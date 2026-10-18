ഡ്രൈവർക്ക് ഫിക്സ്; സ്ക്കൂൾ വിദ്യാർഥികളുമായി സഞ്ചരിച്ച ബസ് ഡിവൈഡയിൽ ഇടിച്ചുക്കയറി
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 18, 2026 at 12:15 PM IST
തൃശൂർ: ദേശീയ പാത കൊടകരയിൽ സൂക്കൾ വിദ്യാർഥികളുമായി പോയിരുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് നിയന്ത്രണം വീട്ട് ഡിവൈഡയിൽ ഇടിച്ചുക്കയറി. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ കൊടകരക്കടുത്ത് കൊളത്തൂരിൽ ആയിരുന്നു അപകടം. പട്ടാമ്പി ഭാഗത്തെ സ്ക്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ ആണെന്നാണ് പ്രഥമിക വിവരം. എറണാക്കുളത്ത് നിന്നും മടങ്ങിവരുന്നതിനിടയിൽ ആയിരുന്നു അപകടം. ഡ്രൈവർക്ക് ഫിക്സ് വന്നതിനെ തുടർന്ന് ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഇലക്ട്രിക്ക് പോസ്റ്റിലിടിച്ച് ഡിവൈഡറിൽ കയറുകയായിരുന്നു. ഇലക്ക്ട്രിക്ക് പോസ്റ്റ് ഒരു കാറിന് മുകളിലേക്ക് മറിയുകയും ചെയ്യ്തു. അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല. വിദ്യാർഥികളെ മറ്റൊരു ബസിൽ കയറ്റി വിട്ടു. ദേശീയ പാതയിൽ അൽപ്പനേരം ഗതാഗത തടസം ഉണ്ടായി. പൊലീസും അഗ്നിശമന സേനയും സ്ഥലതെത്തി ഗതാഗതം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി. നാട്ടുകാരുടെയും പൊലീസിൻ്റെയും സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ മൂലമാണ് അപകടം നടന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കാൻ കാരണമായത്. ബസിൻ്റെ വേഗതയും ദേശിയപാത സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരു പരിതി വരെ അപകടത്തിൻ്റെ ആഘതം കുറയുന്നതിൻ്റെ കരണമായി. നിലവിൽ കുട്ടികളെല്ലാം സുരക്ഷിതരാണെന്നാണ് നിലവിലെ വിവരം. ഡ്രൈവറെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിലേക്ക് മാറ്റി.
തൃശൂർ: ദേശീയ പാത കൊടകരയിൽ സൂക്കൾ വിദ്യാർഥികളുമായി പോയിരുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് നിയന്ത്രണം വീട്ട് ഡിവൈഡയിൽ ഇടിച്ചുക്കയറി. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ കൊടകരക്കടുത്ത് കൊളത്തൂരിൽ ആയിരുന്നു അപകടം. പട്ടാമ്പി ഭാഗത്തെ സ്ക്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ ആണെന്നാണ് പ്രഥമിക വിവരം. എറണാക്കുളത്ത് നിന്നും മടങ്ങിവരുന്നതിനിടയിൽ ആയിരുന്നു അപകടം. ഡ്രൈവർക്ക് ഫിക്സ് വന്നതിനെ തുടർന്ന് ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഇലക്ട്രിക്ക് പോസ്റ്റിലിടിച്ച് ഡിവൈഡറിൽ കയറുകയായിരുന്നു. ഇലക്ക്ട്രിക്ക് പോസ്റ്റ് ഒരു കാറിന് മുകളിലേക്ക് മറിയുകയും ചെയ്യ്തു. അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല. വിദ്യാർഥികളെ മറ്റൊരു ബസിൽ കയറ്റി വിട്ടു. ദേശീയ പാതയിൽ അൽപ്പനേരം ഗതാഗത തടസം ഉണ്ടായി. പൊലീസും അഗ്നിശമന സേനയും സ്ഥലതെത്തി ഗതാഗതം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി. നാട്ടുകാരുടെയും പൊലീസിൻ്റെയും സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ മൂലമാണ് അപകടം നടന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കാൻ കാരണമായത്. ബസിൻ്റെ വേഗതയും ദേശിയപാത സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരു പരിതി വരെ അപകടത്തിൻ്റെ ആഘതം കുറയുന്നതിൻ്റെ കരണമായി. നിലവിൽ കുട്ടികളെല്ലാം സുരക്ഷിതരാണെന്നാണ് നിലവിലെ വിവരം. ഡ്രൈവറെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിലേക്ക് മാറ്റി.