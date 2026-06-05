വിദ്യാർഥികളുടെ കുടയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് മൂർഖൻ പാമ്പ് വീണു, ദൃശ്യ - COBRA SNAKE FALLS STUDENTS
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Published : June 5, 2026 at 5:17 PM IST
കോട്ടയം: ചങ്ങനാശ്ശേരി ചെത്തിപ്പുഴയിൽ കോളജ് വിദ്യാർഥികളുടെ കുടയ്ക്കു മുകളിലേക്ക് മൂർഖൻ പാമ്പ് വീണു. ഇന്ന് രാവിലെ 9.30 യോടെയാണ് സംഭവം. ചെത്തിപ്പുഴ ക്രിസ്തു ജ്യോതി കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കുടയുടെ മുകളിലേക്കാണ് പാമ്പ് വീണത്. കോളജ് ക്യാമ്പസിന് ഉള്ളിൽ ആയിരുന്നു സംഭവം. മരത്തിൽ നിന്നും വീണതാകാം എന്നാണ് കരുതുന്നത്. സ്നേക്ക് റസ്ക്യൂവർ ഷിനോ കുറ്റിശ്ശേരിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാമ്പിനെ പിടികൂടി വനം വകുപ്പിന് കൈമാറി. മഴക്കാലമായതിനാൽ പാമ്പുകളുടെ എണ്ണത്തിലും വർദ്ധനവ് ഉണ്ടയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ എല്ലാവരും ജാഗ്രതപാലിക്കെണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഏകദേശം അഞ്ച് അടി നീളമുള്ള മൂർഖനെയാണ് പിടികൂടിയത്. വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തിൽ പാമ്പിന് പരിക്കുകൾ സംഭവിച്ചതായി പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. മഴക്കാലം ശക്തമാകുമ്പോൾ പാമ്പുകളുടെ മാളങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറുകയും അവ സുരക്ഷിതമായി നിൽക്കാൻ മരങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ മഴക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന പായൽ മൂലം പാമ്പുകൾ വഴുതി വീഴുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളും വളരെ അധികമാണ്. അതിനാൽ എല്ലാവരും അതീവ സുരക്ഷിതമായി ഈ സന്ദർഭത്തെ നേരിടണം. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യം നേരിടേണ്ടിവന്നാൽ ഉടനടി സ്നേക്ക് റസ്ക്യൂ സംഘത്തെ വിവരമറിയിക്കുക
കോട്ടയം: ചങ്ങനാശ്ശേരി ചെത്തിപ്പുഴയിൽ കോളജ് വിദ്യാർഥികളുടെ കുടയ്ക്കു മുകളിലേക്ക് മൂർഖൻ പാമ്പ് വീണു. ഇന്ന് രാവിലെ 9.30 യോടെയാണ് സംഭവം. ചെത്തിപ്പുഴ ക്രിസ്തു ജ്യോതി കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കുടയുടെ മുകളിലേക്കാണ് പാമ്പ് വീണത്. കോളജ് ക്യാമ്പസിന് ഉള്ളിൽ ആയിരുന്നു സംഭവം. മരത്തിൽ നിന്നും വീണതാകാം എന്നാണ് കരുതുന്നത്. സ്നേക്ക് റസ്ക്യൂവർ ഷിനോ കുറ്റിശ്ശേരിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാമ്പിനെ പിടികൂടി വനം വകുപ്പിന് കൈമാറി. മഴക്കാലമായതിനാൽ പാമ്പുകളുടെ എണ്ണത്തിലും വർദ്ധനവ് ഉണ്ടയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ എല്ലാവരും ജാഗ്രതപാലിക്കെണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഏകദേശം അഞ്ച് അടി നീളമുള്ള മൂർഖനെയാണ് പിടികൂടിയത്. വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തിൽ പാമ്പിന് പരിക്കുകൾ സംഭവിച്ചതായി പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. മഴക്കാലം ശക്തമാകുമ്പോൾ പാമ്പുകളുടെ മാളങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറുകയും അവ സുരക്ഷിതമായി നിൽക്കാൻ മരങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ മഴക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന പായൽ മൂലം പാമ്പുകൾ വഴുതി വീഴുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളും വളരെ അധികമാണ്. അതിനാൽ എല്ലാവരും അതീവ സുരക്ഷിതമായി ഈ സന്ദർഭത്തെ നേരിടണം. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യം നേരിടേണ്ടിവന്നാൽ ഉടനടി സ്നേക്ക് റസ്ക്യൂ സംഘത്തെ വിവരമറിയിക്കുക