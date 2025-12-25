ETV Bharat / Videos

'സന്മനസുള്ളവര്‍ക്ക് സമാധാനം'; നക്ഷത്ര പ്രഭയിൽ തിളങ്ങി ദേവാലയങ്ങൾ, ആടിപ്പാടി വിശ്വാസികള്‍ - CELEBRATION AT ST GEORGE CHURCH

സെൻ്റ് ജോർജ് ഫോറോന ദേവാലയതിലെ ക്രസ്മസ് ആഘോഷം (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 25, 2025 at 1:59 PM IST

1 Min Read
കാസർകോട്: പ്രത്യേക പ്രാര്‍ഥനകളോടെയാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദേവാലയങ്ങള്‍ ക്രിസ്‌മസ് രാവിനെ വരവേറ്റത്. കേരളത്തില്‍ വിവിധ പള്ളികളില്‍ പാതിരാ കുര്‍ബാനകളും നടന്നു. പുതിയ വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ അണിഞ്ഞും രുചികരമായ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയുമാകും വിശ്വാസികള്‍ ഈ ദിവസം കൊണ്ടാടുന്നത്. ജനശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുകയാണ് മാലോം സെൻ്റ് ജോർജ് ഫൊറോന ദേവാലയതിലെ ക്രസ്‌മസ് ആഘോഷങ്ങളും ഭീമൻ നക്ഷത്രവും. ഇന്നലെയാണ് ഇടവകാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒത്ത് കൂടിയ ആഘോഷം നടന്നത്. ദേവാലയതിന് മുന്നിലെ 70 അടിയുള്ള കൂറ്റൻ നക്ഷത്രമാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൗതുക കാഴ്‌ചയായത്. രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് പ്രിൻ്റഡ് ക്ലോത്തിൽ നിർമിച്ചതാണ് ഈ നക്ഷത്രം. കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായി ഇത്തരത്തിൽ ഒരുങ്ങിയതാകാമെന്നാണു സംഘാടകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഇടവകയിലെ 600 കുടുംബങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് 600 ചെറു നക്ഷത്രങ്ങളും ദേവാലയ പരിസരത്ത് ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 70 അടി നീളമുള്ള നക്ഷത്രത്തിൽ 100 ട്യൂബ് ലൈറ്റുകളും 30 ഹാലജൻ ബൾബുകളും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 50 പേർ ചേർന്ന് ഒന്നര ആഴ്‌ചത്തെ കഠിനപ്രയത്‌നത്തിലൂടെയാണ് നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയത്.

TAGGED:

CHRISTMAS 2025
KASARAGOD
ST GEORGE FORANE CHURCH MALOM
CHRISTMAS CELEBRATION AT CHURCH
CELEBRATION AT ST GEORGE CHURCH

