എസ്എഫ്ഐ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം; ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ച് പൊലീസ്
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Published : September 4, 2026 at 5:22 PM IST
പാലക്കാട്: തിരുവനന്തപുരത്ത് എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ നടന്ന പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജിലും ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുക്കുന്നതിലും പ്രതിഷേധിച്ച് എസ്എഫ്ഐ സംഘടന ജില്ലാ പൊലീസ് ഓഫിസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം. ബാരിക്കേഡുകൾ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പൊലീസ് നാല് തവണ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. മണിക്കൂറുകളോളം പൊലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം നീണ്ടുനിന്നു.ഒരു തവണ ജലപീരങ്കി ലക്ഷ്യം തെറ്റി പൊലീസിന് നേരെയും ചീറ്റുകയുണ്ടായി. തിരുവനന്തപുരത്ത് എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ നടന്ന പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജിൽ വലിയ കോളിളക്കമാണ് സംഘടനയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. ബാരിക്കേഡ് മറികടന്ന നേതാക്കളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തെങ്കിലും പിന്നീട് പ്രവർത്തകരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം വിട്ടയച്ചു. മാർച്ച് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എസ് വിപിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യുഡിഎഫ് സർക്കാരും പൊലീസും ആർഎസ്എസിൻ്റെ നിർദേശാനുസരണമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ അന്യായമായി ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുക്കുന്നതായും ആരോപിച്ചു. പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് ഷാദുലി മാർച്ചിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വിവി അഭിഷേക് ജില്ലാ ജോയിൻ സെക്രട്ടറി നന്ദു എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.
പാലക്കാട്: തിരുവനന്തപുരത്ത് എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ നടന്ന പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജിലും ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുക്കുന്നതിലും പ്രതിഷേധിച്ച് എസ്എഫ്ഐ സംഘടന ജില്ലാ പൊലീസ് ഓഫിസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം. ബാരിക്കേഡുകൾ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പൊലീസ് നാല് തവണ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. മണിക്കൂറുകളോളം പൊലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം നീണ്ടുനിന്നു.ഒരു തവണ ജലപീരങ്കി ലക്ഷ്യം തെറ്റി പൊലീസിന് നേരെയും ചീറ്റുകയുണ്ടായി. തിരുവനന്തപുരത്ത് എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ നടന്ന പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജിൽ വലിയ കോളിളക്കമാണ് സംഘടനയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. ബാരിക്കേഡ് മറികടന്ന നേതാക്കളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തെങ്കിലും പിന്നീട് പ്രവർത്തകരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം വിട്ടയച്ചു. മാർച്ച് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എസ് വിപിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യുഡിഎഫ് സർക്കാരും പൊലീസും ആർഎസ്എസിൻ്റെ നിർദേശാനുസരണമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ അന്യായമായി ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുക്കുന്നതായും ആരോപിച്ചു. പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് ഷാദുലി മാർച്ചിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വിവി അഭിഷേക് ജില്ലാ ജോയിൻ സെക്രട്ടറി നന്ദു എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.