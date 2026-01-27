ETV Bharat / Videos

'യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ എത്തിയാൽ പൊലീസുകാരൻ സർവീസിൽ ഉണ്ടാകില്ല', മാർച്ചിലെ സംഘർഷത്തിന് പിന്നാലെ ഭീഷണിയുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് - CLASHES ERUPT DURING CONGRESS MARCH

ശബരിമല സ്വര്‍ണ കൊള്ള, ഇടുക്കിയിൽ കോണ്‍ഗ്രസ് മാർച്ചിൽ സംഘർഷം (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 27, 2026 at 6:26 PM IST

ഇടുക്കി: ശബരിമല സ്വര്‍ണ കൊള്ളയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇടുക്കി താലൂക്ക് ഓഫിസിലേയ്ക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് നടത്തിയ മാര്‍ച്ചില്‍ വൻ സംഘര്‍ഷം. സംഭവത്തിൽ ഡിസിസി പ്രസിഡന്‍റ് സി പി മാത്യൂവിന് പരിക്കേറ്റു. തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന്  സി പി മാത്യൂവിനെ ഇടുക്കി മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പൊലീസ് മര്‍ദനത്തിലാണ് പരിക്കറ്റതെന്ന് കോൺഗ്രസ് പരാതിപ്പെട്ടു. യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ എത്തിയാൽ മർദനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പൊലീസുകാരൻ സർവീസിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ജില്ലാ യുഡിഎഫ് ചെയർമാൻ ജോയ് വെട്ടിക്കുഴി ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു. പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍‍ത്തകര്‍ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു. കുറ്റക്കാരായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ചെറുതോണിയിൽ സംസ്ഥാന പാത ഉപരോധിച്ചത്. 

ശബരിമല സ്വര്‍ണകൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന വ്യാപാകമായി നടത്തിവരുന്ന പ്രതിഷേധ പരപാടികളുടെ ഭാഗമായി ഇടുക്കി ഡി സി സി യുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മാർച്ച്. ഇടുക്കി താലൂക്ക് ഓഫിസിലേയ്ക്ക് നടത്തിയ മാര്‍ച്ചിലാണ് സംഘര്‍ഷം ഉണ്ടായത്. പൊലീസും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും തമ്മിലുണ്ടായ കയ്യാങ്കളിയിൽ സി പി മാത്യൂ ഓടയിലേയ്‌ക്ക് വീണ് പരിക്കേറ്റെന്നും സംഭവത്തിൽ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ജില്ലയിലാകെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലേയ്ക്ക് നീങ്ങാനാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ തീരുമാനം.

