പട്ടാമ്പി-കൂറ്റനാട് റോഡിൽ ബസുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടെയെന്ന് ബസ് ജീവനക്കാർ
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Published : September 23, 2026 at 5:21 PM IST
പാലക്കാട്: പട്ടാമ്പി കൂറ്റനാട് റോഡിൽ ബസുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബർ 23) രാവിലെ എട്ടരയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. അപകടത്തിൽ ആളപായമൊന്നുമില്ലെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോർട്ട്. മുന്നിലുള്ള വാഹനത്തെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ബസുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചത്. പട്ടാമ്പി കൂറ്റനാട് റോഡിൽ എളവാതുക്കൽ ക്ഷേത്രം റോഡിന് സമീപത്താണ് രാവിലെ അപകടം ഉണ്ടായതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. കൂറ്റനാട് ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കൃഷ്ണാസ് ബസും എതിരെ വന്ന മണികണ്ഠൻ എന്ന ബസുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. കൃഷ്ണാസ് ബസ് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന കാറിനെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് ബസ് ജീവനക്കാർ പറയുന്നത്. പെട്ടെന്ന് അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് ബസ് നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇരു ബസുകളും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ബസുകളുടെ മുൻവശത്തിന് ചെറിയ രീതിയിൽ തകരാർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടസമയത്ത് ബസുകളിൽ യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആർക്കും പരിക്കുകളില്ലാത്തത് വലിയൊരു ആശ്വാസമായി. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. അപകട സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
പാലക്കാട്: പട്ടാമ്പി കൂറ്റനാട് റോഡിൽ ബസുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബർ 23) രാവിലെ എട്ടരയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. അപകടത്തിൽ ആളപായമൊന്നുമില്ലെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോർട്ട്. മുന്നിലുള്ള വാഹനത്തെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ബസുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചത്. പട്ടാമ്പി കൂറ്റനാട് റോഡിൽ എളവാതുക്കൽ ക്ഷേത്രം റോഡിന് സമീപത്താണ് രാവിലെ അപകടം ഉണ്ടായതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. കൂറ്റനാട് ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കൃഷ്ണാസ് ബസും എതിരെ വന്ന മണികണ്ഠൻ എന്ന ബസുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. കൃഷ്ണാസ് ബസ് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന കാറിനെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് ബസ് ജീവനക്കാർ പറയുന്നത്. പെട്ടെന്ന് അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് ബസ് നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇരു ബസുകളും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ബസുകളുടെ മുൻവശത്തിന് ചെറിയ രീതിയിൽ തകരാർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടസമയത്ത് ബസുകളിൽ യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആർക്കും പരിക്കുകളില്ലാത്തത് വലിയൊരു ആശ്വാസമായി. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. അപകട സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.