കാസര്കോട് കാറുകൾ ലോറിയിൽ ഇടിച്ച് അപകടം; ആറ് പേർക്ക് പരിക്ക്, ഒരാളുടെ നില അതീവ ഗുരുതരം
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Published : September 20, 2026 at 10:05 AM IST
കാസർകോട്: അമിത വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ച കാറുകൾ ലോറിയിൽ ഇടിച്ച് അപകടം. കാസർകോട് കന്യപ്പാടിയിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ 1.30 ഓടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ ആറ് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇതിൽ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. രണ്ട് കാറുകളും പൂർണമായി തകർന്നു. മുസോടി സ്വദേശികളായ ഒമ്പത് യുവാക്കളാണ് രണ്ടു കാറുകളിലുമായി ഉണ്ടായിരുന്നത്.
പരിക്കേറ്റവരെ കാസർകോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ലോറിയുടെ ഡീസൽ ടാങ്കും ഓയിൽ ടാങ്കും പൊട്ടിയതിനാൽ റോഡിൽ ഡീസലും ഓയിലും വ്യാപിച്ചിരുന്നു. കെ എ 21 സി0338 നമ്പർ ലോറിയിൽ കെ എൽ 14 എ ഇ 0915 വൈറ്റ് കളർ സ്വിഫ്റ്റ് , കെ എൽ 14 എ ജെ 0035 ബ്ലാക്ക് കളർ സ്വിഫ്റ്റ് എന്നീ കാറുകൾ ആണ് ഇടിച്ചത്. സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ സുകു വർഗീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർമാരായ കെ വിജിതിൻ കൃഷ്ണൻ, അതുൽ രവി, സി കെ അഭിനന്ദ് , എൻ പി രാകേഷ്, ഒകെ പ്രജിത്ത് എന്നിവർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
കാസർകോട്: അമിത വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ച കാറുകൾ ലോറിയിൽ ഇടിച്ച് അപകടം. കാസർകോട് കന്യപ്പാടിയിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ 1.30 ഓടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ ആറ് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇതിൽ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. രണ്ട് കാറുകളും പൂർണമായി തകർന്നു. മുസോടി സ്വദേശികളായ ഒമ്പത് യുവാക്കളാണ് രണ്ടു കാറുകളിലുമായി ഉണ്ടായിരുന്നത്.
പരിക്കേറ്റവരെ കാസർകോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ലോറിയുടെ ഡീസൽ ടാങ്കും ഓയിൽ ടാങ്കും പൊട്ടിയതിനാൽ റോഡിൽ ഡീസലും ഓയിലും വ്യാപിച്ചിരുന്നു. കെ എ 21 സി0338 നമ്പർ ലോറിയിൽ കെ എൽ 14 എ ഇ 0915 വൈറ്റ് കളർ സ്വിഫ്റ്റ് , കെ എൽ 14 എ ജെ 0035 ബ്ലാക്ക് കളർ സ്വിഫ്റ്റ് എന്നീ കാറുകൾ ആണ് ഇടിച്ചത്. സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ സുകു വർഗീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർമാരായ കെ വിജിതിൻ കൃഷ്ണൻ, അതുൽ രവി, സി കെ അഭിനന്ദ് , എൻ പി രാകേഷ്, ഒകെ പ്രജിത്ത് എന്നിവർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.