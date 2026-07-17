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'പെട്ടുപോയതാ സാറേ'... മീൻ കൂട്ടിൽ അകപ്പെട്ട മൂർഖന് രക്ഷകനായി ചാര്‍ളി: VIDEO - COBRA

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മൂർഖനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 17, 2026 at 10:42 AM IST

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ആലപ്പുഴ: മീൻ കൂട്ടിൽ അകപ്പെട്ട മൂർഖൻ പാമ്പിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. മൂന്ന് ദിവസമായി കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന പാമ്പിനെയാണ് സ്‌നേക്ക് റെസ്‌ക്യൂ പ്രവർത്തകനായ ചാർളി വർഗീസ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. തലവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാരിക്കുഴി മാമൂട്ടിൽ വീടിന് സമീപമുള്ള മീൻ കൂട്ടിലായിരുന്നു പാമ്പ് അകപ്പെട്ടത്. മൂർഖൻ പാമ്പ് കൂട്ടിൽ കുടുങ്ങികിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായി പലരെയും ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ആരും തന്നെ സഹായത്തിനായി എത്തിയില്ല. ഒടുവിൽ  വാർഡ് മെമ്പറായ അജിത്ത് പിഷാരത്തിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ചാർളി വർഗീസ് ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്ത് എത്തുകയും പാമ്പിനെ വിദഗ്‌ധമായി പിടികൂടുകയുമായിരുന്നു. പാമ്പിനെ വനം വകുപ്പിന് കൈമാറുകയും തുടർന്ന് റാന്നിയിലെ വനമേഖലയിലേക്ക് പാമ്പിനെ തുറന്നുവിടുമെന്നും ചാർളി അറിയിച്ചു. അസാധാരണ വലിപ്പമുള്ള പാമ്പിനെയാണ് ഇപ്പോൾ രക്ഷിച്ചതെന്നും ചാർളി പറഞ്ഞു. മഴക്കാലത്ത് പാമ്പുകളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലായതിനാൽ വീടുകളും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ചാർളി പറഞ്ഞു. പാമ്പുകളെ കണ്ടാൽ സ്വയം പിടികൂടാൻ ശ്രമിക്കാതെ പരിശീലനം ലഭിച്ച സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂ പ്രവർത്തകരെയോ വനം വകുപ്പിനെയോ വിവരം അറിയിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആലപ്പുഴ: മീൻ കൂട്ടിൽ അകപ്പെട്ട മൂർഖൻ പാമ്പിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. മൂന്ന് ദിവസമായി കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന പാമ്പിനെയാണ് സ്‌നേക്ക് റെസ്‌ക്യൂ പ്രവർത്തകനായ ചാർളി വർഗീസ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. തലവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാരിക്കുഴി മാമൂട്ടിൽ വീടിന് സമീപമുള്ള മീൻ കൂട്ടിലായിരുന്നു പാമ്പ് അകപ്പെട്ടത്. മൂർഖൻ പാമ്പ് കൂട്ടിൽ കുടുങ്ങികിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായി പലരെയും ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ആരും തന്നെ സഹായത്തിനായി എത്തിയില്ല. ഒടുവിൽ  വാർഡ് മെമ്പറായ അജിത്ത് പിഷാരത്തിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ചാർളി വർഗീസ് ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്ത് എത്തുകയും പാമ്പിനെ വിദഗ്‌ധമായി പിടികൂടുകയുമായിരുന്നു. പാമ്പിനെ വനം വകുപ്പിന് കൈമാറുകയും തുടർന്ന് റാന്നിയിലെ വനമേഖലയിലേക്ക് പാമ്പിനെ തുറന്നുവിടുമെന്നും ചാർളി അറിയിച്ചു. അസാധാരണ വലിപ്പമുള്ള പാമ്പിനെയാണ് ഇപ്പോൾ രക്ഷിച്ചതെന്നും ചാർളി പറഞ്ഞു. മഴക്കാലത്ത് പാമ്പുകളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലായതിനാൽ വീടുകളും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ചാർളി പറഞ്ഞു. പാമ്പുകളെ കണ്ടാൽ സ്വയം പിടികൂടാൻ ശ്രമിക്കാതെ പരിശീലനം ലഭിച്ച സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂ പ്രവർത്തകരെയോ വനം വകുപ്പിനെയോ വിവരം അറിയിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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COBRA IN ALAPUZHA
COBRA IN FISH CAGE
COBRA RESCUED FROM FISH CAGE
COBRA
COBRA RESCUED IN ALAPPUZHA

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ETV Bharat Kerala Team

The language, the culture and political narrative of Kerala have always been unique. ETV Bharat Kerala’s commitment is evident through its dedicated team comprising a group of journalists in the field and a desk team in Hyderabad, all focused on having proper portrayal of the state and projecting it onto the national stage. Its efforts encompass not only comprehensive coverage of current events, but also the presentation of exceptional and one-of-a-kind stories from not just the state but from around the world....view details

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