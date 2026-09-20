വാഹനാപകടത്തിൽപ്പെട്ടയാളെ പൈലറ്റ് വാഹനത്തിൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി; വീഡിയോ
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Published : September 20, 2026 at 8:13 PM IST
എറണാകുളം: കൊച്ചി കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ റോഡിൽ വാഹനാപകടത്തിൽപ്പെട്ടയാളെ സ്വന്തം പൈലറ്റ് വാഹനത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ. ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനായ മുളവുകാട് സ്വദേശി ആൽഫി പെരേര എന്നയാള്ക്കാണ് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്. അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം കടന്നുപോവുകയായിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആൽഫിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൈലറ്റ് വാഹനത്തിൽ ഇയാളെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അപകടത്തിൽ ആൽഫിക്ക് സാരമായി പരിക്കേറ്റതായാണ് വിവരം. സംഭവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങള് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. യുവാവ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് പരിക്കേറ്റ് റോഡിൽ കിടക്കുന്നതും മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ റോഡിലിറങ്ങി യുവാവിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ നിർദേശിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിയോടുകൂടിയാണ് സംഭവം നടന്നത്. നിമിഷങ്ങള്ക്കകം തന്നെ ദൃശ്യങ്ങള് വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രവൃത്തിയെ അഭിനന്ദിച്ച് നിരവധിപേരാണ് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്. മാതൃകാപരമായ പെരുമാറ്റം എന്നാണ് പലരും സംഭവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പരിക്കേറ്റയാളുടെ ആരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
എറണാകുളം: കൊച്ചി കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ റോഡിൽ വാഹനാപകടത്തിൽപ്പെട്ടയാളെ സ്വന്തം പൈലറ്റ് വാഹനത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ. ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനായ മുളവുകാട് സ്വദേശി ആൽഫി പെരേര എന്നയാള്ക്കാണ് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്. അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം കടന്നുപോവുകയായിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആൽഫിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൈലറ്റ് വാഹനത്തിൽ ഇയാളെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അപകടത്തിൽ ആൽഫിക്ക് സാരമായി പരിക്കേറ്റതായാണ് വിവരം. സംഭവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങള് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. യുവാവ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് പരിക്കേറ്റ് റോഡിൽ കിടക്കുന്നതും മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ റോഡിലിറങ്ങി യുവാവിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ നിർദേശിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിയോടുകൂടിയാണ് സംഭവം നടന്നത്. നിമിഷങ്ങള്ക്കകം തന്നെ ദൃശ്യങ്ങള് വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രവൃത്തിയെ അഭിനന്ദിച്ച് നിരവധിപേരാണ് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്. മാതൃകാപരമായ പെരുമാറ്റം എന്നാണ് പലരും സംഭവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പരിക്കേറ്റയാളുടെ ആരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് ലഭ്യമായിട്ടില്ല.