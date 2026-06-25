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കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ അംഗൻവാടി പരിസരത്ത് മൂർഖൻ പാമ്പ്; തറയിലെ മാളത്തിൽ ഒളിച്ച് പാമ്പ്, കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും ഭീതിയിൽ - COBRA SNAKE SPOTTED

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അംഗൻവാടി പരിസരത്തെ മൂർഖൻ പാമ്പ് (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 25, 2026 at 9:06 PM IST

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കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി: കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ 62-ാം നമ്പർ അംഗൻവാടി പരിസരത്ത് മൂർഖൻ പാമ്പിനെ കണ്ടത് പ്രദേശത്ത് വലിയ പരിഭ്രാന്തി പരത്തി. വ്യാഴാഴ്‌ച പകൽ സമയത്താണ് അംഗൻവാടി ജീവനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പാമ്പ് പെട്ടത്. ആളുകളെ കണ്ടതോടെ മൂർഖൻ പാമ്പ് അംഗൻവാടി കെട്ടിടത്തിൻ്റെ തറയിലുള്ള മാളത്തിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞു കയറുകയായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് ദ്രുതകർമ്മ സേന (RTT) ഉടനടി സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും മാളത്തിനുള്ളിലായതിനാൽ പാമ്പിനെ പിടികൂടാൻ സാധിച്ചില്ല. പാമ്പ് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാനും കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുമായി പാമ്പ് കയറിയ ഭാഗത്ത് വലയിട്ട് മൂടാനാണ് നിലവിൽ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിഞ്ചുകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന അംഗൻവാടിക്ക് തൊട്ടടുത്ത് മൂർഖൻ പാമ്പ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ജീവനക്കാരെയും ഒരുപോലെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിഞ്ചുകുട്ടികൾ ഒത്തുചേരുന്ന അംഗൻവാടി പോലുള്ളൊരു പൊതുസ്ഥലത്ത് മൂർഖൻ പാമ്പ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതീവ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ആർ.ടി.ടി സംഘത്തിന് നിലവിൽ പാമ്പിനെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, വല സ്ഥാപിച്ച് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് അധികൃതർ. കുട്ടികളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന ഇത്തരം മാളങ്ങൾ അടയ്ക്കാനും അംഗൻവാടി പരിസരം പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതമാക്കാനും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്.

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി: കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ 62-ാം നമ്പർ അംഗൻവാടി പരിസരത്ത് മൂർഖൻ പാമ്പിനെ കണ്ടത് പ്രദേശത്ത് വലിയ പരിഭ്രാന്തി പരത്തി. വ്യാഴാഴ്‌ച പകൽ സമയത്താണ് അംഗൻവാടി ജീവനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പാമ്പ് പെട്ടത്. ആളുകളെ കണ്ടതോടെ മൂർഖൻ പാമ്പ് അംഗൻവാടി കെട്ടിടത്തിൻ്റെ തറയിലുള്ള മാളത്തിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞു കയറുകയായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് ദ്രുതകർമ്മ സേന (RTT) ഉടനടി സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും മാളത്തിനുള്ളിലായതിനാൽ പാമ്പിനെ പിടികൂടാൻ സാധിച്ചില്ല. പാമ്പ് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാനും കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുമായി പാമ്പ് കയറിയ ഭാഗത്ത് വലയിട്ട് മൂടാനാണ് നിലവിൽ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിഞ്ചുകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന അംഗൻവാടിക്ക് തൊട്ടടുത്ത് മൂർഖൻ പാമ്പ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ജീവനക്കാരെയും ഒരുപോലെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിഞ്ചുകുട്ടികൾ ഒത്തുചേരുന്ന അംഗൻവാടി പോലുള്ളൊരു പൊതുസ്ഥലത്ത് മൂർഖൻ പാമ്പ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതീവ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ആർ.ടി.ടി സംഘത്തിന് നിലവിൽ പാമ്പിനെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, വല സ്ഥാപിച്ച് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് അധികൃതർ. കുട്ടികളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന ഇത്തരം മാളങ്ങൾ അടയ്ക്കാനും അംഗൻവാടി പരിസരം പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതമാക്കാനും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്.

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TAGGED:

ANGANWADI
KANJIRAPPALLY PANCHAYAT
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KANJIRAPPALLY
COBRA SNAKE SPOTTED

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ETV Bharat Kerala Team

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