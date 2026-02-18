WOW... കളർഫുള്, വൈറലായി ബ്രസീലിലെ ഹോഴ്സ് കാർണിവൽ - BRAZILS TRADITIONAL HORSE CARNIVAL
Published : February 18, 2026 at 4:11 PM IST
ബ്രസീലിയ: ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാംസ്കാരിക മാമാങ്കങ്ങളിൽ ഒന്നായ ബ്രസീലിയൻ കാർണിവലിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് രാജ്യത്തിൻ്റ പല ഭാഗങ്ങളിലും ചെറുതും വലുതുമായ കാർണിവൽ നടക്കുന്നത് പതിവാണ്. വിനോദ സഞ്ചാരികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തുന്ന ഒന്നാണ് ഹോഴ്സ് ബാക്ക് കാർണിവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോഴ്സ് കാർണിവൽ. ബ്രസീലിലെ ബോൺഫിം എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. മൂന്ന് ദിവസത്തെ ആഘോഷമാണിത്. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമാണിത്. മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ക്രൈസ്തവരും മൂറുകളും തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധങ്ങളെ പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. ഫെബ്രുവരി 17ന് തുടങ്ങിയ കാർണിവൽ നാളെ അവസാനിക്കും. കാർണിവലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അണിയിച്ച് ഒരുക്കിയ കുതിരകളാണ്. വെൽവെറ്റ് തുണിയിൽ മനോഹരമായ എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്ത വസ്ത്രം അണിഞ്ഞ്, പല നിറത്തിലുള്ള മുഖമൂടിയും വച്ച ആളുകൾ ( റൈഡർ) കുതിര സവാരി നടത്തുന്നത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയാണ്. സവാരി തുടങ്ങിയാൽ കാണികൾ പേപ്പർ സ്ട്രീമറുകളും മറ്റും എറിയും. ഇത് ഒരു പരമ്പരാഗത ഉത്സവം കൂടിയാണ്. ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു കാർണിവൽ കൂടിയാണ് ഇത്.
