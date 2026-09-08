ദേശീയപാതയിൽ വീണ്ടും അപകടം; ചേർത്തലയിൽ കാർ മേൽപ്പാലത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിച്ചു
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Published : September 8, 2026 at 11:16 AM IST
ആലപ്പുഴ: ദേശീയപാതയിൽ ചേർത്തല ഒറ്റപ്പുന്ന മേൽപ്പാലത്തിൽ നിന്ന് കാർ താഴേക്ക് പതിച്ചു. വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയോടെയാണ് സംഭവം. അപകടത്തിൽ നാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. കൊല്ലം അഞ്ചൽ സ്വദേശികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. നാല് സ്ത്രീകളും ഒരു പുരുഷനുമായിരുന്നു വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് താഴെ സർവീസ് റോഡിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. വാഹനം നിയന്ത്രണം വിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് കൈവരിക്കായി കെട്ടിയിരുന്ന ഇരുമ്പുകമ്പിയിൽ ഇടിച്ച ശേഷം താഴേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ദൃക്സാക്ഷി മനോജ് പറയുന്നു. താഴെ മറ്റ് വാഹനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവായി. ഫയർഫോഴ്സും പൊലീസും നാട്ടുകാരുമെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി. പരിക്കേറ്റവരെ ചേർത്തല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും ഗുരുതര പരിക്കേറ്റയാളെ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി. നാട്ടുകാരുടെ സമയോചിതമായ പ്രവർത്തനമാണ് വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷയായത്. കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ദേശീയ പാതയിൽ അപകടങ്ങൾ വർധിച്ച് വരികയാണ്. ഇതിനെതിരെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തമാക്കേണ്ടത് അധികൃതരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.
ആലപ്പുഴ: ദേശീയപാതയിൽ ചേർത്തല ഒറ്റപ്പുന്ന മേൽപ്പാലത്തിൽ നിന്ന് കാർ താഴേക്ക് പതിച്ചു. വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയോടെയാണ് സംഭവം. അപകടത്തിൽ നാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. കൊല്ലം അഞ്ചൽ സ്വദേശികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. നാല് സ്ത്രീകളും ഒരു പുരുഷനുമായിരുന്നു വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് താഴെ സർവീസ് റോഡിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. വാഹനം നിയന്ത്രണം വിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് കൈവരിക്കായി കെട്ടിയിരുന്ന ഇരുമ്പുകമ്പിയിൽ ഇടിച്ച ശേഷം താഴേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ദൃക്സാക്ഷി മനോജ് പറയുന്നു. താഴെ മറ്റ് വാഹനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവായി. ഫയർഫോഴ്സും പൊലീസും നാട്ടുകാരുമെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി. പരിക്കേറ്റവരെ ചേർത്തല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും ഗുരുതര പരിക്കേറ്റയാളെ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി. നാട്ടുകാരുടെ സമയോചിതമായ പ്രവർത്തനമാണ് വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷയായത്. കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ദേശീയ പാതയിൽ അപകടങ്ങൾ വർധിച്ച് വരികയാണ്. ഇതിനെതിരെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തമാക്കേണ്ടത് അധികൃതരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.