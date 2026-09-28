മുണ്ടൂരിൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ച് സിപിഎം; വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്ത് പൊലീസ്
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 28, 2026 at 8:37 PM IST
പാലക്കാട്: മുണ്ടൂരിൽ ബിജെപി സിപിഎം പ്രവർത്തകർ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിൽ 20 സിപിഎം പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു. സംഭവത്തിൽ എട്ട് ബിജെപി പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. മന്നത്ത് പറമ്പ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപം ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കാണ് അക്രമം ഉണ്ടായത്. അക്രമത്തിൽ നിശോഭ് , ശിവൻകുട്ടി, ആദിത്യൻ, നിശാന്ത്, ആകാശ്, മാധവദാസ്, നിഖിൽ, വിഷ്ണു തുടങ്ങിയ എട്ട് ബിജെപി പ്രവർത്തകർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇതിൽ മൂന്നുപേരുടെ കയ്യിലെ എല്ല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് തലയിലാണ് പരിക്കേറ്റത്. എല്ലാവരും ജില്ലയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ നേടിയിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യമാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
സിപിഎം പ്രവർത്തകർ സംഘം ചേർന്നെത്തിയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത് മുളവടി, കമ്പി, പാര, സോഡാക്കുപ്പി തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുണ്ടൂർ മേഖലയിലെ ഒരു വാർഡിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണ വിജയിച്ചതിന് പിന്നാലെ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ബിജെപി ജില്ലാ നേതൃത്വം പറയുന്നത്. എന്നാൽ മന്ദത്തുകാവ്, മൂത്തേടം ഭാഗത്തുനിന്ന് നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ബിജെപി വിട്ട് സിപിഎമ്മുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ വൈരാഗ്യം തീർക്കാനാണ് ആക്രമണം എന്നാണ് സിപിഎം പ്രവർത്തകരുടെ വിശദീകരണം.
പാലക്കാട്: മുണ്ടൂരിൽ ബിജെപി സിപിഎം പ്രവർത്തകർ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിൽ 20 സിപിഎം പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു. സംഭവത്തിൽ എട്ട് ബിജെപി പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. മന്നത്ത് പറമ്പ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപം ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കാണ് അക്രമം ഉണ്ടായത്. അക്രമത്തിൽ നിശോഭ് , ശിവൻകുട്ടി, ആദിത്യൻ, നിശാന്ത്, ആകാശ്, മാധവദാസ്, നിഖിൽ, വിഷ്ണു തുടങ്ങിയ എട്ട് ബിജെപി പ്രവർത്തകർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇതിൽ മൂന്നുപേരുടെ കയ്യിലെ എല്ല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് തലയിലാണ് പരിക്കേറ്റത്. എല്ലാവരും ജില്ലയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ നേടിയിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യമാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
സിപിഎം പ്രവർത്തകർ സംഘം ചേർന്നെത്തിയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത് മുളവടി, കമ്പി, പാര, സോഡാക്കുപ്പി തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുണ്ടൂർ മേഖലയിലെ ഒരു വാർഡിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണ വിജയിച്ചതിന് പിന്നാലെ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ബിജെപി ജില്ലാ നേതൃത്വം പറയുന്നത്. എന്നാൽ മന്ദത്തുകാവ്, മൂത്തേടം ഭാഗത്തുനിന്ന് നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ബിജെപി വിട്ട് സിപിഎമ്മുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ വൈരാഗ്യം തീർക്കാനാണ് ആക്രമണം എന്നാണ് സിപിഎം പ്രവർത്തകരുടെ വിശദീകരണം.