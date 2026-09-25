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''ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, മാറി നിൽക്കണം''... മാധ്യമങ്ങളോട് ക്ഷോഭിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

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മാധ്യമങ്ങളോട് ക്ഷോഭിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2026 at 4:37 PM IST

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ഇടുക്കി: മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് ക്ഷുഭിതനായി മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ. സ്‌പോണ്‍സർ ആരാണെന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കാണ് ''ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, മാറി നിൽക്കണം'' എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞത്. താന്‍ ആളുകളില്‍ നിന്ന് പരാതികള്‍ സ്വീകരിക്കട്ടേയെന്നും നിങ്ങള്‍ മാറിനില്‍ക്കണം എന്നും വിഡി സതീശന്‍ പറയുന്ന വീഡിയോയാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. 

പരിസരത്തു നിന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ നീക്കാൻ അദ്ദേഹം പൊലീസുകാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മാധ്യമങ്ങളെ കാണാൻ ഇല്ലെന്നും ദയവായി മാധ്യമങ്ങൾ മാറി നിൽക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഇടുക്കിയിൽ നടന്ന അവലോകന യോഗത്തിനുശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചാർട്ടേർഡ് വിമാനയാത്രയടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിലവിൽ വിവാദത്തിലായതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോടുള്ള മന്ത്രിയുടെ പെരുമാറ്റം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട്.

ഇടുക്കിയിലെ ഭൂവിഷയങ്ങളും പട്ടയ പ്രതിസന്ധിയും പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കരട് വിജ്ഞാപനംവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച നടത്താനായാണ് മന്ത്രി ഇടുക്കിയിൽ എത്തിയത്. തൻ്റെ യാത്ര സർക്കാർ ഖജനാവിന് നഷ്‌ടമുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇത്തരം സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഇനിയും സ്വീകരിക്കുമെന്നും വി ഡി സതീശൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.  

ഇടുക്കി: മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് ക്ഷുഭിതനായി മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ. സ്‌പോണ്‍സർ ആരാണെന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കാണ് ''ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, മാറി നിൽക്കണം'' എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞത്. താന്‍ ആളുകളില്‍ നിന്ന് പരാതികള്‍ സ്വീകരിക്കട്ടേയെന്നും നിങ്ങള്‍ മാറിനില്‍ക്കണം എന്നും വിഡി സതീശന്‍ പറയുന്ന വീഡിയോയാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. 

പരിസരത്തു നിന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ നീക്കാൻ അദ്ദേഹം പൊലീസുകാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മാധ്യമങ്ങളെ കാണാൻ ഇല്ലെന്നും ദയവായി മാധ്യമങ്ങൾ മാറി നിൽക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഇടുക്കിയിൽ നടന്ന അവലോകന യോഗത്തിനുശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചാർട്ടേർഡ് വിമാനയാത്രയടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിലവിൽ വിവാദത്തിലായതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോടുള്ള മന്ത്രിയുടെ പെരുമാറ്റം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട്.

ഇടുക്കിയിലെ ഭൂവിഷയങ്ങളും പട്ടയ പ്രതിസന്ധിയും പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കരട് വിജ്ഞാപനംവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച നടത്താനായാണ് മന്ത്രി ഇടുക്കിയിൽ എത്തിയത്. തൻ്റെ യാത്ര സർക്കാർ ഖജനാവിന് നഷ്‌ടമുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇത്തരം സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഇനിയും സ്വീകരിക്കുമെന്നും വി ഡി സതീശൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.  

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