പത്തനംതിട്ട കലക്ടറുടെ വാഹനം തലകീഴായി മറിഞ്ഞ് അപകടം; കേസെടുത്ത് പൊലീസ് - COLLECTOR CAR ACCIDENT
Published : January 24, 2026 at 3:19 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ജില്ലാ കലക്ടർ എസ് പ്രേം കൃഷ്ണൻ്റെ വാഹനം അപകടത്തില്പ്പെട്ട സംഭവത്തില് എതിർദിശയില് വന്നിടിച്ച കാറിൻ്റെ ഡ്രൈവർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. അലക്ഷ്യമായി വാഹനം ഓടിച്ചതിന് കോന്നി പൊലീസാണ് ഡ്രൈവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്. കാറോടിച്ച കൊല്ലം രണ്ടാംകുറ്റി സ്വദേശി നിയാസിനെതിരെയാണ് കേസ്.
അപകടത്തില് പരിക്കേറ്റ കലക്ടർ എസ് പ്രേം കൃഷ്ണൻ, ഗണ്മാൻ മനോജ്, ഡ്രൈവർ കുഞ്ഞുമോൻ എന്നിവർ ചികിത്സയിലാണ്. ഇവരുടെ ആരോഗ്യ നില തൃപ്തികരമാണ്. ഇടിച്ച കാറില് ഉണ്ടായിരുന്ന നിയാസും കുടുംബവും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. അപകടത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു.
ഔദ്യോഗിക പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് തിരികെ വരുമ്പോള് ഇന്നലെ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് കോന്നി മാമൂടിൽ ആയിരുന്നു അപകടം. എതിർ ദിശയിൽ വന്ന കാറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് കലക്ടറുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനം തലകീഴായി മറിയുന്നത് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം.
കലർക്ടറുടെ വാഹനം ഓടിച്ച ഡ്രൈവർ വിദഗ്ദമായി വാഹനം വെട്ടിച്ചു മാറ്റിയതിനാൽ നേർക്കുനേർ വന്നുള്ള ഇടി ഒഴിവാകുകയായിരുന്നു. നേർക്കുനേർ വാഹനങ്ങൾ ഇടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത്യാഹിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അപകടം മുന്നിൽ കണ്ട് കലർക്ടറുടെ ഡ്രൈവർ വാഹനം പെട്ടന്ന് വെട്ടിച്ചു മാറ്റിയതിനാൽ എതിർ ദിശയിൽ വന്ന കാർ കലക്ടറുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇടിക്കുകയും വാഹനം തലകീഴായ് മറിയുകയുമായിരുന്നു.
