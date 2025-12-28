ETV Bharat / Videos

''ഏത് മൂഡ്... സാൻ്റാ മൂഡ്...'' തൃശൂർ കളറാക്കി ബോൺ നതാലെ; അണിനിരന്നത് 15,000 പാപ്പമാർ - BUON NATALE THRISSUR

ബോൺ നതാലെ തൃശൂർ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 28, 2025 at 8:00 PM IST

|

Updated : December 28, 2025 at 8:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

തൃശൂർ: തൃശൂർ സ്വരാജ് റൗണ്ടിനെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി ബോൺ നതാലെ അരങ്ങേറി. തൃശൂരിൻ്റെ സായാഹ്നത്തെ ചെങ്കടലാക്കി ആയിരക്കണക്കിന് ക്രിസ്‌മസ് പാപ്പമാരാണ് സ്വരാജ് റൗണ്ടിൽ ചുവട് വച്ചത്. 213 ഇടവകകളിൽ നിന്നുള്ള 15,000 ത്തോളം പാപ്പമാർ അണി നിരന്ന ബോൺ നതാലെ കേന്ദ്ര മന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിങ് ഷെഖാവത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. 

സെൻ്റ് തോമസ് കോളജ് പാലോക്കാരൻ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച റാലിയിൽ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർ വരെ പാപ്പമാരായി. ബിഷപ്പുമാർ, മന്ത്രി കെ രാജൻ, വിവിധ ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ റാലിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.ജാതി മത കക്ഷി രാഷ്‌ട്രീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച ആഘോഷത്തിനാണ് നഗരം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. 

പാട്ടും നൃത്തവുമായി കളറായ ക്രിസ്‌മസ് പാപ്പമാരുടെ സംഗമം തൃശൂരിനെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി‌. ആർട്ടിഫിഷൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സാധ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നിർമിച്ച ചലിക്കുന്ന 4 ഫ്ലോട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ 15 ഫ്ലോട്ടുകൾ റാലിയിൽ അണി നിരന്നു. വൻ കരഘോഷത്തോടെയാണ് ജനം റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തത്. ബോൺ നതാലെ കാണുവാനും പങ്കെടുക്കാനും ആയിരങ്ങളാണ് തൃശൂരിൽ എത്തിയത്. 

TAGGED:

CHRISTMAS CELEBRATIONS
BUON NATALE THRISSUR
BUON NATALE
CHRISTMAS
BUON NATALE THRISSUR

