മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫിന് നേര കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധവുമായി യുവമോർച്ച
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Published : September 28, 2026 at 5:48 PM IST
കോട്ടയം: ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫിനെ തടഞ്ഞ് വച്ച് യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരുടെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം. കോട്ടയം കടുത്തുരുത്തിയിൽ വച്ചാണ് സംഭവം. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കെതിരെ കൊല്ലത്ത് വച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടി കാട്ടിയതോടെയാണ് ഈ പ്രതിഷേധ പരമ്പരകൾക്ക് തുടക്കമായത്. ഇതിന് മറുപടിയെന്നോണം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ ബിജെപി - യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തിറങ്ങി.
കണ്ണൂരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന് നേരെയും കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു. ജില്ലയിലെ വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹനത്തിന് മുന്നിലേക്കാണ് ബിജെപി-യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടിയുമായി ചാടിവീണത്. നേരത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരന് നേരെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എംപിക്കെതിരെയും യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരുടെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആശ്രമം മൈതാനത്ത് ഹെലികോപ്റ്റര് ഇറങ്ങിയ ശേഷം കുണ്ടറയിലെ പരിപാടിയില് പോകാന് പുറപ്പടവെയാണ് അമിത് ഷായുടെ കാറിനു മുന്നിലേക്ക് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര് കരിങ്കൊടിയുമായി എത്തുന്നത്. പകരത്തിന് പകരമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയടക്കം നിരവധി മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധവുമായി ബിജെപിയുടെ യുവമോർച്ചയും രംഗത്തെത്തിയത്.
കോട്ടയം: ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫിനെ തടഞ്ഞ് വച്ച് യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരുടെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം. കോട്ടയം കടുത്തുരുത്തിയിൽ വച്ചാണ് സംഭവം. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കെതിരെ കൊല്ലത്ത് വച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടി കാട്ടിയതോടെയാണ് ഈ പ്രതിഷേധ പരമ്പരകൾക്ക് തുടക്കമായത്. ഇതിന് മറുപടിയെന്നോണം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ ബിജെപി - യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തിറങ്ങി.
കണ്ണൂരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന് നേരെയും കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു. ജില്ലയിലെ വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹനത്തിന് മുന്നിലേക്കാണ് ബിജെപി-യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടിയുമായി ചാടിവീണത്. നേരത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരന് നേരെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എംപിക്കെതിരെയും യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരുടെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആശ്രമം മൈതാനത്ത് ഹെലികോപ്റ്റര് ഇറങ്ങിയ ശേഷം കുണ്ടറയിലെ പരിപാടിയില് പോകാന് പുറപ്പടവെയാണ് അമിത് ഷായുടെ കാറിനു മുന്നിലേക്ക് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര് കരിങ്കൊടിയുമായി എത്തുന്നത്. പകരത്തിന് പകരമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയടക്കം നിരവധി മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധവുമായി ബിജെപിയുടെ യുവമോർച്ചയും രംഗത്തെത്തിയത്.