിൻ്റെ പേരിൽ വധഭീഷണിയുണ്ടായെന്നും ഒരാഴ്‌ചയ്ക്കകം കൊല്ലുമെന്ന ഭീഷണി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മിത്ര ജ്യോതി ട്രൈബൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ അജു കോലോത്ത് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ അടിയന്തരവും സ്വതന്ത്രവുമായ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നതാണ് ആവശ്യം.

മലപ്പുറം: പുള്ളിപ്പാടം വില്ലേജിൽ വ്യാജ പട്ടയം 200 ഏക്കർ ഭൂമി കൈയ്യേറ്റമെന്ന് പരാതി. നിലമ്പൂർ താലൂക്കിലെ പുള്ളിപ്പാടം വില്ലേജിൽ കെ സി അനിയത്തി തമ്പുരാട്ടി എന്ന പേരിൽ ഏകദേശം 200 ഏക്കർ വ്യാജ ഭൂമി പട്ടയം സൃഷ്ച്ച‌ടിച്ചതായും തുടർന്ന് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് വിൽപ്പന നടത്തിയതായും ആരോപിച്ചു. ഗുരുതര ആരോപണം വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കാര്യക്ഷമമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും, ജില്ലാ കലക്‌ടർ രൂപീകരിച്ച ഇൻവെസ്‌റ്റിഗേഷൻ ടീം കൃത്യമായ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുവെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജില്ലാ കലക്‌ടർ ഡിഎഫ്ഒ എന്നിവർക്കും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പരാതിക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആരോപണ വിധേയനായ പുള്ളിപ്പാടം വില്ലേജ് ഓഫിസറും ഒരു സർവേറും കൂടാതെ നിലമ്പൂരിലെ രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരും ചേർന്ന് ഏകദേശം 60 ഏക്കർ ഭൂമി കൈവശം വച്ചുവരുന്നതായും പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.

പരാതി നൽകിയതിൻ്റെ പേരിൽ വധഭീഷണിയുണ്ടായെന്നും ഒരാഴ്‌ചയ്ക്കകം കൊല്ലുമെന്ന ഭീഷണി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മിത്ര ജ്യോതി ട്രൈബൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ അജു കോലോത്ത് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ അടിയന്തരവും സ്വതന്ത്രവുമായ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നതാണ് ആവശ്യം.

For All Latest Updates

TAGGED:

LAND TITLES
LAND TENURES
PULLIPPADAM VILLAGE MALAPPURAM
FAKE LAND COMPLAINT
200 ACRES OF FAKE LAND TITLES

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Kerala Team

...view details

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

CCTV FOOTAGE OF STRAY DOG തെരുവുനായ ശല്യം DOG ATTACK KOTTAYAM STRAY DOG ​​ATTACK

കുട്ടികൾക്ക് നേരെ പാഞ്ഞടുത്ത് തെരുവുനായ; തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലേയ്‌ക്ക് ഓടിക്കയറിയതിനാൽ തലനാരിഴയ്‌ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു

January 21, 2026 at 2:03 PM IST
KSEB KSEB EMPLOYEE SAVED MONKEY LIFE MONKEY ELECTROCUTED MALAPPURAM MALAPPURAM MONKEY ELECTRIC ACCIDENT

മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട കുട്ടിക്കുരങ്ങന് രക്ഷകനായി കെഎസ്ഇബി ജീവനക്കാരൻ; വീഡിയോ വൈറൽ

January 18, 2026 at 12:45 PM IST
GURUVAYUR ERNAKULAM PASSENGER LATEST NEWS IN KERALA TRISSUR TRAIN INCIDENT INDIAN RAILWAY

"ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍ പോകണം", തൃശൂരില്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിനിന് മുകളിൽ യുവാവിൻ്റെ അഭ്യാസ പ്രകടനം, വീഡിയോ വൈറല്‍

January 14, 2026 at 4:10 PM IST
19 YEAR OLD GIRL COLLAPSES AND DIES CARDIOPULMONARY RESUSCITATION CARDIAC ARREST KANNUR

കണ്ണൂരില്‍ പത്തൊമ്പതുകാരി അക്ഷയ സെൻ്ററില്‍ കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചു, നടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍

January 13, 2026 at 8:18 PM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.