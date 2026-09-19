തൃശൂരിൽ കാറിന് തീപിടിച്ചു; യാത്രക്കാർ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്
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Published : September 19, 2026 at 1:53 PM IST
തൃശൂർ: ആളൂർ കൊമ്പടിഞ്ഞാമക്കലിൽ കാറിന് തീപിടിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം. കൊറ്റനെല്ലൂരിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് പച്ചക്കറിയുമായി പോകുകയായിരുന്ന കാറിനാണ് തീപിടിച്ചത്. ടാറ്റ വെഞ്ചർ കാറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ചാലക്കുടി മേലൂർ സ്വദേശികളായ സുനീഷ് പള്ളത്തറ, ബൈജു എന്നിവരായിരുന്നു കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവർ കാർ നിർത്തി സമീപത്തെ എടിഎം കൗണ്ടറിലേക്ക് കയറിയ സമയത്താണ് വാഹനത്തിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.
തീപടരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ ഇരുവരും സുരക്ഷിതമായി മാറിനിന്നു. അതിനാൽ വലിയ അപകടം ഒഴിവായി. തീപിടിത്തത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് പരിഭ്രാന്തിയുണ്ടായി. വിവരമറിഞ്ഞ് ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നും മാളയിൽ നിന്നും അഗ്നിരക്ഷാസേന സ്ഥലത്തെത്തി. തുടർന്ന് ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി. എന്നാൽ തീപിടിത്തത്തിൽ കാർ പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു. തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമല്ല.
അതേസമയം, ഈയടുത്തായി തൃശൂരിലെ ചിയ്യാരം, വടക്കാഞ്ചേരി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് തീപിടിച്ച സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വാഹനങ്ങളിലെ വയറിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകളും കൃത്യമല്ലാത്ത ആൾട്ടറേഷൻ ജോലികളും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിന് കാരണമാകുന്നു. ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കൂടുതലും ഇത്തരം വാഹന അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് സമീപകാല അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത്.
തൃശൂർ: ആളൂർ കൊമ്പടിഞ്ഞാമക്കലിൽ കാറിന് തീപിടിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം. കൊറ്റനെല്ലൂരിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് പച്ചക്കറിയുമായി പോകുകയായിരുന്ന കാറിനാണ് തീപിടിച്ചത്. ടാറ്റ വെഞ്ചർ കാറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ചാലക്കുടി മേലൂർ സ്വദേശികളായ സുനീഷ് പള്ളത്തറ, ബൈജു എന്നിവരായിരുന്നു കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവർ കാർ നിർത്തി സമീപത്തെ എടിഎം കൗണ്ടറിലേക്ക് കയറിയ സമയത്താണ് വാഹനത്തിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.
തീപടരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ ഇരുവരും സുരക്ഷിതമായി മാറിനിന്നു. അതിനാൽ വലിയ അപകടം ഒഴിവായി. തീപിടിത്തത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് പരിഭ്രാന്തിയുണ്ടായി. വിവരമറിഞ്ഞ് ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നും മാളയിൽ നിന്നും അഗ്നിരക്ഷാസേന സ്ഥലത്തെത്തി. തുടർന്ന് ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി. എന്നാൽ തീപിടിത്തത്തിൽ കാർ പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു. തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമല്ല.
അതേസമയം, ഈയടുത്തായി തൃശൂരിലെ ചിയ്യാരം, വടക്കാഞ്ചേരി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് തീപിടിച്ച സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വാഹനങ്ങളിലെ വയറിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകളും കൃത്യമല്ലാത്ത ആൾട്ടറേഷൻ ജോലികളും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിന് കാരണമാകുന്നു. ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കൂടുതലും ഇത്തരം വാഹന അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് സമീപകാല അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത്.