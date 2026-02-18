ETV Bharat / Videos

WOW... കളർഫുള്‍, വൈറലായി ബ്രസീലിലെ ഹോഴ്‌സ് കാർണിവൽ - BRAZILS TRADITIONAL HORSE CARNIVAL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ബ്രസീലിൽ നടന്ന കാർണിവലിൽ നിന്ന് (AFP)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 18, 2026 at 4:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ബ്രസീലിയ: ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാംസ്‌കാരിക മാമാങ്കങ്ങളിൽ ഒന്നായ ബ്രസീലിയൻ കാർണിവലിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് രാജ്യത്തിൻ്റ പല ഭാഗങ്ങളിലും ചെറുതും വലുതുമായ കാർണിവൽ നടക്കുന്നത് പതിവാണ്. വിനോദ സഞ്ചാരികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവേശത്തിലാഴ്‌ത്തുന്ന ഒന്നാണ് ഹോഴ്‌സ് ബാക്ക് കാർണിവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോഴ്‌സ് കാർണിവൽ. ബ്രസീലിലെ ബോൺഫിം എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. മൂന്ന് ദിവസത്തെ ആഘോഷമാണിത്. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമാണിത്. മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ക്രൈസ്‌തവരും മൂറുകളും തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധങ്ങളെ പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. ഫെബ്രുവരി 17ന് തുടങ്ങിയ കാർണിവൽ നാളെ അവസാനിക്കും. കാർണിവലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അണിയിച്ച് ഒരുക്കിയ കുതിരകളാണ്. വെൽവെറ്റ് തുണിയിൽ മനോഹരമായ എംബ്രോയ്‌ഡറി ചെയ്‌ത വസ്‌ത്രം അണിഞ്ഞ്, പല നിറത്തിലുള്ള മുഖമൂടിയും വച്ച ആളുകൾ ( റൈഡർ) കുതിര സവാരി നടത്തുന്നത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയാണ്. സവാരി തുടങ്ങിയാൽ കാണികൾ പേപ്പർ സ്ട്രീമറുകളും മറ്റും എറിയും. ഇത് ഒരു പരമ്പരാഗത ഉത്സവം കൂടിയാണ്. ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു കാർണിവൽ കൂടിയാണ് ഇത്.

ബ്രസീലിയ: ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാംസ്‌കാരിക മാമാങ്കങ്ങളിൽ ഒന്നായ ബ്രസീലിയൻ കാർണിവലിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് രാജ്യത്തിൻ്റ പല ഭാഗങ്ങളിലും ചെറുതും വലുതുമായ കാർണിവൽ നടക്കുന്നത് പതിവാണ്. വിനോദ സഞ്ചാരികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവേശത്തിലാഴ്‌ത്തുന്ന ഒന്നാണ് ഹോഴ്‌സ് ബാക്ക് കാർണിവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോഴ്‌സ് കാർണിവൽ. ബ്രസീലിലെ ബോൺഫിം എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. മൂന്ന് ദിവസത്തെ ആഘോഷമാണിത്. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമാണിത്. മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ക്രൈസ്‌തവരും മൂറുകളും തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധങ്ങളെ പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. ഫെബ്രുവരി 17ന് തുടങ്ങിയ കാർണിവൽ നാളെ അവസാനിക്കും. കാർണിവലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അണിയിച്ച് ഒരുക്കിയ കുതിരകളാണ്. വെൽവെറ്റ് തുണിയിൽ മനോഹരമായ എംബ്രോയ്‌ഡറി ചെയ്‌ത വസ്‌ത്രം അണിഞ്ഞ്, പല നിറത്തിലുള്ള മുഖമൂടിയും വച്ച ആളുകൾ ( റൈഡർ) കുതിര സവാരി നടത്തുന്നത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയാണ്. സവാരി തുടങ്ങിയാൽ കാണികൾ പേപ്പർ സ്ട്രീമറുകളും മറ്റും എറിയും. ഇത് ഒരു പരമ്പരാഗത ഉത്സവം കൂടിയാണ്. ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു കാർണിവൽ കൂടിയാണ് ഇത്.

For All Latest Updates

TAGGED:

HORSEBACK CARNIVAL 2026
HORSEBACK CARNIVAL IN BRAZIL
CARNIVAL
BRAZIL
BRAZILS TRADITIONAL HORSE CARNIVAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Kerala Team

...view details

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

BIRDS FOUND DEAD IN IDUKKI BIRDS DEATH IN IDUKKI BIRDS BIRDS OF PARADISE

പക്ഷികള്‍ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തു; ആശങ്കയില്‍ നെടുങ്കണ്ടം നിവാസികള്‍, നിരീക്ഷണവുമായി വനം വകുപ്പ്

February 17, 2026 at 2:16 PM IST
KARNATAKA ACCIDENT TODAY KARNATAKA BIKE CAR LORRY ACCIDENT ACCIDENT IN KARNATAKA KARNATAKA SERIAL ACCIDENT TODAY

കർണാടകയിൽ മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു; 7 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

February 13, 2026 at 12:52 PM IST
തീപിടിത്തം HOSPITAL CANTEEN FIRE FIRE ACCIDENT THRISSUR CANTEEN FIRE

ഇരിങ്ങാലക്കുട ജനറൽ ആശുപത്രി കാൻ്റീനിൽ തീപിടിത്തം; വൻ അപകടം ഒഴിവായത് തലനാരിഴക്ക്

February 8, 2026 at 11:36 AM IST
MAN DISRUPT VEHICLE DRIVERS LATEST NEWS MALAYALAM GANDHI SQUARE KOTTAYAM YOUTH DISRUPTION IN GANDI SQUARE

'വണ്ടിയെടുത്തോണ്ട് പോടാ...' നഗരമധ്യത്തിൽ യുവാവിൻ്റെ പരാക്രമം; പിടിച്ച് മാറ്റി പൊലീസ്- വീഡിയോ

February 6, 2026 at 8:51 PM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.